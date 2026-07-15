Indecopi declara ilegales las restricciones horarias para discotecas y venta de alcohol impuestas por la Municipalidad de Lima

La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas de INDECOPI declaró ilegales diversas restricciones horarias impuestas por la Municipalidad Metropolitana de Lima a través de las Ordenanzas N° 235 y N° 1568.
La resolución, emitida el 12 de junio de 2026, señala que la municipalidad no acreditó una problemática concreta que justificara limitar los horarios de apertura de discotecas, salones de baile y establecimientos similares, ni restringir la venta de bebidas alcohólicas en el Cercado de Lima y en Lima Metropolitana.
Municipalidad de Lima no justificó las limitaciones impuestas
Entre las medidas anuladas figuran la obligación de abrir discotecas y locales afines solo a partir de las 15:00 horas en sábados, domingos y feriados, y a partir de las 20:00 horas el resto de la semana.
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También se declaran carentes de razonabilidad los límites horarios para la venta o expendio de bebidas alcohólicas, tanto en el Cercado de Lima como en toda la ciudad.
“No se verificó que la entidad hubiera identificado o desarrollado el problema que motivó limitar el horario de apertura”, señala la resolución.
“Competencias municipales deben ejercerse con sustento objetivo”
INDECOPI aclaró que esta decisión no limita las competencias municipales para regular horarios ni para establecer restricciones sobre la venta de alcohol, pero exige que estas medidas cuenten con una justificación objetiva y se ajusten a los estándares legales de razonabilidad.
Según la resolución, “la decisión únicamente exige que dichas competencias se ejerzan con sustento objetivo y dentro de los márgenes de razonabilidad previstos en el Decreto Legislativo 1256”.
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La entidad reiteró que las restricciones anuladas no presentaron evidencia suficiente que vincule su implementación con la seguridad o tranquilidad ciudadana, motivo por el cual fueron consideradas barreras burocráticas ilegales.
Resolución exige respeto a la legalidad en futuras restricciones
El área encargada de otorgar licencias de funcionamiento y autorizaciones comerciales en la Municipalidad Metropolitana de Lima es la Subgerencia de Licencias y Promoción, que forma parte de la Gerencia de Desarrollo Económico.
Este órgano es responsable de recibir, evaluar y aprobar las solicitudes de licencia para establecimientos comerciales, industriales y de servicios, así como de coordinar inspecciones técnicas de seguridad a través de la Subgerencia de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.
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Además, para inmuebles ubicados en el Centro Histórico o de valor patrimonial, se requiere una opinión técnica previa del área de planiﬁcación y recuperación del Centro Histórico.
MML vs. INDECOPI: una contienda sin tregua por el Centro Histórico
No es la primera vez que la Municipalidad Metropolitana de Lima y INDECOPI se enfrentan en el ámbito de las barreras burocráticas. En los últimos años, Indecopi ha declarado ilegales varios requisitos y ordenanzas municipales que dificultaban la apertura de negocios y la prestación de servicios en Lima.
Entre los casos recientes más notorios figuran las restricciones para operar en el Centro Histórico, donde la autoridad nacional anuló disposiciones como la exigencia de numeración diferenciada para nuevos comercios y el cobro de S/ 253.20 para el Certificado de Conformidad de Obra en proyectos de telecomunicaciones.
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¿Qué es el INDECOPI?
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) es un organismo público especializado del Estado peruano encargado de promover la competencia leal, proteger los derechos de los consumidores y salvaguardar la propiedad intelectual en el país.
Su labor abarca la fiscalización y eliminación de barreras burocráticas, la supervisión de la libre competencia, la defensa del consumidor y la gestión de los registros de marcas, patentes y derechos de autor.
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