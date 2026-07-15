CCL: Gratificación y Mundial desatan “guerra” de promociones por ventas de S/4.600 millones en julio, ¿en qué productos?

Moda, calzado y artículos deportivos concentrarían las rebajas, mientras tecnología, electrodomésticos y artículos para el hogar mostrarían mayor dinamismo de ventas.

El sector retail en Perú proyecta un movimiento económico superior a S/4.600 millones durante la campaña de Fiestas Patrias, impulsado por el pago de gratificaciones y un entorno de mayor confianza del consumidor. Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), este crecimiento se traduciría en un alza de entre 3% y 5% respecto al año anterior.

La presidenta del Gremio Retail y Distribución de la CCL, Leslie Passalacqua, sostuvo que la gratificación de julio ofrece una liquidez inmediata y permite que los consumidores accedan a compras de renovación o regalo para el hogar, elevando el valor de cada transacción.

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Las estrategias omnicanal y la mayor facilidad de financiamiento figuran entre los motores de la campaña, mientras que las tiendas y centros comerciales prevén promociones más agresivas que en 2025. Según la CCL, los descuentos podrían alcanzar el 50% durante julio y llegar hasta el 60% en la liquidación final de productos de invierno.

El ticket promedio de compra en la campaña de Fiestas Patrias se ubicaría entre S/350 y S/600, con un alza de 9 % a 17 % frente a 2025.

Promociones más agresivas y facilidades para el consumidor

El sector retail prepara una estrategia de promociones que se concentrará en los rubros de moda, calzado y artículos deportivos, aunque la tecnología, los electrodomésticos y los productos para el hogar también registrarán un fuerte dinamismo. Según la presidenta de la CCL, la combinación de gratificaciones y promociones comerciales elevará el poder adquisitivo de los hogares en julio.

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El financiamiento tendrá un papel relevante en la campaña, ya que las empresas ofrecerán mayores plazos y facilidades para incentivar el consumo. Los últimos días de agosto marcarán el cierre de la temporada de invierno, con rebajas que podrían llegar al 60% en algunos segmentos específicos.

El Mundial FIFA 2026 aportó dos puntos porcentuales al crecimiento del retail en el segundo trimestre e impulsó ventas de televisores, audio, smartphones, prendas deportivas, alimentos y bebidas.

El Mundial FIFA 2026, un impulsor inesperado del consumo

El impacto del Mundial FIFA 2026 ha sido un factor clave en la aceleración del consumo durante el segundo trimestre del año.

Según datos de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el evento aportó dos puntos porcentuales al crecimiento del sector. Se observó un incremento en la venta de televisores, equipos de audio, smartphones y prendas deportivas, así como en la demanda de alimentos y bebidas debido a reuniones para ver los partidos, según reportó Infobae.

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Aumento en las visitas a centros comerciales y ticket promedio

Las proyecciones para la campaña de Fiestas Patrias indican que el flujo de visitantes en centros comerciales y tiendas aumentará entre 12% y 15% respecto al mes anterior.

Un eventual Fenómeno El Niño podría afectar al retail en el segundo semestre, con mayor impacto en el norte del país, moda, textiles, alimentos perecederos y electrodomésticos de gran volumen.

En términos anuales, se espera un incremento cercano al 6% en las visitas durante 2026. El ticket promedio de compra podría situarse entre S/350 y S/600, representando un aumento de entre 9% y 17% frente a la campaña de 2025.

Las estrategias comerciales del sector incluyen la hiperpersonalización mediante inteligencia artificial, promociones segmentadas, más descuentos y opciones de financiamiento. Además, herramientas como el Click & Collect seguirán integrando la experiencia de compra física y digital.

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Fenómeno El Niño: riesgos y planes de contingencia para el retail

Un posible Fenómeno El Niño podría afectar el desempeño del retail en el segundo semestre, especialmente en las regiones del norte del país. Según la CCL, las interrupciones logísticas y los cambios en los patrones de consumo podrían impactar categorías como moda, textiles, alimentos perecederos y electrodomésticos de gran volumen.

Las empresas del sector refuerzan sus planes de contingencia, adelantando importaciones, descentralizando inventarios y utilizando análisis de datos para garantizar el abastecimiento y limitar el impacto de posibles interrupciones logísticas.

Passalacqua precisó que las marcas intensificarán las liquidaciones para reducir inventarios de invierno si se presentan problemas de distribución, medida que podría presionar los márgenes del sector.

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