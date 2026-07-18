Perú

Jeffry Fischman, fundador de Libido, sorprende al lanzar nueva versión del clásico ‘En esta habitación’

El músico peruano presenta una lectura actualizada de uno de los temas más emblemáticos de su carrera, grabada en Lima y disponible solo a través de su canal de YouTube, en una apuesta por la reinvención y la conexión digital

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El exintegrante de Libido apuesta por una mirada fresca y madura de su emblemática canción, en una producción audiovisual realizada en Lima y difundida solo a través de plataformas digitales. YouTube

El compositor y productor peruano Jeffry Fischman presenta una renovada interpretación de “En esta habitación”, un clásico del rock en español, como parte de la tercera entrega de su serie audiovisual exclusiva en YouTube. El lanzamiento, producido desde Fisch Studios en Lima, marca un nuevo capítulo en la carrera del exbaterista y fundador de Libido, agrupación reconocida por Billboard entre las cincuenta más influyentes del género.

La canción, originalmente publicada en el año 2000 dentro del disco “Hembra”, se ha consolidado como uno de los mayores referentes del rock peruano. Veintiséis años después de su estreno, Fischman decide revisitar la obra desde una perspectiva actual, guiado por su experiencia como productor y su reciente incursión como artista solista.

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Fischman detalla que este proyecto no busca reproducir la nostalgia ni conmemorar un aniversario específico. “No quise volver a registrar estos temas para mirar hacia atrás, sino para entender quién soy hoy en día. Son canciones que han madurado conmigo y que, con los años, van cobrando un sentido diferente”, afirma el músico.

La sesión forma parte de una serie audiovisual que inició con las versiones de “Invencible” y “Estoy tan gris”, ambas recibidas con entusiasmo por la comunidad digital. La grabación y producción de la nueva versión de “En esta habitación” contó con la colaboración de Jose Carlos Ponce en la mezcla y la masterización de Ted Jensen desde Sterling Sound, lo que aporta un estándar internacional al registro.

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Jeffry Fischman interpreta en Lima una nueva versión de “En esta habitación”, grabada en su estudio y difundida exclusivamente en YouTube.
Jeffry Fischman interpreta en Lima una nueva versión de “En esta habitación”, grabada en su estudio y difundida exclusivamente en YouTube.

La puesta en escena desde Fisch Studios refleja el enfoque de Fischman hacia la espontaneidad y la autenticidad. El estudio, inaugurado recientemente en Lima, fue diseñado para servir como un espacio creativo y de experimentación, tanto para proyectos personales como para la promoción de nuevos talentos. Esta infraestructura se posiciona como un centro de operaciones abierto a la innovación en el ámbito musical local.

Unícamente en YouTube

La nueva versión de “En esta habitación” está disponible únicamente en el canal oficial de YouTube de Fischman, realzando la apuesta por una distribución digital directa hacia su audiencia. El músico ha impulsado el estreno a través de comunidades virtuales y plataformas sociales, priorizando la interacción con seguidores y nuevos oyentes.

La estrategia de Fischman coincide con una tendencia global de artistas que utilizan plataformas digitales para el relanzamiento de repertorios históricos bajo nuevas lecturas. En este sentido, el productor peruano enfatiza el valor de la reinterpretación artística más allá de la fidelidad al original, poniendo en primer plano la madurez personal y la química de los músicos durante la sesión.

La sesión audiovisual muestra a Fischman explorando nuevas facetas como productor y compositor, manteniendo vigente el legado del rock peruano.
La sesión audiovisual muestra a Fischman explorando nuevas facetas como productor y compositor, manteniendo vigente el legado del rock peruano. La grabación de “En esta habitación” marca el tercer lanzamiento de la serie de sesiones de estudio impulsada por Jeffry Fischman en plataformas digitales.

En el contexto de su trayectoria, Fischman debutó este mismo año como solista con el sencillo “Alejándome de Ti”, confirmando una etapa de exploración creativa que se refleja en sus recientes obras. El músico fue pieza fundamental en el desarrollo de Libido, banda que alcanzó proyección internacional y cuyo repertorio ha sido reconocido por su impacto en la escena del rock en español.

El lanzamiento de “En esta habitación” no solo recupera un himno del repertorio de Libido, sino que también introduce una propuesta audiovisual con estándares técnicos de alto nivel. La participación de Ted Jensen, responsable de la masterización, aporta un reconocimiento adicional al proyecto, considerando la trayectoria del ingeniero en trabajos con artistas internacionales.

El estreno de la nueva versión de “En esta habitación” suma un capítulo relevante al recorrido de Jeffry Fischman, quien continúa explorando nuevas facetas como productor y compositor, mientras mantiene un vínculo activo con las raíces de su obra y el legado del rock en español. En los próximos meses, el artista anticipa el lanzamiento de nuevos temas originales y versiones revisadas de otras piezas de su catálogo, ampliando el alcance de sus sesiones en YouTube.

El fundador de Libido apuesta por la reinvención de clásicos de su repertorio con producciones de alto nivel técnico en Fisch Studios.
El fundador de Libido apuesta por la reinvención de clásicos de su repertorio con producciones de alto nivel técnico en Fisch Studios.

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