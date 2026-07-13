Perú

¿Aburrido de dar vueltas? No eres el único: encontrar un estacionamiento en Lima puede tomar hasta 7 días al año

Cuatro distritos de la capital peruana concentran los peores tiempos para encontrar cochera, según un análsis de ParkGo. En otros, puede tomar hasta 28 minutos por intento

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AAP - trafico en Lima
En Lima, buscar estacionamiento puede consumir entre 120 y 180 horas al año por conductor, según ParkGO.

En Lima, encontrar un espacio para estacionar se ha transformado en una de las principales fuentes de estrés y pérdida de tiempo para los conductores.

Según estimaciones de ParkGO, los limeños pueden llegar a perder entre 5 y 7 días completos al año solo en la búsqueda de estacionamiento, lo que equivale a entre 120 y 180 horas anuales invertidas en esta tarea.

Esta situación no solo afecta la movilidad, sino que también complica la organización de actividades personales, laborales y de entretenimiento en una ciudad cada vez más fragmentada y congestionada.

El tiempo perdido en la búsqueda de estacionamiento

La problemática se intensifica en los distritos con mayor demanda: Cercado de Lima, Miraflores, La Victoria y San Isidro lideran la lista, con tiempos promedio de búsqueda de 25 a 28 minutos por cada intento de estacionar.

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Otros distritos como Ate, Surquillo y San Borja también presentan demoras que oscilan entre 20 y 22 minutos. En la práctica, cada búsqueda de cochera puede tomar entre 20 y 30 minutos. Si se suma este tiempo a lo largo del año, los conductores pierden jornadas completas solo intentando encontrar dónde dejar el vehículo.

cochera estacionamiento
La demora para hallar estacionamiento en Lima aumenta el estrés diario y afecta la puntualidad en reuniones, eventos y actividades cotidianas.

Katerinne Oyarce, CEO de ParkGO, subraya la importancia de planificar el estacionamiento antes de salir, especialmente en zonas de alta demanda.

Hoy, los conductores buscan optimizar cada vez más sus desplazamientos, por lo que planificar dónde dejar el vehículo antes de salir se ha convertido en una necesidad”, afirma.

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La dificultad para encontrar espacio disponible no solo genera retrasos, sino que incrementa el estrés diario y puede afectar la puntualidad en reuniones laborales, eventos sociales o actividades cotidianas.

Los distritos donde estacionar es un desafío diario

En los distritos de San Isidro, Miraflores, Santiago de Surco y San Borja, la situación se agrava por la concentración de oficinas, centros comerciales, restaurantes y espacios de entretenimiento.

Estos polos de actividad atraen a miles de personas durante gran parte del día, lo que eleva la competencia por los estacionamientos y prolonga el tiempo de búsqueda.

celular - smartphone - osiptel
ParkGO señaló que planificar dónde dejar el vehículo antes de salir ya es una necesidad para los conductores en Lima.

Como respuesta a este escenario, cada vez más limeños optan por reservar una cochera antes de iniciar su recorrido, recurriendo a plataformas digitales que conectan conductores con espacios disponibles.

Esta tendencia permite ahorrar tiempo, reducir el estrés y llegar puntualmente al destino, especialmente en ocasiones donde la agenda es apretada o se prevén eventos con alta afluencia de público.

Un mercado en expansión: el alquiler de cocheras como alternativa rentable

El crecimiento de la demanda y la dificultad para encontrar estacionamiento han impulsado el desarrollo de un mercado alternativo: el alquiler de cocheras.

Según datos de ParkGO, los ingresos por este concepto han crecido un 40% en los últimos años, consolidando a distritos como San Isidro, Miraflores y Barranco como líderes en rentabilidad y rotación de espacios. En San Isidro, una cochera puede alquilarse entre S/500 y S/800 al mes, mientras que en Miraflores los ingresos oscilan entre S/400 y S/700.

COCHERA - ESTACIONAMIENTO
El auge del alquiler de cocheras refleja la urgencia de soluciones frente al déficit de estacionamientos públicos y la saturación del parque automotor.

Barranco, San Miguel y La Victoria también muestran oportunidades atractivas, con ingresos mensuales que van de S/200 a S/500. El 80% de las cocheras ofertadas en plataformas especializadas se concentra en estos distritos, donde la demanda es constante y la rotación de usuarios es alta.

El perfil de quienes apuestan por esta alternativa corresponde principalmente a personas de 30 a 60 años, profesionales o empresarios con espacios adicionales en zonas céntricas.

Para maximizar la rentabilidad, los propietarios optan por alquilar por horas, días o a través de contratos mensuales, adaptándose a la demanda variable de oficinas, clínicas, universidades y eventos.

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