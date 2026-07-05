Perú

Cómo calcular tu gratificación y bono extraordinario si ganas S/ 2.500 mensuales

Empleados en planilla que perciben S/ 2.500 pueden acceder a una gratificación completa y beneficios adicionales, cuyo monto varía según el seguro al que estén afiliados y si laboran en una empresa regular o Remype

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Una boleta de pago con números, una calculadora electrónica encendida, billetes de cien y cincuenta soles peruanos apilados y un bolígrafo sobre una mesa de madera.
Una boleta de pago peruana, billetes de soles y una calculadora electrónica sobre una mesa de madera clara muestran el proceso de revisión de ingresos y egresos personales en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajador formal que percibe S/ 2.500 mensuales tiene derecho a recibir una gratificación completa por ese mismo monto, más un bono extraordinario, siempre y cuando haya laborado el semestre completo y pertenezca al régimen laboral privado en Perú. Este beneficio se entrega dos veces al año: en julio (Fiestas Patrias) y diciembre (Navidad), y busca fortalecer el ingreso de los empleados formales.

El cálculo de la gratificación considera el sueldo base y la afiliación a un seguro de salud. El monto adicional, conocido como bonificación extraordinaria, corresponde al 9% del sueldo si el trabajador está inscrito en EsSalud o al 6,75% si pertenece a una EPS (Entidad Prestadora de Salud). Esto significa que, además de los S/ 2.500, se suman S/ 225 con EsSalud o S/ 168,75 con EPS.

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Manos sostienen un documento con datos y un bolígrafo. A la izquierda hay billetes de cien y cincuenta soles peruanos apilados, y una calculadora.
Unas manos revisan un documento financiero con bolígrafo y calculadora, junto a una pila de billetes de soles peruanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué conceptos incluye el pago de gratificación?

El pago de la gratificación comprende tres elementos principales, según la normativa laboral:

  • Sueldo base: S/ 2.500, siempre y cuando el trabajador haya laborado de enero a junio o de julio a diciembre, según corresponda.
  • Bonificación extraordinaria: Monto adicional que compensa la exoneración de aportes a EsSalud o EPS. No está sujeta a descuentos y se paga íntegra junto con la gratificación.
  • Asignación Familiar: Si el trabajador tiene hijos y recibe esta asignación, debe sumarse el 10% de la Remuneración Mínima Vital (actualmente S/ 1.025), es decir, S/ 102,50 adicionales.

El pago será íntegro si el vínculo laboral se mantiene hasta el 30 de junio o el 31 de diciembre. Si el trabajador cesa antes de esas fechas, corresponde el pago proporcional.

Un escritorio de madera con una computadora portátil, una hoja de papel, billetes y monedas de soles peruanos y una taza de café blanca.
Un escritorio de oficina muestra una computadora portátil con una planilla de cálculo, una boleta de pago y billetes de soles peruanos, indicando la gestión de finanzas personales o laborales en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calculadora práctica para trabajadores: ¿cuánto recibirás?

A continuación, un desglose utilitario sobre lo que corresponde recibir si ganas S/ 2.500 mensuales:

  • Gratificación bruta: S/ 2.500
  • Bono extraordinario EsSalud (9%): S/ 225
  • Bono extraordinario EPS (6,75%): S/ 168,75
  • Total con EsSalud: S/ 2.725
  • Total con EPS: S/ 2.668,75
  • Asignación Familiar (si corresponde): S/ 102,50 adicionales

Estos montos se entregan sin descuentos, a excepción de las deducciones de ley por pensión, retenciones judiciales o asignación familiar, si aplica.

Dos manos sujetan un sobre blanco con la palabra GRATIFICACIÓN. Sobre una mesa hay billetes de cien soles peruanos y una calculadora.
Una mano recibe un sobre de gratificación junto a billetes de soles peruanos y una calculadora en una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué sucede si el trabajador tiene hijos?

El beneficio de la Asignación Familiar se otorga a quienes tienen hijos menores de edad o en etapa escolar. Representa el 10% de la Remuneración Mínima Vital, por lo que suma S/ 102,50 al monto total recibido. Este importe se paga mensualmente, pero debe incluirse también en la gratificación.

