Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del jueves 16 de julio de 2026

Las últimas horas han estado marcadas por una serie de movimientos telúricos en Perú sobe todo en la región Ica la cual ha sufrido 8 sismos en menos de 72 horas. Esto obliga a seguir considerando los protocolos ante un inminente sismo de fuerte intensidad

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Mapa del Perú con epicentros sísmicos marcados con círculos rojos brillantes y ondas de propagación, y el logotipo del Instituto Geofísico del Perú.
Un mapa físico del Perú muestra las zonas costeras y andinas con epicentros sísmicos recientes en Ica, Cusco, Lima y Áncash, junto al logotipo del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La población de Perú ha experimentado durante las últimas semanas una serie de sismos de diversa magnitud, reavivando la preocupación por la preparación ante estos eventos. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha reportado movimientos telúricos en regiones como Ica, Cusco y Lima, sin que se hayan producido daños graves, aunque sí episodios de alarma y medidas preventivas en zonas urbanas y rurales.

El país se encuentra en una región considerada de alta sismicidad, por lo que las autoridades insisten en la importancia de la prevención y la información para reducir riesgos y proteger a la ciudadanía.

12:16 hsHoy

Ica sigue temblando

Un sismo de magnitud 4.3 se produjo el 16 de julio de 2026 a las 04:46:52 (hora local), según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se ubicó a 92 kilómetros al suroeste de Ica, en la región Ica, con una profundidad de 32 kilómetros y coordenadas latitud -14.80 y longitud -76.12.

La intensidad del sismo fue de III en Ica, lo que indica que fue sentido de forma leve por la población, sin reportes de daños materiales. El IGP continúa supervisando la actividad sísmica en la zona para brindar información oportuna sobre posibles riesgos en la región sur del país.

12:16 hsHoy

Sismo en Ancón

Un sismo de magnitud 3.7 se registró el 16 de julio de 2026 a la 01:18:49 (hora local), según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico se localizó a 103 kilómetros al oeste de Ancón, en la región Lima, con una profundidad de 48 kilómetros. Las coordenadas geográficas del epicentro fueron latitud -11.95 y longitud -78.10.

La intensidad del sismo fue de II-III en Ancón, lo que indica que fue percibido por algunas personas, aunque sin causar daños materiales. Este tipo de eventos sísmicos son monitoreados permanentemente por el IGP para alertar a la población y autoridades sobre posibles riesgos asociados a la actividad sísmica en la costa central del Perú.

12:13 hsHoy

Sismos en Perú: 8 fueron en Ica y 3 en Lima

Durante los últimos días, el territorio peruano ha experimentado una marcada actividad sísmica, con Ica como la región más afectada. Ocho movimientos telúricos se han registrado en esta zona costera, según los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP), destacando la recurrencia de estos eventos en un corto período de tiempo y manteniendo la atención de las autoridades y la población.

Junto a los sismos reportados en Ica, se han presentado dos eventos sísmicos en Lima y dos en Cusco, ambos con magnitudes moderadas y sin consecuencias materiales ni humanas graves. Estos movimientos, aunque menos frecuentes que en la región iqueña, refuerzan la necesidad de vigilancia y preparación en otras zonas del país expuestas a la actividad tectónica.

La región de Áncash también figura en los registros recientes, con un sismo reportado por el IGP. La dispersión geográfica de los movimientos telúricos pone en evidencia la naturaleza sísmica del territorio peruano y la importancia de fortalecer la prevención en todas las regiones, más allá de las áreas tradicionalmente consideradas de mayor riesgo.

Un sistema de alerta sísmica del IGP con altavoces en un poste, frente a edificios costeros y el mar bajo un cielo nublado.
Un sistema de alerta sísmica del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en una ciudad costera subraya los esfuerzos del país en la prevención y respuesta ante eventos telúricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
12:13 hsHoy

Causas geológicas y ubicación de los últimos sismos

De acuerdo con especialistas del Instituto Geofísico del Perú, los sismos se producen por el choque constante entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. Esta fricción genera acumulación de energía que se libera en forma de terremotos, con epicentros frecuentes cerca de la costa y en el interior del territorio nacional.

Durante el mes de julio se han registrado movimientos de magnitud 3.6 en La Tinguiña (Ica) y Camisea (Cusco), así como otro de magnitud 5.4 en Huayhuahuasi (Espinar, Cusco), Chila (Lima) de 4.3. La profundidad y la cercanía de estos sismos determinaron la intensidad con la que fueron percibidos por la población.

Globo terráqueo agrietado, ondas sísmicas, signo de interrogación, cronómetro, microscopio, banderas de Estados Unidos y Japón, mapa de Perú, mochila, personas bajo mesa.
La infografía detalla la ausencia de métodos para predecir sismos en el mundo, incluyendo países con tecnología avanzada como Estados Unidos y Japón, y subraya la necesidad de preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:55 hsHoy

El cinturón de fuego y la recurrencia sísmica en Perú

Perú forma parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja geográfica donde ocurre aproximadamente el 80% de los sismos más fuertes del mundo. Este contexto obliga a la sociedad peruana a mantener protocolos de prevención y educación constante frente a desastres naturales.

Infografía sobre sismos en Perú. Muestra un globo terráqueo, mapas de placas tectónicas, el Cinturón de Fuego, y diagramas de subducción y monitoreo sísmico.
Explicación de las causas de la actividad sísmica en Perú, incluyendo el Cinturón de Fuego del Pacífico y la interacción de placas tectónicas como la de Nazca y la Sudamericana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades recalcan que la ubicación del país sobre la placa tectónica sudamericana, en contacto directo con la placa de Nazca, convierte a la región en una de las más propensas a experimentar movimientos sísmicos de diferentes intensidades. Los expertos aconsejan no bajar la guardia, ya que la actividad sísmica es recurrente y puede ocurrir en cualquier momento.

