Ethel Pozo revela la traición de Edson Dávila y Janet Barboza al dejar América TV: "Supuestamente éramos amigos"

Ethel Pozo se sincera y habla sobre la traición que sintió por parte de sus excompañeros de 'América Hoy', Janet Barboza y Edson Dávila 'Giselo', en su etapa final frente al programa magazine de 'América Hoy'. Video: QTV / Sin más que decir

Ethel Pozo habló por primera vez con detalle sobre los últimos días que pasó en América TV antes de que su contrato no fuera renovado al término de la temporada 2025 de ‘América Hoy’. Lo hizo el miércoles 8 de julio en el programa ‘Sin más que decir’, del canal de streaming +QTV, conducido por María Pía Copello, Luciana Roy, Mario Hart e Israel Dreyfus.

Sus palabras dejaron en claro que lo que más le dolió no fue la salida en sí, sino el silencio de quienes consideraba sus amigos. Durante la conversación, Pozo reconstruyó una secuencia de señales que, en retrospectiva, apuntaban todas en la misma dirección: ella era la única del elenco que no seguiría al año siguiente.

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Lo que tardó en comprender fue que sus propios compañeros de set ya lo sabían y optaron por no decírselo. “Supuestamente éramos amigos”, dijo ante las cámaras de +QTV.

Ethel Pozo se sincera y cuenta en detalle cómo vivió los últimos meses en América Televisión. La conductora revela cómo intuyó que no le renovarían el contrato y el rol que jugaron los conflictos externos en la decisión del canal. Video: QTV / Sin más que decir

El spot navideño que lo confirmó todo

La señal más concreta llegó el 17 de diciembre de 2025, dos días antes del último programa en vivo. El equipo de producción de América TV fue a grabar el spot navideño del canal y le explicaron a Pozo la dinámica: Edson Dávila y Janet Barboza aparecerían solos arreglando un árbol de Navidad, y ella entraría después, como si se hubiera olvidado de la escena.

“Esa toma nunca iba a salir jamás”, afirmó la conductora. Pese a todo, participó sin hacer preguntas. Desde meses antes, Pozo intuía que algo no estaba bien. Jorge Grippa, el ejecutivo de América TV que gestionaba su renovación anual, había dejado de llamarla desde agosto de 2025. En noviembre y diciembre, el ambiente en el set se volvió tenso: el productor que quedó a cargo del programa ya no se dirigía a ella.

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“Cruzaba en el corte comercial y le decía el rating a Janet. Yo estaba como: bueno”, recordó. “Ya esa semana nadie se dirigía a mí”, agregó. Lo que Pozo no anticipó fue que la salida sería solo suya. Siempre pensó que, si el canal tenía algún conflicto con el equipo de ‘América Hoy’, la decisión afectaría a todos por igual.

Ethel Pozo relata en el programa 'Sin Que Decir' el incómodo momento que vivió durante la grabación del spot navideño de América TV, donde se dio cuenta de que sus compañeros, Edson Dávila y Janet Barboza, ya sabían que se quedaban en el programa mientras ella era sutilmente excluida de la toma principal. Video: QTV / Sin más que decir

“Yo pensé: si han molestado con ‘América Hoy’, todos somos ‘América Hoy’. Si bien yo tengo un contrato con América, todos son de GV Producciones (la productora de su madre, Gisela Valcárcel), todos se van a ir con GV”, explicó. La propuesta que circulaba era trasladar todo el equipo a Panamericana TV bajo la productora GV Producciones.

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“Era hacer ‘América Hoy’ en otro canal, punto”, resumió Copello durante la entrevista. “Tal cual”, confirmó Pozo. Sobre sus excompañeros, fue directa: “Ellos sí sabían que se quedaban”. Tanto Dávila como Barboza ya tenían la oferta de continuar en el canal mientras que, en público, sostenían que no había nada concreto. “De parte de Edson, o de parte de Janet Barboza, siempre escuchamos que ellos no tenían ninguna oferta”, señaló Lucina Roy.

Ante la pregunta de por qué no los encaró directamente, Pozo reconoció que le faltó valor. “Me daba miedo la respuesta, porque supuestamente son mis amigos. Imagínate ir y que me digan en mi cara lo que no quiero escuchar”, dijo. Prefirió no confrontar y, según explicó, tampoco quería dañar lo que se había construido en años de trabajo conjunto.

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La despedida en vivo que nadie esperaba

El 19 de diciembre, en el último bloque del programa, la producción le pidió que vendiera la claqueta de un auspiciador. Pozo tenía otros planes. Pidió que bajaran la música y anunció ante las cámaras que ese era su último programa en ‘América Hoy’. “A mí mentir no me gusta jamás”, dijo en +QTV al explicar por qué tomó esa decisión.

¡Una historia de traición en la TV! Ethel Pozo cuenta con lujo de detalles el tenso momento en que decidió tomar el control y anunciar su propia salida de 'América Hoy' en plena transmisión en vivo, dejando en shock a sus compañeros y a toda la producción. Video: QTV / Sin más que decir

El efecto fue inmediato: Dávila rompió en llanto en cámara. “Se da cuenta que yo ya sé lo que hicieron. Entonces se da la traición en vivo”, describió Pozo. El equipo de producción la miraba sin saber cómo reaccionar. “Nadie me abrazó, nadie dijo nada. Porque se sentían que me habían mentido hasta el final”, recordó.

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La grabación de los saludos de fin de año prevista para esa tarde fue cancelada de inmediato. “Se dieron cuenta que a quién iba a despedir si solo me iba yo”, dijo Pozo entre risas. La producción había planeado que su desaparición del programa pasara desapercibida. “Pretendían que la gente no se diera cuenta”, señaló Copello durante la conversación.