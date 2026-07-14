Izan la bandera, juegan al fútbol y manejan patineta: los trucos que prepara la Policía Canina para el Desfile Militar por Fiestas Patrias

La Policía Canina de la PNP afina sus entrenamientos para sorprender al público durante el Desfile Militar por Fiestas Patrias. Fuente: ATV Noticias

A pocos días del Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias, la Unidad de Policía Canina de la Policía Nacional del Perú (PNP) acelera sus entrenamientos para participar en la tradicional ceremonia por el aniversario de la independencia del país. Los canes policiales afinan sus rutinas de exhibición con ejercicios de obediencia, coordinación y destreza que buscarán sorprender a los asistentes este 28 de julio.

Con escarapelas en sus uniformes y bajo la supervisión de sus instructores, los ejemplares realizan prácticas diarias para perfeccionar los números que presentarán durante la jornada patriótica. Saltos, giros, ejercicios con obstáculos y demostraciones de disciplina forman parte de la preparación de estos animales que cumplen funciones operativas dentro de la institución policial.

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La Policía Canina del Perú cuenta con perros especializados en diversas áreas, como la búsqueda y rescate de personas, la localización de restos humanos, la detección de sustancias narcóticas y explosivos, el control del orden público y las exhibiciones. Su participación en el desfile representa una oportunidad para acercar a la ciudadanía el trabajo que realizan junto a sus guías.

Canes de la Policía Canina de Perú, con escarapelas en sus uniformes, realizan ejercicios de obediencia y destreza para el desfile de Fiestas Patrias. (Composición: Infobae Perú)

Policía Canina muestra cómo será su participación en el Desfile Militar

Durante una visita de ATV Noticias a la sede de entrenamiento de la Policía Canina, el superior PNP Carlos Vargas Huamán, vocero de la institución, explicó que el grupo de exhibición ya se encuentra preparado para formar parte de las actividades por el aniversario patrio.

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“El grupo de exhibición se encontrará presente en las fiestas de aniversario patrio”, señaló el representante policial, quien detalló que los canes vienen desarrollando diferentes ejercicios como parte de su preparación previa al desfile.

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Entre los ejemplares que destacaron durante la práctica estuvo Dolly, una schnauzer mediana que realiza ejercicios de slalom, saltos y movimientos coordinados con su guía. También participaron Casey, una poodle que demuestra sus habilidades con saltos de aros, y Meetens, un can que sorprendió con una rutina deportiva que incluyó un remate de fútbol junto a su instructor.

El superior PNP explicó que cada presentación requiere un proceso de preparación constante y que los resultados dependen del vínculo entre el animal y su guía. “La constancia, la paciencia y la progresión sistemática día a día son las prácticas que tienen que realizar los ejemplares para poder finalizar los ejercicios”, indicó.

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Beto, Machín y los demás canes se preparan para sorprender en Fiestas Patrias| Latina Noticias

Policía Canina muestra cómo será su participación en el Desfile Militar

Las demostraciones que prepara la Unidad de Policía Canina incluyen una serie de ejercicios que combinan obediencia, coordinación y entretenimiento. Los perros son seleccionados de acuerdo con sus capacidades y características de comportamiento para desarrollar diferentes actividades.

Según explicó Vargas Huamán, el entrenamiento comienza desde edades tempranas y se basa en reforzar las habilidades naturales de cada ejemplar. “Observamos que el perro tenga un carácter de juego, bastante juego, y con eso podemos explotar sus habilidades”, señaló durante la entrevista televisiva.

Además de las pruebas de obediencia, los canes realizan actividades especiales que captan la atención del público. Machín, un chihuahua, sorprendió durante la práctica al desplazarse sobre una patineta, mientras que otros ejemplares demostraron sus habilidades con rutinas que incluyen saltos y movimientos coordinados.

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Policía Canina muestra cómo será su participación en el Desfile Militar

La preparación de los canes policiales requiere disciplina y un trabajo permanente entre el animal y su guía asignado. Cada ejercicio se desarrolla de manera progresiva mediante estímulos motivadores, como juguetes u objetos que permiten reforzar las conductas aprendidas.

“Desde un comienzo empiezan poco a poco, lentamente, progresivamente, en base a objetos motivadores”, explicó el vocero de la PNP, al detallar que los perros aprenden mediante la repetición y el acompañamiento de sus instructores.

Perritos sorprenden con su destreza en el Desfile Militar

Más allá de la exhibición por Fiestas Patrias, estos ejemplares cumplen labores importantes dentro de la seguridad ciudadana. Su entrenamiento permite que participen en operativos especializados y apoyen a los efectivos policiales en distintas intervenciones.

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La presentación de la Policía Canina está prevista para el Desfile Cívico Militar del 28 de julio, donde los asistentes podrán observar las habilidades de estos animales que combinan disciplina, entrenamiento y servicio a la ciudadanía.