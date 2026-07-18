Magaly Medina tilda de ‘sobona barata’ a Rebeca Escribens por llenar de elogios a Janet Barboza en su cumpleaños. ATV: Magaly Tv La Firme.

Magaly Medina arremetió contra Rebeca Escribens luego de que la actriz y conductora llenara de elogios a Janet Barboza por su cumpleaños en la edición en vivo de 'América Hoy’ del viernes 17 de julio.

La periodista de espectáculos calificó la escena como una “soboneada” y fue especialmente dura al describirla como “sobona barata”, “ridícula” y “patética”, al considerar que el mensaje no fue genuino, sino una forma de “lavarle la cara” a su compañera en medio de la tensión mediática que rodea a Barboza.

El comentario de Escribens ocurrió en el set del programa matutino, cuando le dedicó palabras de gratitud a Barboza frente a cámaras: “Estoy muy, muy contenta de trabajar a tu lado. Gracias por tu respeto, por tu mirada, por sostenerla, por darnos el espacio a cada uno de nosotros, de verdad. Muy agradecida”.

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A partir de esa intervención, Medina cuestionó la intención detrás del homenaje, sugirió que pudo tratarse de una acción motivada por la coyuntura y no solo criticó el gesto: también apuntó a la imagen pública de Rebeca y a lo que esperaba de ella como figura del entretenimiento.

Magaly Medina tilda de ‘sobona barata’ a Rebeca Escribens por llenar de elogios a Janet Barboza en su cumpleaños

El mensaje de Rebeca Escribens a Janet Barboza en vivo por su cumpleaños

En el programa 'América Hoy’, Rebeca Escribens tomó la palabra para dedicarle un mensaje elogioso a Janet Barboza. El discurso se centró en la convivencia laboral y en el rol de Barboza dentro del equipo.

“Estoy muy, muy contenta de trabajar a tu lado. Gracias por tu respeto, por tu mirada, por sostenerla, por darnos el espacio a cada uno de nosotros, de verdad. Muy agradecida”, dijo Escribens.

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El mensaje se dio en una fecha puntual —el cumpleaños de Barboza— y en un contexto en el que el nombre de Janet está en el centro de la conversación pública por los cruces vinculados a la salida de Ethel Pozo de América Hoy.

Rebeca Escribens elogió a Janet Barboza por su cumpleaños en una edición en vivo de ‘América Hoy’ del 17 de julio. IG

La reacción de Magaly Medina: “Se te vio ridícula, Rebeca”

Magaly Medina no se limitó a criticar el contenido del elogio: lo interpretó como una “arrastrada” y puso en duda el motivo real detrás del gesto.

“Debe ser que detesta más a Ethel y a mí, que por eso solamente ha hecho esa, esa cuestión. Una soboneada, una arrastrada, un darle veneración a alguien que no, pues. Se te vio ridícula, Rebeca”, afirmó.

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En esa misma línea, Medina remarcó que el discurso le generó rechazo por lo que considera una alabanza interesada: “Qué mal me cae la gente que elogia a otra solo por llevarle la contraria al resto. Me cae mal”.

En su comentario, Medina elevó el tono y usó adjetivos directos contra Escribens. No solo cuestionó la “soboneada”, sino que le puso una etiqueta que se convirtió en el centro de la polémica.

“Ya, sobona barata, ¡por Dios!”, dijo.

Luego insistió en que Rebeca hizo un “papelón” y que su intervención generó “vergüenza ajena”.

“No, terrible. Papelón has hecho, Rebeca Escribes, un papelón. Patética te viste. Yo vi la mañana y me quedé-- vergüenza ajena me dio”, añadió.

Medina insinuó que el gesto pudo buscar “lavarle la cara” a Barboza en medio de la polémica mediática. ATV: Magaly TV La Firme

“Te caes porque…”: Magaly apela a la imagen pública de Rebeca Escribens

Uno de los puntos más duros del comentario fue que Magaly dijo sentirse decepcionada de Escribens por lo que representa dentro del medio. En su crítica, trazó una comparación entre la imagen que tenía de ella y el gesto que vio en televisión.

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“Rebeca, te caes porque tú te hemos considerado siempre una mujer por lo menos más culta, con un poco más de sesos en la cabeza que otros que estaban ahí alrededor tuyo. O sea, definitivamente, ¿no? Tú no eres una Xiomi Kanashiro, tú eres Rebeca Escribens, eres una actriz que canta, una mujer que ha hecho una, digamos, una carrera sin escándalos en el mundo del entretenimiento”.

Medina reforzó esa idea con otra frase: “Pero decirle a alguien que no te llega ni a los tobillos: «Ay, sí, porque sí, tu-tu-tu». ¿Qué es eso?”.

La insinuación de Magaly: “¿La han mandado a lavarle la cara?”

Otro eje del descargo de Medina fue la insinuación de que el elogio pudo responder a un encargo interno del programa: una forma de reposicionar a Barboza con apoyo público en pantalla.

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“O no sé si la han mandado, ¿no? Anda, pobrecita, lávale la cara a tu compañera, ¿no? Que es muy probable, ¿no? Le han dicho: «Pobre, lávale la cara, pues ya apostamos por ella, ¿qué vamos a hacer? No podemos traer a Ethel. Ya, lávale la cara… límpiala, límpiala»”, dijo.

Con esas palabras, Medina vinculó el mensaje de Escribens con el clima de polémica que rodea a Barboza, sugiriendo que el homenaje fue más que un saludo de cumpleaños.

“Yo nunca haría eso”: la vara personal con la que Magaly juzga el gesto

Magaly también cerró su crítica con un criterio propio: aseguró que ella no se prestaría a ese tipo de elogios, ni siquiera por trabajo o sueldo.

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“Dios, yo nunca haría eso, no, ni siquiera por mantener mi trabajo, no, ni por el sueldo que me pagan, jamás. Si yo no respeto a alguien, porque el respeto se gana, el respeto se gana, no le diría esas palabras nunca”, concluyó.