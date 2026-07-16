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Perú es clave: con 92,67% de salidas a tiempo, el Aeropuerto Jorge Chávez se convierte en el más puntual del mundo

El ranking mensual de Cirium situó al Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez en el primer puesto global de la categoría Large Airports

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fachada del antiguo aeropuerto Jorge Chávez
El resultado de junio de 2026 mejoró en más de siete puntos porcentuales la puntualidad de salida registrada por el aeropuerto en 2025.

El Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) alcanzó el primer lugar mundial en puntualidad de salida en su categoría, registrando un índice de 92,67% durante junio de 2026, según el informe mensual de Cirium, firma especializada en análisis de la industria aeronáutica.

Este resultado posiciona al principal terminal aéreo del país por encima de todos los aeropuertos grandes evaluados globalmente, a solo un año del inicio de operaciones del nuevo aeropuerto ubicado en Callao.

Consolidación operativa y eficiencia tras el primer año

Desde marzo de 2026, Jorge Chávez ha mantenido niveles de puntualidad superiores al 90%, ubicándose dentro del Top 5 mundial en cuatro de los últimos cinco reportes de Cirium.

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De acuerdo con la consultora internacional, el desempeño de junio no solo supera el promedio global, sino que representa una mejora significativa respecto al 85,5% alcanzado en 2025, con un avance de más de siete puntos porcentuales.

Aeropuerto Jorge Chávez conecta al Perú con 49 destinos internacionales y acelera su plan para ser el hub lider regional
El Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez alcanzó un índice de puntualidad de salida de 92,67 % en junio de 2026.

El reporte de Cirium destaca que el aeropuerto atiende alrededor de 2 millones de pasajeros y 16 mil vuelos cada mes, reflejando la consolidación de su nueva infraestructura y la eficiencia alcanzada tras una transición operativa de gran magnitud.

La operación del nuevo terminal ha fortalecido los procesos internos gracias a la incorporación de tecnología de gestión aeroportuaria y el trabajo coordinado entre todos los actores de la comunidad aeroportuaria.

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Reconocimiento internacional y compromiso con la excelencia

Pamela Moreno, gerente de Operaciones Aeroportuarias de Lima Airport Partners (LAP), subrayó el esfuerzo colectivo detrás de este logro y dijo que el reconocimiento “confirma que el Nuevo Jorge Chávez ya opera al nivel de los principales aeropuertos del mundo”.

Alcanzar este resultado apenas un año después de una transición operacional de esta magnitud refleja el compromiso del equipo a cargo y el trabajo coordinado de toda la comunidad aeroportuaria para ofrecer una operación segura, eficiente y puntual”, aseveró la ejecutiva.

Aeropuerto Jorge Chávez conecta al Perú con 49 destinos internacionales y acelera su plan para ser el hub lider regional
En 2025, el Aeropuerto Jorge Chávez registró 85,5 % de puntualidad de salida, según el informe.

El desempeño sostenido en materia de puntualidad fortalece el posicionamiento de Jorge Chávez como uno de los aeropuertos grandes más eficientes a nivel mundial.

Lima Airport Partners, operador de la terminal, impulsa el desarrollo de infraestructura y estándares internacionales de servicio, consolidando a Lima como un hub regional clave para la conectividad y el crecimiento del país.

Impacto en conectividad, economía y experiencia de usuario

Durante su primer año de operaciones, el Nuevo Jorge Chávez movilizó a más de 25 millones de pasajeros. Bajo la gestión de LAP, el aeropuerto ha contribuido con 3,809 millones de dólares al Estado peruano durante el periodo de concesión, reforzando su impacto en el desarrollo económico nacional.

El concesionario del terminal capitalo cuenta con respaldo de su matriz, la alemana Fraport AG, y la Corporación Financiera Internacional, asegurando estándares internacionales en la gestión y ampliación de la terminal.

Persona viajando en el aeropuerto Jorge Chávez
El Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez atiende alrededor de 2 millones de pasajeros y 16 mil vuelos al mes.

Vale recordar que Lima Airport Partners es la empresa concesionaria que opera el Aeropuerto Internacional Jorge Chavez desde el 14 de febrero del 2001.

El objetivo de la compañía es mantener la excelencia operacional, mejorar la experiencia de los usuarios y sostener niveles de puntualidad por encima del 90%, en línea con las mejores prácticas de la industria aeronáutica mundial.

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