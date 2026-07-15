Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 15 de julio

En la apertura de la jornada, el tipo de cambio del dólar estadounidense se sitúa en 3,4 soles peruanos, lo que representa una variación del 0,27% respecto al precio de cierre anterior de 3,39 soles. Fuente: Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró una bajada del -0,01% y en el periodo interanual, su valor ha disminuido un -4,71%.

El dólar a sol peruano muestra una tendencia positiva en los últimos días, con una mejora sostenida durante un día. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 5,9%, por debajo de la volatilidad de referencia del 6,81%, indicando una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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