07:22 hsHoy

Recomendaciones básicas para enfrentar un sismo

Ante la recurrencia de sismos, el IGP y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomiendan a la población adoptar medidas de prevención que pueden salvar vidas. Entre las principales acciones sugeridas se encuentran:

  • Ubicar las zonas seguras dentro y fuera de la vivienda.
  • Tener lista una mochila de emergencia con insumos básicos.
  • Participar en los simulacros organizados en la comunidad.
  • Educar a los niños y adultos mayores sobre medidas de autoprotección.
  • Contratar a un profesional para evaluar y reforzar la estructura de la vivienda si es necesario.

Además, resulta fundamental mantener la calma durante un sismo y no correr hacia salidas peligrosas o zonas de paso vehicular.

Infografía de Indeci explicando la mochila de emergencia. Muestra una mochila, mapa de Perú con zonas sísmicas (Arequipa, Moquegua, Tacna) y elementos esenciales.
Indeci detalla el contenido esencial de la mochila de emergencia y su rol crucial para las primeras 24 horas tras un sismo, especialmente en zonas como Arequipa, Moquegua y Tacna. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:47 hsHoy

Sismo en Lima

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 3.7 ocurrido a la 1:18 de la madrugada del 16 de julio de 2026. El movimiento telúrico se localizó a 103 kilómetros al oeste de Ancón, en la región Lima, con una profundidad de 48 kilómetros.

Vista satelital de la costa peruana con área urbana, montañas y océano. Un punto rojo brillante marca un epicentro en el centro. Logo IGP y fecha 12 de julio de 2026.
Una fotografía satelital de la provincia de Lima muestra el epicentro sísmico de Ancón, señalizado con un punto rojo brillante por el Instituto Geofísico del Perú con fecha del 16 de julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el reporte, la intensidad alcanzó niveles II-III en Ancón, lo que indica que fue percibido levemente por la población, sin registrarse daños personales ni materiales.

06:44 hsHoy

Elementos clave de la mochila de emergencia

La mochila de emergencia debe contener suministros suficientes para los primeros días posteriores a un desastre. Las instituciones recomiendan incluir los siguientes elementos:

  • Artículos de higiene: toallas, jabones, cepillo y pasta dental.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, desinfectantes, medicamentos personales.
  • Dinero en efectivo y documentos de identidad.
  • Alimentos no perecibles y agua en botellas selladas.
  • Linterna, radio portátil, pilas, silbato y duplicado de llaves.
  • Abrigo, manta y calzado resistente.
  • Artículos específicos para bebés, adultos mayores y mascotas.

Se aconseja revisar periódicamente el contenido de la mochila para asegurarse de que todos los insumos estén vigentes y en buenas condiciones.

Mochila naranja y azul abierta con botellas de agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, pilas, botiquín, prenda de abrigo, documentos y silbato. Logo INDECI.
Una mochila de emergencia de INDECI con su compartimento principal abierto exhibe los elementos esenciales para la preparación ante sismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:19 hsHoy

Qué hacer durante y después de un sismo

Durante un sismo, los especialistas sugieren las siguientes acciones inmediatas:

  • Alejarse de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.
  • Buscar refugio bajo muebles sólidos o en zonas previamente identificadas como seguras.
  • No utilizar ascensores, ya que pueden atascarse o fallar por el movimiento.
  • Evitar llamar por teléfono, ya que las líneas suelen saturarse; es preferible enviar mensajes de texto.
Grupo de estudiantes con uniformes escolares formados en filas durante un simulacro, una docente los guía, al fondo bandera peruana y pancarta de INDECI.
Estudiantes peruanos con uniformes, parte de una brigada escolar, participan en un simulacro de evacuación guiados por una docente, con una mochila de emergencia y la bandera de Perú e INDECI al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Terminada la emergencia, resulta vital comprobar si hay fugas de gas o cortocircuitos eléctricos, así como auxiliar a personas heridas, siempre y cuando no represente un riesgo personal.

  • Revisar si hay daños estructurales en la vivienda.
  • Mantenerse alejado de edificaciones dañadas o zonas de deslizamiento.
  • Informarse a través de los canales oficiales sobre posibles réplicas o alertas de tsunami si se está cerca del litoral.
  • Llamar a los números de emergencia habilitados por las autoridades: Bomberos (116), Cruz Roja ((01) 2660481), SAMU (106).
Grupo de personas evacua por escaleras exteriores de un edificio de concreto hacia una zona de césped, pasando un letrero azul con el logo de INDECI.
Personas participan en un simulacro de evacuación por sismo en un edificio público de Lima, Perú, dirigiéndose a un punto de encuentro señalizado por INDECI. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:57 hsHoy

Protección de animales y personas vulnerables

Los hogares con niños pequeños, adultos mayores, personas con discapacidad o animales deben planificar acciones específicas. Para las mascotas, se recomienda:

  • Asignar a un responsable para su evacuación sin poner en peligro a otras personas.
  • Incluir alimento, agua y una manta para el animal en la mochila de emergencia.
  • Colocar un collar con datos de identificación y registrar al animal en el municipio correspondiente.

Para menores, ancianos o personas con movilidad reducida, es conveniente establecer rutas de evacuación claras y practicar simulacros con regularidad.

Mochila de emergencia roja con botella de agua. Detrás, dos adultos y tres niños se agachan junto a una columna en un hogar.
Una familia en un hogar peruano se resguarda junto a una columna durante un simulacro de sismo, con una mochila de emergencia en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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