Este país europeo es el líder en importación de paltas peruanas: Ya compró 206 millones de kilos en 2026

La palta peruana ‘sigue reinando’. Al cierre del primer semestre del 2026, las exportaciones peruanas de palta alcanzaron US$ 1.115 millones, un crecimiento de 11,3% frente a los US$ 1.002,3 millones exportados en el mismo periodo del 2025, según las cifras reportadas por Fresh Fruit.
Asimismo, en volumen, los envíos sumaron 574 mil 954 toneladas, un incremento de 4,1% respecto a las 552,173 toneladas despachadas un año antes. El precio promedio de exportación se ubicó en US$ 1,94 por kilogramo, 6,9% por encima del US$ 1,82 registrado en el primer semestre del 2025.
¿Y sabías que solo un país de Europa se lleva el 35,70% de envíos? Se trata de Países Bajos, donde de 10 paltas exportadas, 3 van a esta nación y sigue liderando como el destino de exportación de la palta peruana, con un peso de 206 millones de kilogramos exportados y US$ 398 millones 391 mil 479.
PUBLICIDAD
La palta peruana sigue subiendo exportaciones
Fresh Fruit considera que el comportamiento de la palta peruana en este primer semestre muestra que el crecimiento del valor exportado respondió tanto a un mayor volumen embarcado como a una recuperación del precio promedio, a diferencia de otros productos agroexportadores en los que el crecimiento del valor depende únicamente del volumen.
Sin embargo, el número de destinos se redujo ligeramente, de 49 a 48 mercados, mientras que el número de empresas exportadoras identificadas cayó de 353 a 324, una contracción de 8,2%. A pesar de esto, el valor total exportado aumentó, “lo que sugiere una mayor concentración de los envíos entre las empresas que se mantuvieron activas durante la campaña”.
PUBLICIDAD
Asimismo, la serie histórica de exportaciones de palta muestra una expansión sostenida desde 2010, cuando el valor exportado fue de US$ 91,1 millones sobre 61.691 toneladas, a un precio promedio de US$ 1,48 por kilogramo. Para el cierre del 2025, el valor exportado había llegado a US$ 1.641,4 millones sobre 889.079 toneladas, lo que equivale a una multiplicación de 18 veces en valor y 14,4 veces en volumen en 15 años.
Los mercados
Como se sabe, Países Bajos se mantuvo como el principal destino de la palta peruana en el primer semestre del 2026, con una participación de 35,7% del valor total exportado, equivalente a US$ 398,4 millones, un crecimiento de 20,8% frente a los US$ 329,7 millones del mismo periodo del 2025 (32,9% de participación).
PUBLICIDAD
Luego, España ocupó el segundo lugar con 18,0% de participación y US$ 200,2 millones, 18,7% por encima del año anterior. Entre ambos destinos concentraron 53,7% del valor total exportado en el semestre, lo que confirma el papel central del mercado europeo —y en particular del hub logístico neerlandés— para las exportaciones peruanas de palta.
Chile se posicionó como el tercer mercado con 8,7% de participación y US$ 96,6 millones, el destino de mayor dinamismo entre los diez principales al crecer 75,8% frente al 2025, cuando representaba apenas 5,5% del total.
En sentido contrario, Estados Unidos retrocedió al cuarto lugar con 8,5% de participación y US$ 95,1 millones, una caída de 36,5% frente a los US$ 149,8 millones exportados un año antes, cuando concentraba 15,0% del valor total.
PUBLICIDAD
Mientras, Reino Unido se mantuvo prácticamente estable en valor (US$ 80,9 millones, +0,3%), aunque su participación se redujo de 8,1% a 7,3% del total, reflejo del mayor dinamismo relativo de otros mercados. Más allá, China ocupó el sexto lugar con 6,1% de participación y un crecimiento de 22,1%.
Más Noticias
Jeffry Fischman, fundador de Libido, sorprende al lanzar nueva versión del clásico ‘En esta habitación’
El músico peruano presenta una lectura actualizada de uno de los temas más emblemáticos de su carrera, grabada en Lima y disponible solo a través de su canal de YouTube, en una apuesta por la reinvención y la conexión digital
Origen e historia del pollo a la brasa: de un patio en Santa Clara al plato que unió al Perú alrededor de una mesa
Nacido como una salida urgente ante una crisis en 1950, el pollo a la brasa se convirtió en un símbolo nacional gracias a la innovación de un horno giratorio y a una receta de aderezo tan simple como efectiva. Con el tiempo, sumó acompañamientos que hoy definen nuevas costumbres: del clásico con papas al “mostrito” con arroz chaufa y las versiones con tallarines verdes o huancaína
El virus que parece un resfrío pero puede ser mortal en bebés: Minsa aplicará nueva inmunización contra el VSR
El VSR puede iniciar con síntomas similares a un resfrío, pero avanzar rápidamente y causar bronquiolitis o neumonía. Conoce cómo funcionará la nueva protección para bebés en Perú.
Clases gratis de Excel, Power BI, entre otros: conoce los horarios y las materias disponibles
Las sesiones se dictarán en vivo por Zoom y contarán con docentes especialistas, apoyo de asistentes especializados y materiales virtuales complementarios
Universitario vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
El equipo de Héctor Cúper enfrentará al ‘vendaval celeste’ en la altura de Tarma. Gianluca Lapadula podría debutar oficialmente con el club ‘crema’. Sigue todas las incidencias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD