Dónde ver Universitario vs ADT HOY: canal tv online del duelo en Tarma por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Dónde ver Universitario vs ADT por el Torneo Clausura 2026. (Universitario)

El regreso de la Liga 1 este fin de semana marca el inicio del Torneo Clausura tras la pausa por el Mundial 2026, renovando la ilusión de los aficionados peruanos. Universitario de Deportes se posiciona como uno de los equipos con mayores expectativas, ya que busca mantener vivas sus opciones de alcanzar el tetracampeonato.

Hoy, sábado 18 de julio, el debut será un reto considerable para el plantel dirigido por Héctor Cúper, que deberá visitar a ADT en la altura de Tarma. Las condiciones del escenario y la exigencia del rival convierten este partido en una prueba clave para medir el verdadero potencial del conjunto crema en el arranque de la nueva etapa del campeonato.

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Dónde ver Universitario vs ADT por el Torneo Clausura 2026

La cobertura de la primera jornada del Torneo Clausura 2026 está asegurada en todo el país, ofreciéndoles a los aficionados múltiples alternativas para no perderse ningún detalle. L1 Max será el canal exclusivo que transmitirá en vivo todos los partidos y estará disponible a través de los principales servicios de suscripción, como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar. Esto garantiza acceso a la señal sin importar el proveedor que utilicen los seguidores.

Para quienes eligen la vía digital, la aplicación oficial Liga 1 Play permite seguir los encuentros en tiempo real desde teléfonos móviles y computadoras. Esta opción resulta práctica para quienes prefieren ver los partidos fuera de la televisión tradicional o buscan flexibilidad y movilidad para disfrutar del torneo.

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Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá una cobertura especial durante la fecha inaugural. El portal brindará información previa a cada partido, actualizaciones minuto a minuto, registro de goles, jugadas clave y declaraciones de los protagonistas. Así, los hinchas podrán mantenerse informados sobre los acontecimientos más relevantes de la jornada, eligiendo el formato que mejor se adapte a sus preferencias.

Los 'cremas' visitarán al cuadro tarmeño por la fecha 1 del campeonato nacional. (L1 Max)

A qué hora juega Universitario vs ADT por el Torneo Clausura 2026

El partido entre ADT y Universitario de Deportes se disputará hoy, sábado 18 de julio, en el Estadio Tarma, que tiene capacidad para 6.000 espectadores. El inicio está programado para las 13:15 horas en Perú, Colombia y Ecuador.

En Chile, Venezuela y Bolivia, el encuentro comenzará a las 14:15 horas. Para los aficionados que se encuentren en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, el partido dará inicio a las 15:15 horas. De esta manera, los hinchas de diferentes países de la región podrán seguir el debut de Universitario en el Torneo Clausura 2026 con el horario adaptado a su zona.

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Universitario vs ADT: día, hora y canal TV del duelo por fecha 1 del Torneo Clausura 2026.

¿Cómo llegan Universitario y ADT al choque?

Universitario de Deportes afronta el Torneo Clausura 2026 con la obligación de sumar triunfos desde el inicio si quiere mantener sus aspiraciones de campeonar este año. Un buen arranque en el segundo torneo corto de la temporada resulta fundamental para sostener sus chances en la pelea por el título nacional.

El debut no será sencillo, ya que ADT se presenta como uno de los rivales más sólidos jugando en condición de local. El equipo tarmeño viene de eliminar a Cienciano en la Copa de la Liga de Perú, lo que refuerza su confianza y lo posiciona como un adversario de cuidado para cualquier visitante.

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Por su parte, la ‘U’ llega tras derrotar a Millonarios en un amistoso internacional, lo que sirve para afinar detalles previos al inicio oficial del torneo. El antecedente más reciente entre ambos clubes data del 1 de febrero de este año, cuando Universitario se impuso por 2-0 a ADT, con goles de Martín Pérez Guedes y Alex Valera.

El cuadro 'crema' se impuso 2-0 con doblete de José Rivera ante el conjunto colombiano - Crédito: Universitario TV.