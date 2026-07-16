Incautan miles de consolas que emulaban a Super Mario Bros de Nintendo: empresa deberá pagar más de S/ 53 mil por importación

El caso surgió tras una denuncia de Nintendo por la importación no autorizada de miniconsolas que incluían el signo SUPER MARIO en su software. Foto: Gobierno del Perú

Una empresa peruana deberá pagar una multa superior a S/ 53 mil tras importar miles de miniconsolas portátiles que reproducían sin autorización la marca SUPER MARIO, utilizada por Nintendo. La sanción fue confirmada por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi, que además ratificó el comiso definitivo de los productos y prohibió su comercialización.

La resolución concluye que Aries D & M S.A.C. vulneró los derechos de propiedad industrial de Nintendo of America Inc. al ingresar al país 2.000 miniconsolas con el signo SUPER MARIO, lo que generaba riesgo de confusión con la marca registrada de la compañía japonesa para consolas y otros productos relacionados con videojuegos.

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Indecopi confirmó la infracción

El caso se originó luego de que Nintendo denunciara que la empresa había importado, sin autorización, un lote de miniconsolas portátiles que mostraban en su software el signo SUPER MARIO, una marca registrada por la compañía para identificar, entre otros productos, consolas de videojuegos.

Tras evaluar las pruebas, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la denuncia en agosto de 2025 y aplicó una multa de 10,01 UIT. Posteriormente, la empresa apeló la decisión, pero la Sala Especializada en Propiedad Intelectual rechazó sus argumentos y confirmó íntegramente la sanción impuesta.

Luego de revisar los elementos presentados, la Comisión de Signos Distintivos declaró fundada la denuncia en agosto de 2025 e impuso una sanción de 10,01 UIT. Foto: Nintendo

Casi 2.000 equipos fueron incautados

Como parte del procedimiento, el Indecopi ordenó una inspección en el almacén donde permanecía la mercancía. Durante la diligencia, realizada el 11 de setiembre de 2024, se efectuó el comiso de 1.999 miniconsolas portátiles que exhibían en pantalla el signo SUPER MARIO.

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El expediente señala que cada unidad incluía una consola, un mando, una batería, tres cables, un manual y su respectivo empaque. Asimismo, un especialista de Aduanas de la Sunat extrajo una muestra del lote para las verificaciones correspondientes.

La empresa alegó que no actuó con intención

En su apelación, Aries D & M S.A.C. sostuvo que no existió intención de infringir los derechos de Nintendo y afirmó que la autoridad solo había revisado una parte de los productos importados. También invocó los principios de culpabilidad, presunción de licitud y razonabilidad para solicitar que se deje sin efecto la sanción.

Sin embargo, el Tribunal explicó que la legislación aplicable establece una responsabilidad administrativa objetiva en materia de propiedad industrial. Por ello, precisó que no es necesario demostrar que el infractor actuó con dolo o negligencia, sino únicamente comprobar que realizó la conducta prohibida, en este caso la importación de productos que reproducían una marca registrada sin autorización.

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En su recurso de apelación, Aries D & M S.A.C. alegó que no buscó vulnerar los derechos de Nintendo y cuestionó que la autoridad evaluara solo una parte de los productos importados. Foto: Nintendo

¿Cómo se calculó la multa?

La resolución indica que el monto de la sanción fue determinado conforme al sistema de graduación de multas aprobado por el Decreto Supremo N.° 032-2021-PCM para procedimientos de propiedad intelectual.

Para el cálculo se tomó como referencia el valor CIF de la mercancía importada, equivalente a S/ 12.679,03. A ello se aplicó la metodología prevista por la normativa, considerando que la probabilidad de detección fue alta debido a que la infracción fue identificada durante acciones de fiscalización aduanera y que no existían circunstancias agravantes ni atenuantes.

Como resultado, la multa ascendió a S/ 53.588,46, equivalente a 10,01 UIT, monto que fue confirmado por la Sala al considerar que se ajustaba a los criterios establecidos en la normativa vigente.

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Además de la multa, habrá otras medidas

La resolución también ratificó la prohibición para que Aries D & M S.A.C. vuelva a utilizar los signos infractores para identificar miniconsolas de videojuegos.

El cálculo de la sanción consideró como base el valor CIF de la mercancía importada, que ascendía a S/ 12.679,03. Foto: Nintendo

Asimismo, confirmó el comiso definitivo de los productos incautados y dispuso que la empresa asuma el pago de las costas y costos del procedimiento iniciado por Nintendo of America Inc., al haber resultado vencida en el proceso administrativo.

Con esta decisión, el Tribunal declaró infundado el recurso de apelación presentado por la empresa importadora y dejó firme la resolución emitida en primera instancia por la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi.