Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 13 de julio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,88 soles, lo que representa un incremento del 0,32% en comparación con el precio previo de 3,87 soles, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró una ligera subida del 0,03%, aunque su evolución interanual muestra un descenso del -6,14%.

El tipo de cambio entre el euro y el sol peruano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, manteniéndose estable durante un día consecutivo. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 5,05%, por debajo de la volatilidad de referencia del 7,22%, lo que sugiere una fase de relativa estabilidad en el mercado cambiario.

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