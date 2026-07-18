Perú

Corte de agua para este lunes 20 de julio por más de 10 horas: ¿Cuáles son los servicios afectados?

Sedapal señaló que estas intervenciones corresponden a medidas preventivas destinadas a garantizar la adecuada conservación y operatividad de la infraestructura hidráulica

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Sedapal precisó que la duración de la interrupción dependerá del área intervenida y del desarrollo de las labores técnicas - Créditos: Magnific.
Sedapal precisó que la duración de la interrupción dependerá del área intervenida y del desarrollo de las labores técnicas - Créditos: Magnific.

Sedapal anunció que para este lunes 20 de julio está programada una interrupción temporal del servicio de agua potable en distintas zonas de Lima Metropolitana, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en el sistema de distribución. La restricción alcanzará a usuarios residenciales y negocios ubicados en los sectores incluidos en la programación de la empresa.

La compañía detalló que el corte se aplicará de forma progresiva, según el cronograma definido para cada área, por lo que el tiempo de suspensión dependerá del distrito, la zona específica y el horario asignado para las labores. Según indicó, estas intervenciones buscan preservar la operatividad de las redes y fortalecer la continuidad del abastecimiento.

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La institución señaló que los vecinos de los sectores afectados fueron comunicados con anticipación sobre los horarios y los puntos donde se ejecutarán los trabajos, y recomendó adoptar medidas preventivas, como reservar agua en recipientes adecuados, para reducir las dificultades durante el periodo de interrupción del servicio.

Sedapal pidió a los vecinos de las zonas afectadas tomar precauciones y contar con reservas en recipientes adecuados - Créditos: Magnific.
Sedapal pidió a los vecinos de las zonas afectadas tomar precauciones y contar con reservas en recipientes adecuados - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Ate

  • Asoc. El Remanso de Santa Clara.

Cuadrante

  • Urb. El Remanso
  • Asoc. Viv. Niño Jesús 3ra etapa
  • A.H. 2 de Mayo
  • Asoc. Viv. Las Brisas
  • Asoc. Viv. 6 de Diciembre
  • Habilitación urbana Del Pilar.

Hora: 1 p.m. - 11:50 p. m.

Comas

  • Urb. Alameda de El Pinar 1era etapa

Cuadrante:

Av. San Juan, av. Trapiche, av. Los Rosales y río Chillón

Hora: 12 m - 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

  • A. H. Cerro Sauce Alto Sector 1
  • Asoc. San Vicente
  • Asoc. San Marcos
  • Asoc. Pro Viv. Chavín de Huantar
  • Fábrica CELIMA
  • Asoc. San Juan I
  • Asoc. San Jorge
  • APV Inca Manco Cápac 2da etapa (Zona Industrial)
  • Urb. Los Ángeles zona Litigio
  • A. H. Santa Rosa de Azcarrunz
  • A. H. Los Palomares (Alto Horizonte)
  • PJ Jardines de Santa Clarita Sector Los Jardines de CELIMA
  • Asoc. Santa Clarita
  • AF Los Olivos
  • Agru. Las Lomas de Nuevo San Juan Hospital Solidaridad
  • Agru. Las Palmeras I
  • A.H. Villa Rosario
  • Asoc. Villa Rosario
  • Agru. Villa Victoria
  • APV Villa Rosario
  • Asoc. Inca Manco Cápac Programa La Basilia
  • Parque Zonal Wiracocha
  • Urb. Industrial Las Flores 81
  • Hiper Mercados
  • APV Inca Manco Cápac 1ra, 2da y 3ra etapa
  • Urb. Villa Flores
  • Los Jardines de San Vicente
  • Coop. La Huayrona II y III
  • Inca Manco Cápac I
  • A. H. Los Palomares B
  • Agru. Andrés A. Cáceres
  • A. H. Mariscal Cáceres
  • A. H. San Pedro I y II
  • A. H. San Pedro
  • P.J. Santa Fe de Totorita
  • A. H. Santa Fe Alta
  • A. H. Totoritas Parcelas A y B
  • A. H. 1° de Mayo Marginal
  • A. H. 1° de Mayo Ampl. Los Vencedores
  • A. H. José María Arguedas
  • Asoc. Viv. Villa Casuarinas
  • APV Inca Manco Cápac 1ra etapa

Hora: 8 a. m. - 11:55 p. m.

La empresa informó que realizará una interrupción programada del servicio debido a trabajos de mantenimiento preventivo en las redes de distribución - Créditos: Magnific.
La empresa informó que realizará una interrupción programada del servicio debido a trabajos de mantenimiento preventivo en las redes de distribución - Créditos: Magnific.

Ate

  • A. H. Horacio Zevallos Gamez Grupo L
  • A. H. Horacio Zevallos Gamez Grupo J
  • A. H. Horacio Zevallos Gamez Grupo M
  • A. H. Juventud 30 de Mayo - Esquema Zevallos

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Pachacámac

  • Asoc. Fundo Mama Sicilia
  • Asoc. Las Viñas
  • Centro Poblado Rural Matamoros
  • Pueblo Pachacámac

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

La empresa habilitó la línea Aquafono, (01) 317-8000, para que los usuarios puedan realizar consultas y reportar inconvenientes relacionados con las afectaciones ocasionadas por la interrupción del servicio de agua potable.

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