Todo listo para el 24 de julio: Congreso bicameral fijó fecha de juramentación y repartió curules y despachos

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El Congreso de Perú continúa con los preparativos para el inicio del nuevo periodo legislativo, marcado por el retorno de la bicameralidad luego de más de 30 años. En las juntas preparatorias, encargadas de organizar la instalación del Parlamento, se aprobaron el cronograma de juramentación de los nuevos senadores y diputados, así como la distribución de curules y despachos parlamentarios.

En entrevista con RPP, el diputado electo del Partido del Buen Gobierno Luis Quispe Candia, quien integra la junta preparatoria por ser uno de los parlamentarios de mayor edad, informó que la jornada del próximo viernes 24 de julio comenzará a las 9:00 de la mañana con la instalación de la Mesa Directiva de las juntas preparatorias.

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Posteriormente, a las 11:00 a. m. se realizará la juramentación de los senadores, mientras que a las 3:00 p. m. asumirán formalmente los diputados, cada grupo en su respectivo hemiciclo.

Definieron la distribución de curules y despachos

Quispe Candia indicó que otro de los acuerdos alcanzados en la reunión del 17 de julio fue la asignación de los curules en ambas cámaras y de los despachos parlamentarios que ocupará cada partido político.

“Se ha determinado los despachos que van a ocupar cada partido político y también se ha distribuido los curules. Nos hemos puesto de acuerdo entre todos, de tal forma que estamos satisfechos con la distribución”, afirmó.

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Consensos en poco más de una hora

Crédito Congreso

Consultado sobre el tiempo que demandó llegar a un acuerdo, el legislador electo sostuvo que el proceso fue rápido y se desarrolló sin mayores inconvenientes.

Según explicó, la definición de los espacios tomó poco más de una hora, ya que en la junta preparatoria participan representantes de tres partidos políticos, lo que facilitó alcanzar consensos.

Con estas decisiones, el Congreso deja encaminada la instalación de las dos cámaras que conformarán el Parlamento peruano a partir del 28 de julio, cuando se inaugure oficialmente el nuevo periodo legislativo y entre en funciones el sistema bicameral restablecido tras la reforma constitucional.

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Sobre las mesas directivas

Con el retorno del sistema bicameral, el Senado y la Cámara de Diputados elegirán por separado a sus respectivas mesas directivas, órganos encargados de conducir los debates, dirigir las sesiones, representar institucionalmente a cada cámara y ordenar el trabajo legislativo durante el primer año del periodo parlamentario 2026-2031. Cada mesa estará integrada por un presidente y tres vicepresidentes, cuyos integrantes serán elegidos por voto secreto de los propios legisladores.

De acuerdo con el cronograma definido por la Junta Preparatoria, la elección de la Mesa Directiva del Senado está prevista para el domingo 26 de julio a las 2:00 p. m., mientras que la Cámara de Diputados hará lo propio ese mismo día a las 6:00 p. m., aunque ambos horarios aún deben ser ratificados oficialmente. Las bancadas tendrán hasta el sábado 25 de julio para presentar sus listas de candidatos ante la Oficialía Mayor, que verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento del Congreso.

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Como parte del proceso, la Oficialía Mayor también exhortó a las organizaciones políticas con representación parlamentaria a presentar, el 24 de julio, los reglamentos internos de sus grupos parlamentarios y acreditar a sus portavoces titular y suplente. Este trámite es indispensable, ya que la publicación del reglamento interno constituye un requisito para que una bancada pueda participar en la elección de la Mesa Directiva.

Aunque en los últimos días se daba por descontado que Fuerza Popular impulsaría la candidatura de Miguel Torres para presidir el Senado y Cecilia Chacón para la Cámara de Diputados, mientras Renovación Popular apostaría por Alejandro Muñante y Norma Yarrow, respectivamente, las negociaciones aún no están cerradas. Tampoco se descarta que Juntos por el Perú presente una lista propia si logra reunir el respaldo de otras bancadas de centroizquierda.

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Las conversaciones también giran en torno al reparto de las presidencias de las comisiones ordinarias, ya que la bancada que obtiene la Mesa Directiva suele tener mayor influencia para liderar grupos de trabajo estratégicos, como las comisiones de Constitución y Reglamento y Presupuesto y Cuenta General de la República. En ese escenario, tanto Fuerza Popular como Renovación Popular buscan sumar el respaldo del Partido del Buen Gobierno y del Partido Cívico Obras, aunque ambas agrupaciones aún no han definido públicamente si presentarán candidaturas propias o respaldarán alguna alianza.