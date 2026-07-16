Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 16 de julio

En la apertura de la jornada, el cambio del euro se sitúa en promedio en 3,89 soles, marcando una variación positiva de 0,29% respecto al precio de cierre anterior de 3,88 soles, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro avanzó un 0,43%, aunque su evolución interanual muestra una bajada del 4,88%.