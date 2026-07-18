Dónde ver Francia vs Inglaterra HOY en Perú: canal tv online del partido por tercer lugar del Mundial 2026

Dónde ver Francia vs Inglaterra por el tercer lugar del Mundial 2026. (FIFA)

Hoy, sábado 18 de julio, el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 enfrentará a Francia e Inglaterra, dos selecciones que mostraron un rendimiento sólido a lo largo del torneo, aunque no lograron acceder a la final. Tras caer en semifinales, ambos equipos se preparan para disputar el encuentro que definirá quién se quedará con el último lugar del podio.

Dónde ver Francia vs Inglaterra por el tercer lugar del Mundial 2026

La transmisión del partido por el tercer puesto del Mundial 2026 estará garantizada en varios países, ofreciendo múltiples alternativas para los aficionados. En Perú, el encuentro podrá verse a través de DSports, mientras que en Argentina será emitido por Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSports, además de estar disponible en streaming mediante DGO, TyC Sports Play y MiTelefe. En España, la cobertura televisiva estará a cargo de DAZN y también podrá seguirse de forma gratuita en La 1 de RTVE.

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Los seguidores que prefieran la información en tiempo real contarán con la cobertura digital de Infobae, que ofrecerá actualizaciones minuto a minuto, goles, jugadas destacadas y las declaraciones de los protagonistas tras el partido. Así, el público tendrá acceso tanto a la transmisión audiovisual como a un seguimiento periodístico completo, sin importar su ubicación.

Francia e Inglaterra se enfrentan por el tercer lugar de la Copa del Mundo 2026. Créditos: Equipe de France.

Horario de Francia vs Inglaterra por el tercer lugar del Mundial 2026

El partido por el tercer puesto del Mundial 2026 entre Inglaterra y Francia se disputará hoy, sábado 18 de julio, en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos. El inicio está previsto para las 16:00 horas de Perú.

En el resto de países, los horarios han sido establecidos de la siguiente manera: 15:00 en México, 16:00 en Colombia y Ecuador, 17:00 en Estados Unidos (hora del este), Bolivia, Chile y Venezuela, 18:00 en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, 22:00 en Inglaterra y 23:00 en Francia.

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A qué hora juega Francia vs Inglaterra por el tercer lugar del Mundial 2026. (ESPN)

Así llegan Francia e Inglaterra al choque

Francia e Inglaterra disputarán el tercer puesto del Mundial 2026 con el objetivo de asegurar un lugar en el podio, luego de haber sido eliminados en las semifinales por España y Argentina, respectivamente. Para ambos seleccionados, este partido representa la oportunidad de cerrar su participación mundialista con una victoria y una medalla simbólica.

El conjunto francés accede a este encuentro tras caer por 2-0 ante España en Dallas, mientras que Inglaterra llega después de perder 2-1 frente a Argentina en la semifinal disputada en Atlanta. Ambos equipos buscarán dejar atrás la decepción de no haber llegado a la final y terminar el torneo con un triunfo.

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La historia reciente entre estas selecciones suma un capítulo relevante en el Mundial de Qatar 2022, donde Francia e Inglaterra se enfrentaron en cuartos de final. En aquella ocasión, los franceses se impusieron 2-1 con goles de Tchouaméni y Giroud, mientras que Harry Kane igualó transitoriamente para los ingleses de penal.

El antecedente inmediato entre Francia e Inglaterra en Copas del Mundo, ese cruce en 2022 sigue muy presente y añade un condimento especial al duelo del sábado. El resultado de este nuevo enfrentamiento definirá cuál de las dos selecciones logra subirse al podio en el cierre del campeonato.

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Mundial 2026 - Inglaterra 1 - Argentina 2