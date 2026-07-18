Rescatan a más de 30 perros desnutridos de una vivienda en Los Olivos: vecinos denunciaban el caso desde 2023

Los vecinos del distrito limeño de Los Olivos rescataron a más de 30 perros, entre adultos y cachorros de pocos días de nacidos, que permanecían hacinados en una vivienda de dos pisos ubicada en la calle Parihuanca, cerca de la intersección de las avenidas Las Palmeras y Naranjal. Los animales fueron encontrados en condiciones precarias, con visibles signos de desnutrición y falta de cuidados, situación que motivó la intervención de los residentes y del personal de Serenazgo.
De acuerdo con el reporte, los vecinos decidieron forzar la puerta del inmueble luego de percibir un fuerte olor proveniente del interior de la vivienda y ante la preocupación por el estado de los animales. Al ingresar, comenzaron a sacar a los perros, que presentaban extrema delgadez y permanecían en un ambiente insalubre.
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Serenazgo ya conocía el caso
El subgerente de Serenazgo de Los Olivos, Nelson Sebastián Morán, informó a Exitosa Noticias que las autoridades habían tomado conocimiento del caso desde el día anterior. Sin embargo, la mujer que ocupaba la vivienda no permitió el ingreso de la Policía ni del personal municipal para verificar la situación.
Según explicó, cuando el Serenazgo llegó al lugar observó que un grupo de vecinos había ingresado al inmueble para rescatar a los animales. Inicialmente pensaron que se trataba de un robo, pero luego comprobaron que la intervención respondía a la preocupación por el estado de los perros.
Morán señaló que los canes presentaban un evidente deterioro físico. “Los perritos están bien flaquitos y no tienen una buena alimentación”, indicó. Asimismo, precisó que personal de Fiscalización Administrativa ya había ingresado previamente al inmueble para imponer una multa a la propietaria por las condiciones en las que mantenía a los animales.
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Denuncias vecinales desde 2023
Los residentes de la zona señalaron que el caso no era reciente. Según manifestaron, desde 2023 habían presentado quejas y denuncias por los malos olores que emanaban de la vivienda y por la presunta situación de abandono en la que permanecían los perros.
El fuerte olor a excremento y orina era perceptible desde el exterior del inmueble, según constató el reportero presente en el lugar. Los vecinos sostienen que durante varios años advirtieron a las autoridades sobre las condiciones en las que vivían los animales.
¿Qué pasará con los perros?
Tras el rescate, la mayoría de los perros fue trasladada a un parque cercano, donde vecinos, animalistas y voluntarios organizaron colectas para conseguir alimento y gestionar adopciones, especialmente para los cachorros.
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No obstante, aún existe incertidumbre sobre el destino definitivo de los más de 30 animales. Aunque diversas personas se ofrecieron a colaborar con su cuidado temporal, se espera que las autoridades municipales intervengan para garantizar su atención veterinaria y definir un plan para su protección y eventual adopción.
El maltrato animal se paga con cárcel en Perú
El Congreso aprobó una modificación del artículo 206-A del Código Penal que endurece las sanciones por maltrato animal en el Perú. La reforma establece que quienes cometan actos de crueldad o abandono contra animales domésticos o silvestres podrán recibir hasta tres años de prisión, además de multas e inhabilitación.
Asimismo, incorpora agravantes que elevan las penas cuando el delito se comete con ensañamiento, mediante el uso de armas, fuego, veneno, si participan varias personas, si los hechos son difundidos en redes sociales o si existe violencia sexual contra el animal. También se incrementan las sanciones para quienes, por su profesión o cargo, tienen un deber especial de cuidado, como veterinarios, cuidadores, entrenadores, propietarios, policías, miembros de las Fuerzas Armadas, serenos y funcionarios públicos.
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La modificación también endurece el castigo cuando el maltrato o abandono provoca la muerte del animal. En estos casos, la pena pasa de un rango de entre tres y cinco años a entre seis y ocho años de prisión, además de multas de 150 a 360 días e inhabilitación.
El Congreso sustentó la reforma señalando que los actos de crueldad animal no solo generan un grave sufrimiento a los animales, sino que también pueden estar vinculados a otras formas de violencia dentro del entorno familiar y social, por lo que consideró necesario fortalecer el marco legal para prevenir y sancionar estos delitos.
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