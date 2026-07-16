Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del jueves 16 de julio de 2026

Un mapa físico del Perú muestra las zonas costeras y andinas con epicentros sísmicos recientes en Ica, Cusco, Lima y Áncash, junto al logotipo del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La población de Perú ha experimentado durante las últimas semanas una serie de sismos de diversa magnitud, reavivando la preocupación por la preparación ante estos eventos. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha reportado movimientos telúricos en regiones como Ica, Cusco y Lima, sin que se hayan producido daños graves, aunque sí episodios de alarma y medidas preventivas en zonas urbanas y rurales.

El país se encuentra en una región considerada de alta sismicidad, por lo que las autoridades insisten en la importancia de la prevención y la información para reducir riesgos y proteger a la ciudadanía.