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Ejemplo: Un trabajador con hijos, afiliado a EsSalud, que percibe S/ 2.500, recibirá en julio o diciembre:

  • S/ 2.500 (gratificación)
  • S/ 225 (bono extraordinario EsSalud)
  • S/ 102,50 (asignación familiar)
  • Total: S/ 2.827,50
Las gratificaciones constituyen un derecho laboral que se otorga en dos oportunidades durante el año
Las gratificaciones constituyen un derecho laboral que se otorga en dos oportunidades durante el año. Foto: Peruweek

¿Cómo calcular la gratificación si trabajaste menos de seis meses?

Cuando el vínculo laboral no abarca el semestre completo, la gratificación se calcula de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado. Por cada mes laborado, corresponde una sexta parte del sueldo base y del bono extraordinario.

  • Por cada mes completo: S/ 416,66 (un sexto de S/ 2.500)
  • Bono proporcional EsSalud: S/ 37,50 (un sexto de S/ 225)
  • Bono proporcional EPS: S/ 28,12 (un sexto de S/ 168,75)

Ejemplo práctico: Si un trabajador laboró tres meses en el semestre y está en EsSalud, recibirá:

  • S/ 1.249,98 (3/6 de S/ 2.500)
  • S/ 112,50 (3/6 de S/ 225)
  • Total: S/ 1.362,48

En todos los casos, la asignación familiar también se paga proporcionalmente si corresponde.

Esta es la forma de calcular el pago extraordinario de julio y diciembre. (Captura/MTC)
Esta es la forma de calcular el pago extraordinario de julio y diciembre. (Captura/MTC)

¿Qué ocurre si la empresa es una microempresa o Remype?

El régimen de gratificaciones varía si el empleador está registrado como Remype (Registro de la Micro y Pequeña Empresa):

Microempresa

  • Los trabajadores de microempresas registradas en la Remype no perciben gratificación legal.
  • Solo recibirán este beneficio si el empleador lo otorga de manera voluntaria o por acuerdo colectivo.

Pequeña empresa

  • Los trabajadores de pequeñas empresas (Remype) tienen derecho a media gratificación (50% del sueldo base).
  • También reciben la bonificación extraordinaria proporcional (9% EsSalud o 6,75% EPS sobre la media gratificación).

Ejemplo para pequeña empresa:

  • Sueldo base: S/ 2.500
  • Media gratificación: S/ 1.250
  • Bono extraordinario EsSalud: S/ 112,50 (9% de S/ 1.250)
  • Total: S/ 1.362,50
Los empleadores están obligados a otorgar a sus trabajadores dos gratificaciones cada año.
Los empleadores están obligados a otorgar a sus trabajadores dos gratificaciones cada año. Foto: TKambio

Empresa no registrada en Remype

  • Aplica el régimen general: gratificación completa más bonificación extraordinaria.

Fechas límite y condiciones para el pago de la gratificación

El pago debe realizarse como máximo el 15 de julio (Fiestas Patrias) y el 15 de diciembre (Navidad), según la normativa. El trabajador debe estar en planilla y mantener vínculo laboral vigente hasta el último día del semestre correspondiente.

Si el trabajador cesa antes de esa fecha, el empleador debe abonar la parte proporcional en la liquidación de beneficios.

El valor de la gratificación equivale a un salario completo si el trabajador ha trabajado durante todo el semestre.
El valor de la gratificación equivale a un salario completo si el trabajador ha trabajado durante todo el semestre. Foto: composición Infobae Perú/TheXperience

¿Quiénes no reciben gratificación bajo este régimen?

Quedan excluidos los trabajadores independientes, informales, del régimen agrario o los que laboran bajo contratos especiales del sector público. La gratificación corresponde únicamente a quienes están bajo el régimen laboral privado y figuran en la planilla de la empresa.

El empleador que omita o retrase el pago puede ser fiscalizado y sancionado por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil).

Gratificación de Fiestas Patrias: ¿Qué remuneraciones se consideran para el cálculo del monto?| Andina
Gratificación de Fiestas Patrias: ¿Qué remuneraciones se consideran para el cálculo del monto?| Andina

Claves para revisar tu boleta de pago

Al momento de recibir la gratificación, verifica que la boleta de pago incluya:

  • Sueldo base
  • Bonificación extraordinaria
  • Asignación familiar (si corresponde)

Todos los conceptos deben aparecer diferenciados y sin descuentos que no correspondan a ley. Así se garantiza la transparencia y el cumplimiento de los derechos laborales.

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