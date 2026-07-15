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Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 15 de julio

La divisa estadounidense registró un avance respecto a la jornada anterior

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En la apertura de la jornada, el tipo de cambio del dólar estadounidense se sitúa en 3,4 soles peruanos, lo que representa una variación del 0,27% respecto al precio de cierre anterior de 3,39 soles. Fuente: Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró una bajada del -0,01% y en el periodo interanual, su valor ha disminuido un -4,71%.

El dólar a sol peruano muestra una tendencia positiva en los últimos días, con una mejora sostenida durante un día. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 5,9%, por debajo de la volatilidad de referencia del 6,81%, indicando una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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