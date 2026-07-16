Perú

¿Los trabajadores part time tienen derecho al feriado?

El personal a tiempo parcial en Perú sí tiene derecho al pago de los feriados del 28 y 29 de julio, aunque el cálculo y la compensación varían según el régimen y las horas trabajadas

Guardar
Google icon
Hombre en gorra roja mira por la ventana la Plaza de Armas de Lima. En la mesa hay calendario con 28 y 29, reloj, dinero y bandera peruana.
Un trabajador reflexiona sobre los derechos laborales en Perú ante el pago de los feriados del 28 y 29 de julio, con la Plaza de Armas de Lima y fuegos artificiales de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las noticias sobre los derechos laborales de los trabajadores a tiempo parcial cobran especial relevancia cada mes de julio en Perú, donde surge la pregunta clave: ¿tienen los empleados part time derecho al pago de los feriados patrios? Según la normativa vigente, los trabajadores a tiempo parcial sí tienen derecho a los feriados del 28 y 29 de julio, aunque la forma de calcular el pago y las condiciones varía respecto a los contratos a tiempo completo.

Cómo se calcula el pago de los feriados del 28 y 29 de julio para el personal a tiempo parcial

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) define como personal a tiempo parcial a quienes cumplen una jornada semanal que, dividida entre cinco o seis días, da un promedio menor a cuatro horas diarias. Aunque la legislación peruana carece de una definición clara y única para este tipo de contratación, el Reglamento de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (Decreto Supremo 001-96-TR) establece que los contratos part time deben formalizarse y registrarse ante la autoridad laboral.

PUBLICIDAD

Camarera con bandeja de comida, bandera de Perú, calendario con 28 y 29 marcados, globos, reloj, billetes, monedas y calculadora. Al fondo, un café y soldados.
Una camarera peruana con uniforme de trabajo y una bandeja de comida simboliza los derechos laborales de los empleados a tiempo parcial frente a los feriados patrios, marcados en un calendario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el pago de feriados como el 28 y 29 de julio, el cálculo se basa en la división del sueldo semanal entre el número de días trabajados. Si el trabajador descansa esos días, recibe el pago habitual correspondiente a un día regular de trabajo. Si labora en el feriado sin descanso sustitutorio, el monto se triplica: se abona el salario normal, un adicional por la labor realizada y una sobretasa del 100%. Este esquema busca equiparar el trato con el personal a tiempo completo en cuanto a la compensación por días festivos.

El caso del 1 de mayo es particular, pues la ley ordena un pago adicional incluso si coincide con el día de descanso semanal.

Dos personas con uniforme de servicio sentadas ante una mesa con un calendario marcando los días 28 y 29, dinero, bandera de Perú, calculadora y reloj. Al fondo, desfile patrio.
Una trabajadora y un trabajador analizan en una mesa los cálculos de su remuneración por los feriados del 28 y 29 de julio en Perú, mientras observan una celebración de Fiestas Patrias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué ocurre si tu día de descanso habitual coincide con el feriado patrio?

Cuando el día de descanso semanal coincide con un feriado, ambos conceptos se superponen y se consideran un solo día de descanso pagado, ya incluido en el salario mensual. De esta manera, no corresponde abonar un pago extra ni otorgar un día adicional de descanso. La excepción se presenta si el trabajador es convocado a laborar ese día: en tal situación, el empleador debe pagar tres remuneraciones diarias o, alternativamente, otorgar un descanso sustitutorio en otra fecha.

PUBLICIDAD

Casos prácticos: Cálculo exacto de remuneración si laboras de forma presencial

La aplicación práctica de estas normas puede observarse en ejemplos concretos. Un trabajador a tiempo parcial con un sueldo básico de S/ 2,000 y una asignación familiar de S/ 113 (10% de la Remuneración Mínima Vital), que haya tenido dos faltas injustificadas, recibirá un sueldo neto de S/ 1,722.30 después de los descuentos legales y las deducciones por inasistencias.

El cálculo se realiza así: el sueldo diario se obtiene dividiendo el sueldo básico entre 30 días, se descuentan las faltas y se suma la asignación familiar. El aporte a la ONP (13%) se descuenta sobre el total bruto. Si el empleado labora en un feriado sin descanso sustitutorio, el monto correspondiente a ese día se triplica.

Además, el Decreto Legislativo 892 establece que los trabajadores part time participan en las utilidades de la empresa de manera proporcional a la jornada cumplida, mientras que la asignación familiar y los aportes a EsSalud también se calculan de forma proporcional.

Mujer con gorra roja y delantal sostiene café; bandera de Perú, calendario con fechas 28 y 29, billetes y monedas en mesa; hombres, edificios y fuegos artificiales de fondo.
Trabajadores en un entorno urbano de Perú, con la bandera nacional y un calendario que indica los feriados de julio, reflejan la situación de los derechos laborales a tiempo parcial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fiscalización de la Sunafil: Obligaciones del empleador con los contratos de media jornada

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) supervisa el estricto cumplimiento de los contratos a tiempo parcial. El promedio de horas trabajadas semanalmente debe ser siempre menor a cuatro diarias. Si el trabajador supera este límite, o si el empleador incumple con la formalización y el registro del contrato, el vínculo se desnaturaliza y pasa a considerarse como jornada completa, lo que obliga al pago retroactivo de todos los beneficios de ley.

