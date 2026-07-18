Bomberos participarán en la Gran Parada Militar tras acuerdo con el Ministerio de Defensa

El Mindef reorganizó el desfile para reducir su duración con el objetivo de hacer la ceremonia más dinámica y evitar jornadas superiores a cuatro horas (Créditos: Canal N)

El ministro de Defensa, Amadeo Flores, confirmó que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú participará en la Parada Militar por Fiestas Patrias, luego de alcanzar un acuerdo con la institución.

El titular del Mindef calificó, durante una entrevista con Canal N, la decisión como una “primicia” y explicó que la incorporación quedó definida tras una conversación con el comandante general del Cuerpo General de Bomberos, Óscar Calle. Según indicó, ellos estarán presentes con tres agrupamientos, con lo que se mantendrá una tradición dentro de la ceremonia cívico-militar.

“Los bomberos van a participar. Son hermanos con los que trabajamos de cerca. Acabo de tener una conversación hace un momento. Hay una plena disposición”, señaló Flores, quien agradeció la voluntad mostrada por la institución para concretar su presencia en el desfile.

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El ministro sostuvo que la Parada Militar es un evento de alta complejidad logística por la cantidad de entidades que intervienen y por el interés de múltiples organizaciones en formar parte de la ceremonia. En ese marco, explicó que el objetivo es desarrollar una actividad ordenada y dinámica, para sostener el interés del público desde el inicio hasta el final.

El diálogo permitió resolver las diferencias sobre la participación de los bomberos, según afirmó el ministro de Defensa, Amadeo Flores - Créditos: Andina.

Reorganización del desfile para reducir su duración

Flores recordó que en años anteriores la duración del desfile superó las cuatro horas y que, a su juicio, esa extensión provocaba cansancio entre los asistentes y reducía el entusiasmo conforme avanzaba la jornada. Por ese motivo, precisó que este año se decidió reducir el número de agrupamientos de las instituciones participantes, con el fin de agilizar el desarrollo del acto oficial.

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Como parte de esa reorganización, informó que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), ambos pertenecientes al sector Defensa, desfilarán de manera conjunta en una sola compañía.

En esa misma línea, detalló que la Policía Nacional del Perú participará con diez equipos, al igual que el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú. En el caso del Cuerpo General de Bomberos, reiteró que estarán representados por tres agrupamientos.

La Parada Militar buscará transmitir un mensaje de unidad nacional con la participación conjunta de las Fuerzas Armadas y el Cuerpo General de Bomberos - Créditos: Andina.

Mensaje de unidad y discrepancias previas

El ministro destacó el vínculo histórico entre las Fuerzas Armadas y el Cuerpo General de Bomberos, al señalar que ambas instituciones trabajaron de manera conjunta en distintos momentos del país. En esa línea, afirmó que la ceremonia busca transmitir un mensaje de unidad nacional.

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“Hemos peleado juntos en algún momento de la historia y siempre el vínculo nos mantiene unidos. No podemos tener diferencias, tenemos que trabajar en unidad entre peruanos. La Parada Militar es un momento de mostrar la unidad y eso es lo que vamos a reflejar esta vez”, manifestó.

Flores también reconoció que existieron discrepancias en torno a la participación de los bomberos, aunque aseguró que la situación quedó superada mediante el diálogo. Añadió que la experiencia deja como principal enseñanza la necesidad de priorizar las conversaciones antes de emitir pronunciamientos públicos.

“Este tema ya está solucionado. Lamentamos que en algún momento haya habido alguna discrepancia. He hecho la exhortación de que siempre tengamos diálogo previo; antes de salir a decir algo, conversemos primero. Primero hablamos, solucionamos y trabajamos como peruanos unidos”, expresó.

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