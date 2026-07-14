Ethel Pozo deja abierta una visita a Magaly Medina y no descarta sentarse con ella: “Ahora estoy libre”

En un giro inesperado de la farándula, Ethel Pozo reacciona a los comentarios de Magaly Medina, quien salió en su defensa. La conductora confiesa por qué antes no veía su programa y lo que piensa ahora de la 'Urraca'. Video: YouTube QTV / Sin más que decir

Ethel Pozo no esperaba ese giro. Mientras la polémica por su salida de ‘América Hoy’ seguía escalando, una de las voces que salió en su defensa fue la de Magaly Medina, conductora de ‘Magaly TV La Firme’ en ATV y figura históricamente crítica tanto de ella como de su madre, Gisela Valcárcel.

El apoyo tomó a Pozo por sorpresa y abrió una pregunta que este lunes 13 de julio respondió en el pódcast ‘Sin más que decir’ de +QTV: ¿estaría dispuesta a sentarse con la ‘Urraca’? La respuesta fue tan directa como inesperada: “Ahora estoy libre”.

PUBLICIDAD

La declaración llegó en el marco de la segunda visita de Pozo al programa conducido por María Pía Copello, donde también respondió a los cuestionamientos de Janet Barboza sobre la veracidad de su relato. Pero fue el capítulo Magaly el que generó una nueva ola de comentarios, porque implica un encuentro que, durante años, pareció imposible.

El apoyo que Pozo no vio venir

Medina reaccionó el jueves 9 de julio a las revelaciones de Pozo sobre sus últimos días en ‘América Hoy’ con una contundencia que sorprendió al medio. En su programa, la periodista calificó la conducta de Edson Dávila y Barboza como “cobarde y traidora” y fue explícita sobre los motivos que, a su juicio, explican lo ocurrido.

PUBLICIDAD

Ethel Pozo revela los motivos contractuales que le impidieron sentarse en el programa de Magaly Medina. Ahora, sin ataduras, deja abierta la posibilidad de un encuentro cara a cara. ¿Se concretará la entrevista del año? Video: TikTok @farandulatv.pe01

“El hermano Edson ni su hermana Janet tuvieron la decencia… se portaron de manera cobarde y traidora. Vas y lo dices: ‘Sabes qué, me voy a quedar’. Pero ellos, a lo traicionero, por detrás”, afirmó. Medina también apuntó directamente contra Barboza al cuestionar su versión de los hechos.

“Claro, le dio mucha alegría, se quedó con el programa, obvio. Ni siquiera le dijiste, dijiste: ‘Que se vaya’. Lógico”, dijo. Y fue más lejos al analizar el rol que cada una cumplía en el matinal: “Tenía a la mona, le era un tonto útil, porque la ponen para que ella dispare, dispare”, señaló, en referencia al papel confrontacional que la producción le habría asignado a Barboza para proteger la imagen de Pozo frente a los anunciantes.

PUBLICIDAD

La ‘Urraca’ incluso expresó empatía hacia Pozo en términos que pocas veces usa para referirse a figuras del entorno de Valcárcel. “La escucho y te juro que me da pena. Ganas de decirle: ‘Ven, Ethel, para apapacharte’, porque a mí me parece que lo peor de la vida es la ingratitud, porque eso se paga”, afirmó.

Y cerró con una sentencia sobre el programa que dejó atrás: “Ahí ya no pasa nada. A nosotros nos interesaba más cuando estaba Ethel, cuando lloraba. Era una voz fresca. Yo creo que sí fueron desleales”.

Magaly Medina expresa su sentir tras las declaraciones de Ethel Pozo, quien reveló sentirse traicionada por sus compañeros de 'América Hoy', Janet Barboza y Edson Dávila. La conductora critica duramente la ingratitud y la falta de decencia en la televisión. Video: TikTok @cortostv01

Pozo reconoció que el gesto la tomó desprevenida. “Le he dado pena, creo. Me ha sorprendido”, dijo en ‘Sin más que decir’. Confesó además que, mientras estuvo al aire en ‘América Hoy’, nunca veía el programa de Medina. “Siempre ha sido detractora de mi mamá y mía, pero ahora que pasó la entrevista, he visto los rebotes, he visto en YouTube. Ha salido en defensa mía”, señaló.

PUBLICIDAD

“Ahora estoy libre”: la puerta abierta a Magaly

Fue Copello quien planteó la pregunta que muchos ya se hacían: “Yo quiero ver a Ethel y a Magaly en su programa de televisión”. Pozo no esquivó la respuesta. Explicó que durante sus años en América TV nunca pudo acudir a programas que compitieran con el horario del canal, lo que incluía el espacio de Medina en ATV. Pero esa restricción ya no existe. “Todos estos años no he ido y me hubiera gustado muchas veces sentarme con ella porque siempre he dicho: ‘Quizás habla de esa forma porque no me conoce’. No he podido porque cuando tienes contrato con América, no puedes ir a programas que compiten con el horario. Ahora estoy libre”, afirmó.

La declaración abre la posibilidad de un encuentro que, de concretarse, sería uno de los más comentados de la televisión peruana en lo que va del año. Medina y Valcárcel han protagonizado uno de los enfrentamientos más prolongados del espectáculo local, y Pozo siempre estuvo en el centro de ese fuego cruzado por ser hija de la ‘Señito’. Que ahora ambas estén en el mismo lado de la conversación, aunque sea circunstancialmente, marca un cambio de escenario que el propio medio no anticipaba.

PUBLICIDAD

Magaly contra Barboza: el análisis que encendió el debate

Las declaraciones de Medina no se limitaron a respaldar a Pozo. La periodista también cuestionó con dureza la respuesta pública que Barboza ofreció tras las revelaciones de su excompañera. Barboza había sostenido que Pozo ya tenía asegurada su continuidad laboral en Panamericana TV desde octubre de 2025, que el proyecto de ‘La Granja VIP’ quedó confirmado en noviembre y que el 12 de diciembre viajó a México para conocer el formato. Con esos argumentos, ‘Rulitos’ afirmó que Pozo no podía desconocer su situación el día de la grabación del spot navideño.

Ethel Pozo dijo que ahora está libre para sentarse con Magaly Medina tras su salida de América Hoy.

Medina no le creyó. “Han querido aclarar y han oscurecido todo. Mejor es quedarse callado porque la gente ya sacó sus conclusiones”, dijo. Y añadió una lectura sobre las motivaciones de fondo: “Siempre fue su sueño y ahora, cuando Ethel se fue, ellos lo que quisieron fue adueñarse del programa. Ahora tiene a Edson de chupe y a Rebeca Escribens, desaparecida. La otra le calla a todos”.

PUBLICIDAD

La periodista también recordó los orígenes de Barboza y Dávila en la televisión para reforzar su argumento sobre la ingratitud. Señaló que fue la propia Valcárcel quien les dio oportunidad cuando estaban alejados del medio. “A ella y a él, a estos dos, a la ‘mona con metralleta’ sobre todo, la rescata la madre de Ethel… de su oscuro anonimato, de tapar huecos aquí y allá”, afirmó.

Pozo, por su parte, optó por no profundizar en el análisis de Medina y prefirió mantener su postura de no escalar el conflicto. Sobre Dávila, reiteró que cree que “en algún momento él me va a decir por qué está avalando esto”. Sobre Barboza, fue más distante. Y sobre Magaly, dejó la puerta abierta con tres palabras que resumen su nueva etapa: “Ahora estoy libre”.

PUBLICIDAD