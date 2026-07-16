El cacao peruano busca expandirse al mundo: Promperú activa una nueva agenda internacional

El cacao peruano tendrá una nueva vitrina para fortalecer su presencia en el mercado global durante el XVII Salón del Cacao y Chocolate Internacional, que se desarrollará del 16 al 19 de julio en el Centro de Convenciones de Lima. En este escenario, Promperú pondrá en marcha una agenda de promoción comercial orientada a impulsar las exportaciones y abrir nuevas oportunidades para los productos nacionales y sus derivados.
La estrategia incluye actividades dirigidas a conectar a empresas peruanas con compradores extranjeros, así como espacios para mostrar la calidad, diversidad y potencial de la oferta nacional. Con ello, la entidad busca consolidar la posición del cacao peruano en segmentos de mayor valor agregado y ampliar su presencia en mercados especializados.
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Rueda de negocios apunta a generar USD 10 millones
El principal encuentro comercial será la Rueda Internacional de Negocios, prevista para el 17 de julio. La actividad, organizada por Promperú, reunirá a 33 empresas exportadoras peruanas con 22 compradores internacionales provenientes de Alemania, Bélgica, Canadá, Argentina, Italia, Países Bajos, Portugal, Francia, Austria, Estados Unidos, Chile y Dinamarca.
La institución estima que este espacio permitirá concretar negocios por alrededor de USD 10 millones. La oferta nacional abarcará cacao en grano, pasta, polvo, manteca, nibs y chocolates, además de una importante presencia de productos orgánicos, con el objetivo de demostrar el potencial del país no solo como proveedor de materia prima, sino también de productos con mayor transformación y diferenciación.
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Perú exhibe su diversidad de cacao y el trabajo de productores del desarrollo alternativo en exposición nacional. (Crédito: FB/@PCMDEVIDA)
Catas y asesoría para fortalecer la oferta exportable
Las actividades comenzarán el 16 de julio con una cata especializada dirigida a los compradores internacionales invitados. La experiencia permitirá que los participantes conozcan las características sensoriales que distinguen al cacao peruano dentro del segmento de la chocolatería fina.
Ese mismo día también se realizará una clínica exportadora en la que seis compradores internacionales revisarán la oferta de 60 organizaciones peruanas adicionales a las que participarán en la rueda de negocios. El objetivo será brindar observaciones sobre aspectos como el producto, su presentación y la propuesta comercial, de manera que las empresas puedan adecuarse a las exigencias de los mercados internacionales.
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Compradores visitarán regiones productoras
La agenda contempla además misiones inversas a Ucayali, San Martín y Amazonas, en las que participarán nueve compradores internacionales. Estas visitas permitirán que los representantes extranjeros conozcan directamente las zonas de producción y el desarrollo de la cadena del cacao desde su origen.
Según Promperú, esta iniciativa responde a una tendencia creciente en el comercio internacional, donde los compradores buscan no solo evaluar la calidad del producto, sino también conocer su proceso de elaboración, el entorno donde se produce y la capacidad de respuesta de las organizaciones proveedoras.
Un evento que reunirá a miles de visitantes
El impulso a la internacionalización del cacao peruano se desarrolla en el marco del XVII Salón del Cacao y Chocolate Internacional, considerado el principal encuentro especializado del sector en el país y organizado por Appcacao.
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Para esta edición se espera la asistencia de 35.000 visitantes y la instalación de más de 200 espacios de exhibición. El programa incluirá foros especializados, concursos, actividades para el público y una agenda comercial orientada a fortalecer la presencia del Perú en el circuito internacional del chocolate, en alianza con el Salon du Chocolat de París. Además, el crecimiento de la demanda abre oportunidades para que el cacao peruano amplíe su participación en industrias como la chocolatería, la pastelería, la confitería, la cosmética y la farmacéutica, donde el origen y la calidad representan un factor diferenciador.
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