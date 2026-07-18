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A qué hora juega Universitario vs ADT HOY: partido en Tarma por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El conjunto de Héctor Cúper inicia su camino en el segundo certamen del año en un plaza más que compleja. Conoce los horarios del encuentro

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A qué hora juega Universitario vs ADT HOY: partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
A qué hora juega Universitario vs ADT HOY: partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.

Hoy, sábado 18 de julio, Universitario de Deportes pone en marcha su participación en el Torneo Clausura 2026 con la misión de dejar atrás lo ocurrido durante el primer semestre. El cuadro dirigido por Héctor Cúper afrontará una exigente visita al estadio Unión Tarma, donde lo espera ADT, un rival que suele hacerse fuerte en la altura y que buscará empezar el certamen con una alegría ante su gente. Los tarmeños, ahora bajo la conducción técnica de Francisco Usúcar, intentarán hacer respetar la localía en uno de los escenarios más complicados del fútbol peruano.

A qué hora juega Universitario vs ADT por Torneo Clausura 2026

El encuentro entre Universitario y ADT, correspondiente a la primera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, se disputará desde las 13:15 horas de Perú en el estadio Unión Tarma.

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Estos son los horarios en distintos países:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 13:15 horas
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 14:15 horas
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 15:15 horas
  • España: 20:15 horas
  • Nueva York (Estados Unidos): 14:15 horas
  • Miami (Estados Unidos): 14:15 horas

El compromiso marcará el debut oficial de ambos equipos en el Clausura, un torneo corto en el que cada punto puede resultar decisivo en la lucha por el título y la clasificación a los certámenes internacionales de la próxima temporada.

Dónde ver Universitario vs ADT por el Torneo Clausura 2026. (Universitario)
Dónde ver Universitario vs ADT por el Torneo Clausura 2026. (Universitario)

Canal TV de Universitario vs ADT por el Torneo Clausura 2026

Los encuentros de la Liga 1 2026 se transmiten de manera exclusiva a través de L1MAX y la plataforma de streaming Liga 1 Play, señales operadas por la Federación Peruana de Fútbol en conjunto con 1190 Sports.

Los aficionados podrán acceder a la transmisión mediante los operadores DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Win y Best Cable, además de seguir el compromiso desde celulares, tablets o computadoras utilizando la aplicación de Liga 1 Play.

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Asimismo, el choque entre Universitario y ADT también estará disponible para los suscriptores de Fanatiz en los territorios donde la plataforma cuenta con los derechos de emisión.

Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa de la jornada con la previa, incidencias, goles, mejores jugadas, declaraciones de los protagonistas y el resumen del partido una vez finalizado el encuentro.

El cuadro 'crema' se impuso 2-0 con doblete de José Rivera ante el conjunto colombiano - Crédito: Universitario TV.

¿Cómo quedó el Universitario vs ADT del Torneo Apertura?

El antecedente más reciente entre ambos equipos favorece a Universitario. En la primera jornada del Torneo Apertura 2026, los entonces dirigidos por Javier Rabanal derrotaron por 2-0 a ADT en el estadio Monumental.

Los goles del compromiso llegaron mediante dos remates de cabeza. Álex Valera abrió el marcador tras imponerse en el juego aéreo, mientras que Martín Pérez Guedes sentenció el triunfo con otro certero frentazo para darle los tres puntos al conjunto crema en el inicio del campeonato.

Ese resultado permitió a Universitario comenzar con confianza el Apertura, aunque el desarrollo del torneo terminó alejándolo de los principales objetivos, motivo por el cual el equipo buscará escribir una historia distinta en este segundo semestre.

Los 'cremas' ganaron 2-0 en el Estadio Monumental de Ate. (Video: L1MAX)

El último Universitario vs ADT en Tarma

Si bien jugar en Tarma representa uno de los retos más complicados del campeonato por las condiciones de la altura y el buen rendimiento que suele mostrar ADT como local, Universitario guarda un recuerdo imborrable de su última visita al estadio Unión Tarma.

En octubre de 2025, el conjunto crema derrotó por 2-1 al cuadro celeste gracias a las anotaciones de Matías Di Benedetto y Álex Valera. Aquella victoria tuvo un significado especial, pues aseguró matemáticamente el título nacional y permitió a Universitario conquistar el tricampeonato del fútbol peruano por segunda vez en su historia.

Ahora, con un nuevo entrenador al mando y el objetivo de iniciar con buen pie el Torneo Clausura, Universitario volverá a presentarse en un escenario donde ya supo celebrar. Del otro lado estará un ADT renovado bajo la dirección de Francisco Usúcar, decidido a convertir la altura de Tarma en un factor determinante para frustrar el estreno de uno de los principales candidatos al título.

El plantel de Universitario que se coronó tricampeón contra ADT. - Crédito: Paloma del Solar
El plantel de Universitario que se coronó tricampeón contra ADT. - Crédito: Paloma del Solar

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