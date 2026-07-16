Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 16 de julio

En la apertura de la jornada, el cambio del euro se sitúa en promedio en 3,89 soles, marcando una variación positiva de 0,29% respecto al precio de cierre anterior de 3,88 soles, según datos de Dow Jones.
En la última semana, el euro avanzó un 0,43%, aunque su evolución interanual muestra una bajada del 4,88%.
Más Noticias
Temblor hoy en Perú EN VIVO: Últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del jueves 16 de julio de 2026
Las últimas horas han estado marcadas por una serie de movimientos telúricos en Perú sobe todo en la región Ica la cual ha sufrido 8 sismos en menos de 72 horas. Esto obliga a seguir considerando los protocolos ante un inminente sismo de fuerte intensidad
Sport Boys sufrió quita de puntos previo al inicio del Torneo Clausura 2026: 2 clubes más también fueron sancionados
Una vez más, la ‘misilera’ se ve afectada por el mal manejo de sus directivos. La Comisión de Licencias la castigó por incumplimiento de pagos
“Envíen drones y helicópteros”: la última comunicación de Alejandro Ugarte con su novia antes de quedar atrapado en el Huascarán
Tres peruanos permanecen sin contacto desde el martes tras su último mensaje pidiendo ayuda urgente, mientras familiares y rescatistas mantienen la búsqueda en uno de los nevados más altos del país
Fixture confirmado de la Copa Sudamericana de vóley 2026: fechas, horas y canal TV de los partidos de Perú
El torneo de voleibol se desarrollará en la ciudad de Lima y se iniciará el próximo miércoles 22 de julio. Conoce todos los detalles
Diputados del Congreso Bicameral jurarán el próximo 24 de julio
Integrantes de la junta preparatoria del Parlamento se encargarán de tomar el juramento a los 130 integrantes de la cámara de diputados en una ceremonia independiente a la cámara de senadores
MÁS NOTICIAS
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD