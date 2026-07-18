Corte de agua para este lunes 20 de julio por más de 10 horas: ¿Cuáles son los servicios afectados?

Sedapal precisó que la duración de la interrupción dependerá del área intervenida y del desarrollo de las labores técnicas - Créditos: Magnific.

Sedapal anunció que para este lunes 20 de julio está programada una interrupción temporal del servicio de agua potable en distintas zonas de Lima Metropolitana, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en el sistema de distribución. La restricción alcanzará a usuarios residenciales y negocios ubicados en los sectores incluidos en la programación de la empresa.

La compañía detalló que el corte se aplicará de forma progresiva, según el cronograma definido para cada área, por lo que el tiempo de suspensión dependerá del distrito, la zona específica y el horario asignado para las labores. Según indicó, estas intervenciones buscan preservar la operatividad de las redes y fortalecer la continuidad del abastecimiento.

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La institución señaló que los vecinos de los sectores afectados fueron comunicados con anticipación sobre los horarios y los puntos donde se ejecutarán los trabajos, y recomendó adoptar medidas preventivas, como reservar agua en recipientes adecuados, para reducir las dificultades durante el periodo de interrupción del servicio.

Sedapal pidió a los vecinos de las zonas afectadas tomar precauciones y contar con reservas en recipientes adecuados - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Ate

Asoc. El Remanso de Santa Clara.

Cuadrante

Urb. El Remanso

Asoc. Viv. Niño Jesús 3ra etapa

A.H. 2 de Mayo

Asoc. Viv. Las Brisas

Asoc. Viv. 6 de Diciembre

Habilitación urbana Del Pilar.

Hora: 1 p.m. - 11:50 p. m.

Comas

Urb. Alameda de El Pinar 1era etapa

Cuadrante:

Av. San Juan, av. Trapiche, av. Los Rosales y río Chillón

Hora: 12 m - 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

A. H. Cerro Sauce Alto Sector 1

Asoc. San Vicente

Asoc. San Marcos

Asoc. Pro Viv. Chavín de Huantar

Fábrica CELIMA

Asoc. San Juan I

Asoc. San Jorge

APV Inca Manco Cápac 2da etapa (Zona Industrial)

Urb. Los Ángeles zona Litigio

A. H. Santa Rosa de Azcarrunz

A. H. Los Palomares (Alto Horizonte)

PJ Jardines de Santa Clarita Sector Los Jardines de CELIMA

Asoc. Santa Clarita

AF Los Olivos

Agru. Las Lomas de Nuevo San Juan Hospital Solidaridad

Agru. Las Palmeras I

A.H. Villa Rosario

Asoc. Villa Rosario

Agru. Villa Victoria

APV Villa Rosario

Asoc. Inca Manco Cápac Programa La Basilia

Parque Zonal Wiracocha

Urb. Industrial Las Flores 81

Hiper Mercados

APV Inca Manco Cápac 1ra, 2da y 3ra etapa

Urb. Villa Flores

Los Jardines de San Vicente

Coop. La Huayrona II y III

Inca Manco Cápac I

A. H. Los Palomares B

Agru. Andrés A. Cáceres

A. H. Mariscal Cáceres

A. H. San Pedro I y II

A. H. San Pedro

P.J. Santa Fe de Totorita

A. H. Santa Fe Alta

A. H. Totoritas Parcelas A y B

A. H. 1° de Mayo Marginal

A. H. 1° de Mayo Ampl. Los Vencedores

A. H. José María Arguedas

Asoc. Viv. Villa Casuarinas

APV Inca Manco Cápac 1ra etapa

Hora: 8 a. m. - 11:55 p. m.

La empresa informó que realizará una interrupción programada del servicio debido a trabajos de mantenimiento preventivo en las redes de distribución - Créditos: Magnific.

Ate

A. H. Horacio Zevallos Gamez Grupo L

A. H. Horacio Zevallos Gamez Grupo J

A. H. Horacio Zevallos Gamez Grupo M

A. H. Juventud 30 de Mayo - Esquema Zevallos

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Pachacámac

Asoc. Fundo Mama Sicilia

Asoc. Las Viñas

Centro Poblado Rural Matamoros

Pueblo Pachacámac

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

La empresa habilitó la línea Aquafono, (01) 317-8000, para que los usuarios puedan realizar consultas y reportar inconvenientes relacionados con las afectaciones ocasionadas por la interrupción del servicio de agua potable.

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