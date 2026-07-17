Trabajadores CAS no reciben aguinaldo y están en riesgo de quedarse sin gratificación de julio

El pasado martes 14 de julio, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó la Ley de crédito suplementario que presentó el Poder Ejecutivo; sin embargo, hasta ahora la autógrafa aún no se envía al Poder Ejecutivo, ya faltando casi solo 10 días para la entrada de la nueva presidenta Keiko Fujimori.
La promulgación del crédito suplementario es necesaria para que no solo se aprueben las condiciones y los presupuestos (al menos en el gobierno nacional y los regionales) para el pago de la gratificación a los trabajadores CAS —quienes ya no reciben el aguinaldo de S/300 que ya se paga al sector público—, sino también para que a partir de eso el Ministerio de Economía y Finanzas pueda promulgar su fórmula de implementación de este pago para los trabajadores CAS.
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Como se recuerda, la gratificación equivale a un sueldo entero y los trabajadores CAS obtuvieron el derecho a esta junto a la CTS gracias a la Ley 32563, promulgada en marzo. Pero el MEF intentó anteriormente que se aplicará con gradualidad la Ley, asegurando un pago del 10% para este 2026, con un mínimo de S/300. Este mínimo se mantendrá, pero falta que el Ejecutivo ahora formule una nueva ‘fórmula’ para el pago.
Trabajadores CAS en vilo
Hasta el 15 de julio se pago la gratificación del sector privado, y ya se ha empezado a pagar el aguinaldo al sector público. Pero los trabajadores CAS ahora están ‘en el limbo’ en medio de estos dos pagos.
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Este 2026 es el primer año en que no recibirán aguinaldo y su gratificación aún no se implementa y la autorización del desembolso en las entidades estatales se encuentra en manos del MEF.
Si bien el monto debe ser, según la Ley vigente, del 100% de su remuneración mensual y se entrega este julio sin fecha específica, el MEF había planteado que este 2026 el pago sea del 10% de este monto, con un piso de S/300, para pagarse el 100% recién en 2030.
Esto fue rechazado en el Congreso, pero igual se dejóo en manos del MEF la implementación de la ‘progresividad’ del pago y las medidas necesarias para hacerlo cumplir.
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Mientras, el MEF aún no detalla qué fórmula seguirá con esto, o cuando plantearán la medida. Primero será necesario que se promulgue la Ley del crédito suplementario ya aprobada en el Congreso, pero el tiempo se agota. En poco más de 10 días entra en funciones el nuevo gobierno de Keiko Fujimori. Y ya anteriormente el actual mandatario José María Balcázar ha deslizado que esto quedaría en manos de la nueva presidenta.
Entidades esperan visto bueno
Infobae Perú recopiló en los últimos meses las entidades que sí tendrían el presupuesto para pagar las gratificaciones de julio a los trabajadores CAS, y además solo estarían esperando el visto bueno del MEF para destinar los montos necesarios con las modificaciones presupuestarias propuestas.
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A la fecha el MEF no da respuesta. Estas son las 17 entidades que Infobae Perú pudo contar que piden opinión favorable del MEF para aplicar la Ley y dar el pago este mes de julio:
- Ministerio del Interior
- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
- Ministerio de Energía y Minas
- Ministerio de Cultura
- Ministerio de Relaciones Exteriores
- Ministerio de Vivienda
- Ministerio de Transportes y Comunicaciones
- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: MEF dio opinión favorable a sus modificaciones presupuestarias para hacer cumplir la Ley
- Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu)
- Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú
- Universidad Nacional de Huancavelica
- Municipalidad de San Luis
- Instituto Geofísico del Perú
- Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA): MEF dio opinión favorable a sus modificaciones presupuestarias para hacer cumplir la Ley.
- Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil)
- Autoridad Nacional Portuaria
- Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas.
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