Multas por no poner la bandera entran en vigor desde mañana: sanciones llegan hasta S/ 5.500 en distritos de Lima

Entérate de las nuevas disposiciones municipales en Lima sobre la exhibición de la bandera nacional, con multas que van desde S/ 550 hasta S/ 5,500 para quienes no cumplan, especialmente durante el mes de julio. ATV

Con el inicio de la segunda quincena de julio, diversas municipalidades de Lima activarán el control del embanderamiento obligatorio como parte de las actividades por Fiestas Patrias. La medida alcanza a viviendas, edificios y establecimientos comerciales dentro de las jurisdicciones donde existen ordenanzas municipales que regulan esta obligación.

Desde el 15 hasta el 31 de julio, los propietarios deberán exhibir la bandera nacional conforme a las disposiciones vigentes. Las autoridades municipales también anunciaron un proceso de fiscalización que incluirá acciones informativas antes de la aplicación de sanciones económicas en los casos que correspondan.

La disposición busca que los inmuebles participen de las celebraciones por el 205.º aniversario de la independencia del Perú mediante la exhibición correcta del principal símbolo patrio. Para ello, los municipios recordaron que la bandera debe cumplir determinadas condiciones relacionadas con su conservación y ubicación.

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En ese contexto, las autoridades exhortaron a los vecinos y comerciantes a revisar las normas de sus respectivas jurisdicciones antes del inicio de los operativos, debido a que cada municipalidad puede establecer requisitos específicos para el embanderamiento durante el mes de julio.

Fiscalización comenzará desde el 15 de julio

Banderas peruanas de franjas rojas y blancas, algunas con el escudo nacional, ondean a lo largo de una calle del Cercado de Lima durante la conmemoración de las Fiestas Patrias.

La Municipalidad Metropolitana de Lima informó que desde el 15 hasta el 31 de julio resultará obligatorio colocar la bandera nacional en viviendas, edificios y establecimientos comerciales ubicados dentro de su jurisdicción. Antes de la imposición de multas, el municipio indicó que desarrollará acciones de fiscalización progresiva e iniciativas informativas para orientar a la población sobre el cumplimiento de la norma.

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La obligación alcanza a los distritos de Cercado de Lima, Los Olivos, Independencia, San Isidro, Santiago de Surco, Miraflores, Barranco, Jesús María y Magdalena del Mar, donde las respectivas ordenanzas establecen el embanderamiento obligatorio durante las celebraciones patrias.

Un recorrido difundido por ATV mostró que, a pocos días del inicio de la fiscalización, el nivel de cumplimiento todavía resultaba reducido en varias calles del Cercado de Lima. Según el informe, únicamente una vivienda exhibía correctamente la bandera nacional, mientras la mayoría de inmuebles todavía no cumplía con la disposición municipal.

Multas varían según la ubicación y la infracción

Las sanciones económicas dependerán tanto de la ubicación del inmueble como del tipo de incumplimiento detectado por los fiscalizadores. En el resto del Cercado de Lima, la multa por no colocar la bandera asciende a S/ 550.

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Para los predios ubicados dentro del Centro Histórico de Lima, la penalidad llega a S/ 1.375 debido a la normativa especial vigente en esa zona de la capital.

La municipalidad también advirtió sobre una infracción considerada de mayor gravedad. El uso inadecuado del símbolo patrio puede recibir sanciones superiores a S/ 5.500 cuando la bandera presente deterioro, roturas, suciedad, decoloración, alteraciones en su diseño oficial o cualquier utilización ofensiva contemplada por la normativa vigente.

Requisitos para evitar observaciones durante la inspección

Un joven sostiene una bandera de Perú mientras varias banderas nacionales adornan edificios y postes en una calle concurrida de Lima, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades recordaron que la bandera nacional debe encontrarse limpia, sin roturas y sin signos de desgaste. Además, corresponde instalarla en la parte superior central de la fachada del inmueble y sujetarla mediante un asta.

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Otro aspecto precisado durante la información difundida por ATV corresponde al modelo que debe utilizarse en propiedades privadas. En viviendas y establecimientos comerciales únicamente corresponde colocar la bandera nacional con los colores rojo y blanco, sin escudo.

El pabellón nacional con escudo permanece reservado para las entidades públicas, por lo que su utilización no constituye un requisito para los inmuebles particulares incluidos en la campaña de embanderamiento.

La obligación depende de las ordenanzas municipales

Las autoridades recordaron que el embanderamiento obligatorio no se aplica automáticamente en todos los distritos de Lima. Cada municipalidad posee la facultad de emitir sus propias ordenanzas relacionadas con esta disposición durante el mes de julio.

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Por ese motivo, los vecinos deben consultar las normas vigentes en sus respectivos distritos para verificar las fechas establecidas, los requisitos técnicos y las posibles sanciones económicas previstas por cada administración municipal.

En las jurisdicciones donde la obligación ya se encuentra vigente, los municipios reiteraron que las campañas informativas continuarán antes de la aplicación de multas, con el objetivo de orientar a los propietarios sobre la correcta colocación y conservación de la bandera nacional durante las celebraciones por Fiestas Patrias.