El Tribunal de Fiscalización Laboral ha señalado que las horas extra en contratos part time deben ser excepcionales. Su reiteración convierte el contrato en uno de tiempo completo. Además, la omisión en la formalización oportuna del contrato presume una relación laboral a tiempo completo e indefinida.

En cuanto a beneficios sociales, aunque los trabajadores a tiempo parcial acceden a gratificaciones, vacaciones proporcionales (6 días por año) y afiliación a EsSalud, no corresponde el pago de CTS ni vacaciones de 30 días. El empleador que incumple estas obligaciones puede enfrentar multas y el pago retroactivo de todos los beneficios como si el trabajador hubiese estado contratado a tiempo completo.

El control de la Sunafil y el cumplimiento de las normas aseguran que el personal a tiempo parcial no quede fuera de los derechos fundamentales relacionados con los feriados, pero la correcta aplicación de estos beneficios depende de la formalidad y transparencia en la gestión de los contratos laborales.

Temas Relacionados

peru-economiapart timetrabajo de medio tiempo

Más Noticias

El plan B de Universitario tras dificultades económicas para fichar a Rodrigo Insúa: “Tiene el aval de Héctor Cúper”

La directiva del club ‘crema’ apunta a contratar a un lateral izquierdo extranjero, aunque la opción del argentino se ha complicado, por lo que el DT ha aprobado una alternativa

El plan B de Universitario tras dificultades económicas para fichar a Rodrigo Insúa: “Tiene el aval de Héctor Cúper”

CAS de la Sunat pasarán a régimen con ‘grati’ y CTS: Se reglamentará en el gobierno de Keiko Fujimori

Ley 32730. Se promulgó el traspaso progresivo de trabajadores de la Sunat bajo el régimen del decreto legislativo 1057 hacia el de la actividad privada, el 728

CAS de la Sunat pasarán a régimen con ‘grati’ y CTS: Se reglamentará en el gobierno de Keiko Fujimori

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del jueves 16 de julio de 2026

Las últimas horas han estado marcadas por una serie de movimientos telúricos en Perú sobe todo en la región Ica la cual ha sufrido 8 sismos en menos de 72 horas. Esto obliga a seguir considerando los protocolos ante un inminente sismo de fuerte intensidad

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del jueves 16 de julio de 2026

Keiko Fujimori visitó Palacio de Gobierno: “estamos preparándonos para que tomemos las riendas y los destinos de nuestro país”

La presidenta electa afirmó que su equipo de transferencia ya está recibiendo la información necesaria para que asuma funciones como titular del Ejecutivo el próximo 28 de julio

Keiko Fujimori visitó Palacio de Gobierno: “estamos preparándonos para que tomemos las riendas y los destinos de nuestro país”

Bolsa de Valores de Lima en caída, mientras Wall Street presenta volatilidad

Los principales índices bursátiles registran desempeños dispares en una jornada marcada por la incertidumbre internacional, las tensiones en Oriente Medio y la reacción de los inversionistas a los últimos resultados empresariales en Estados Unidos

Bolsa de Valores de Lima en caída, mientras Wall Street presenta volatilidad
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Este es el discurso completo que dio Keiko Fujimori al recibir las credenciales como presidenta electa de la República

Este es el discurso completo que dio Keiko Fujimori al recibir las credenciales como presidenta electa de la República

Keiko Fujimori llegó a Palacio de Gobierno para encuentro con el presidente José María Balcázar

Keiko Fujimori llamó a la reconciliación nacional en sus discurso luego de recibir credenciales como presidenta: “No hay vencedores ni vencidos, hay un solo Perú”

José Jerí no descarta pedir la pensión vitalicia de expresidente: “En su momento lo meditaré”

Diputados del Congreso Bicameral jurarán el próximo 24 de julio

ENTRETENIMIENTO

Pamela López minimiza los regalos de Christian Cueva a Pamela Franco y cierra la puerta a cualquier reconciliación: "No son nada"

Pamela López minimiza los regalos de Christian Cueva a Pamela Franco y cierra la puerta a cualquier reconciliación: "No son nada"

Ethel Pozo se emociona tras charla con Magaly y admite que quedarse callada en ‘América Hoy’ le dejó una imagen que no la representa

Ric La Torre contó cómo fue su salida de +QTV y por qué no siguió en Q’Bochinche, ¿qué pasará con Samuel Suárez?

¿Magaly Medina y Gisela Valcárcel juntas? La conductora no descarta un histórico encuentro: “La televisión es una caja de sorpresas”

Magaly Medina sorprendida con el cambio de vida de Sheyla Rojas tras regresar al Perú: “Volvió al rico canje, ya no hay provedor”

DEPORTES

El plan B de Universitario tras dificultades económicas para fichar a Rodrigo Insúa: “Tiene el aval de Héctor Cúper”

El plan B de Universitario tras dificultades económicas para fichar a Rodrigo Insúa: “Tiene el aval de Héctor Cúper”

Programación de la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Se conoció al sorpresivo refuerzo de Alianza Lima para el Torneo Clausura 2026: “Lo quiere Pablo Guede”

Francia vs Inglaterra: día, hora y canal TV en Perú del partido por el tercer lugar del Mundial 2026

Sport Boys rechazó quita de puntos y señaló su medida para revertir sanción en Liga 1 2026