Magaly Medina plantea posible visita de Gisela Valcárcel a su programa y lanza pregunta al aire: “¿Por qué no viene acá?”

Magaly Medina dijo en su programa del 17 de julio que Gisela Valcárcel podría acudir a Magaly TV, la firme para promocionar su libro “El Poder de ser tú” y dejó la posibilidad abierta. ATV: 'Magaly TV La Firme'.

Magaly Medina dejó abierta la posibilidad de que Gisela Valcárcel llegue a 'Magaly TV, La Firme’ para promocionar su libro “El Poder de ser tú”. El comentario lo hizo durante la emisión del viernes 17 de julio, cuando se refirió a la gira de medios que, según dijo, viene realizando la conductora.

El planteamiento se dio después de que Valcárcel contara en una entrevista cómo vivió el hecho de que Ethel Pozo aceptara sentarse con Magaly en vivo. Tras esa aparición, Medina puso sobre la mesa una pregunta que, en su estilo, no presentó como invitación formal, sino como una posibilidad “flotando en el aire”.

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“Bueno, ahora la pregunta es: ¿cuándo Gisela Valcárcel viene a promocionar su libro acá? (risas). Pero si está promocionando su libro en todos lados. Cuando tú haces promoción, te vas a todos los programas. Ella no pertenece a ningún canal. Ella estaría en la libertad de venir a promocionar acá su libro cualquier día de la semana. Es una gira de medios. Si es una gira de medios, yo pregunto, pregunto abiertamente: ¿por qué no viene a promocionar su libro acá, no? La pregunta queda flotando en el aire”, dijo.

Magaly Medina plantea posible visita de Gisela Valcárcel a su programa y lanza pregunta al aire.

La frase de Magaly en vivo: la puerta queda entreabierta

La intervención de Medina tuvo dos ideas centrales: primero, que Gisela está promocionando el libro “en todos lados”; segundo, que no estaría limitada por un contrato de canal, por lo que podría presentarse “cualquier día de la semana”.

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Bajo ese argumento, Magaly dejó implícito que la decisión de no aparecer —si es que ocurre— ya no se explicaría por restricciones, sino por una elección editorial o personal. Y con esa “pregunta abierta”, instaló el tema como posibilidad real para el programa.

Gisela Valcárcel y lo que dijo sobre la entrevista de Ethel con Magaly

El comentario de Magaly se conecta con lo que Gisela reveló días antes sobre la entrevista de su hija en 'Magaly TV, La Firme’. En esa conversación, Valcárcel explicó que Ethel no le pidió permiso ni le consultó si debía ir: le avisó por chat que ya había aceptado.

“Cuando me comentó que la había invitado Magaly a su programa y que ella había aceptado, no me dijo: ‘Estoy pensando’. (…) Me dijo, eh: ‘El día martes voy a estar en el programa de Magaly’. Y me lo dijo por chat”, narró.

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Gisela contó que, al enterarse, preguntó qué opinaba el esposo de su hija, Julián Alexander, y que él le respondió con tranquilidad. Además, confesó que, aunque no se opuso, hizo un pedido puntual: pidió a Dios que Ethel tuviera claridad para expresarse.

Esa frase fue la que más se replicó: “Dios sabe cuánto le he pedido que por favor la ayude y que tuviera las palabras claras para expresarse”, sostuvo.

Gisela Valcárcel cuenta qué sintió cuando su hija Ethel Pozo aceptó ir con Magaly Medina. IG

“Me causó ternura”: la impresión de Gisela al ver a Ethel en el set

Valcárcel también dijo que vio la entrevista y que su sensación no fue de incomodidad, sino de ternura. “Me pareció que habló con la verdad”, afirmó, y destacó un gesto final de su hija que interpretó como honesto.

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“Me pareció tierno que le pregunte al final: ‘Ya, ¿qué te parecí?’. Me pareció lo más tierno y me pareció inocente y me pareció honesto”, señaló.

En ese mismo tono, sostuvo que cuando la comunicación es honesta, puede abrir un diálogo. Ese punto —diálogo y honestidad— aparece como el contexto que Magaly usa para justificar que la visita de Gisela a su set ya no sería impensable.

“No pertenece a ningún canal”: el argumento de Magaly sobre la libertad para ir

En su programa de espectáculos, Medina subrayó que Gisela no pertenece a un canal, lo que, según ella, permitiría una presencia sin trabas. Con esa idea, la conductora remarcó que una “gira de medios” incluye pasar por distintos programas.

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El mensaje fue claro: si el libro se promociona “en todos lados”, Magaly considera que su set podría ser una parada lógica. Y aunque no hubo confirmación ni fecha, el comentario instaló el escenario de un posible encuentro televisivo entre dos figuras históricamente enfrentadas en la pantalla.

El comentario surgió tras las declaraciones de Gisela sobre cómo vivió la entrevista de Ethel Pozo con Magaly. ATv. Magaly Tv La Firme.