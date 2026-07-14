¿Buscas un terreno? Serpar lanza subasta con lotes en Miraflores, Surco, La Molina y más distritos

La participación está habilitada para personas residentes tanto en Lima como en cualquier parte del Perú. Foto: Andina

Las personas interesadas en adquirir un terreno en Lima tendrán una nueva oportunidad con la tercera convocatoria nacional de subasta pública organizada por el Servicio de Parques de Lima (Serpar). En esta edición se pondrán a disposición ocho lotes ubicados en distintos puntos de la capital, con opciones dirigidas tanto a quienes buscan construir una vivienda como a quienes desean realizar una inversión inmobiliaria.

La convocatoria está abierta para ciudadanos de Lima y de cualquier región del país. Los terrenos se encuentran distribuidos en cinco distritos y cuentan con documentación regularizada, mientras que los recursos obtenidos mediante la venta serán destinados al fortalecimiento de la infraestructura y los servicios de los parques y clubes metropolitanos administrados por la entidad.

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Ocho terrenos en distintos distritos de Lima

Los predios incluidos en esta convocatoria se ubican en Carabayllo, Pachacámac, Miraflores, La Molina y Santiago de Surco. La mayor cantidad de lotes corresponde a Carabayllo, donde se ofrecerán tres terrenos, mientras que Miraflores contará con dos. En los demás distritos se subastará un lote por cada uno.

Las dimensiones de los terrenos varían según su ubicación. El lote de menor extensión tiene 219,64 m² y se encuentra en Carabayllo, mientras que el de mayor tamaño alcanza los 1.383,20 m² y está ubicado en Santiago de Surco. Los precios base parten desde S/ 108.707 y llegan hasta S/ 3.763.696.

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La subasta se realizará en el Circuito Mágico del Agua. Foto: TripAdvisor

Predios con respaldo legal y destinados a vivienda o comercio

Serpar informó que todos los lotes cuentan con saneamiento físico-legal y partida registral independiente, lo que permite desarrollar el proceso de compra con respaldo jurídico. Además, se encuentran en sectores que disponen de infraestructura y acceso a servicios básicos.

La entidad también precisó que estos terrenos provienen de los aportes de ley generados por habilitaciones urbanas y que están autorizados para usos residenciales y comerciales. Asimismo, aclaró que la subasta no compromete áreas verdes ni espacios destinados a la recreación pública.

Fecha de la subasta y requisitos para participar

El acto público se realizará el viernes 7 de agosto a las 09:00 a. m. en el Circuito Mágico del Agua y contará con la presencia de un notario, con el fin de garantizar la transparencia del procedimiento. Tanto personas naturales como empresas podrán presentar ofertas, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en las bases.

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El primer paso consiste en adquirir las bases de la subasta, cuyo costo es de S/ 50. Estas estarán disponibles hasta el jueves 6 de agosto a las 4:00 p. m. Posteriormente, los interesados deberán efectuar un depósito de garantía equivalente al 5% del precio base del lote que deseen adquirir, mediante transferencia bancaria o cheque de gerencia no negociable.

Para participar, primero se deben adquirir las bases del proceso, que tienen un costo de S/ 50. Foto: SERPAR

Dónde obtener las bases y presentar la documentación

Serpar ha habilitado diferentes modalidades para facilitar la participación de los postores. Las bases pueden obtenerse a través de los canales digitales disponibles en su portal web, así como en los módulos de atención presencial ubicados en el Parque de la Muralla, de lunes a viernes entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m., y en el Circuito Mágico del Agua, de lunes a domingo de 3:00 p. m. a 9:00 p. m.

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Para completar la inscripción será necesario presentar la carta de presentación y las declaraciones juradas debidamente llenadas. Estos documentos podrán entregarse de manera presencial o virtual, conforme al cronograma establecido por la entidad. Además, Serpar ha puesto a disposición de los interesados las líneas telefónicas (01) 200-5455 y los celulares 991 040 525, 945 502 821 y 962 792 403 para brindar orientación durante el proceso.