Ethel Pozo y su actual relación con Brunella Horna, Edson Dávila y Janet Barboza: “Una es mi genuina amiga y con otra no volvimos a hablar”

Ethel Pozo se sincera y cuenta la verdad sobre su relación con sus excompañeros de 'América Hoy'. Descubre con quiénes mantiene una amistad y por qué se distanció de Janet Barboza tras su salida del programa. Video: YouTube QTV / Sin más que decir

Seis meses después de que su contrato con América TV no fuera renovado, Ethel Pozo habló sin filtros sobre lo que quedó de las amistades que construyó durante tres temporadas en ‘América Hoy’ y lo hizo en el programa ‘Sin más que decir’ de +QTV, conducido por María Pía Copello, Luciana Roy, Mario Hart e Israel Dreyfus.

El balance que trazó reveló tres situaciones distintas: una amistad que se mantiene intacta, un vínculo que sobrevive a distancia y una relación que se cortó el mismo día en que dejó el canal. Pozo fue cuidadosa al distinguir entre lo que fue el grupo en pantalla y lo que quedó de él en la vida real.

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Reconoció que con Brunella Horna, Edson Dávila y Janet Barboza formaron “un lindo grupo genuinamente” durante los años que compartieron set. Pero también fue clara en que las circunstancias de su salida afectaron de manera diferente cada uno de esos lazos.

¿Amigos o solo compañeros? Ethel Pozo narra el momento en que se enteró de la decisión de Edson Dávila y Janet Barboza, un episodio que marcó su relación y la de su madre, Gisela Valcárcel, con los conductores.

Brunella, la única amistad que sobrevivió sin fisuras

Con Horna, la respuesta fue directa y sin matices: “Brunella es mi genuina amiga, me quedé con esa amistad linda”. Es la única de sus excompañeras del matinal con quien mantiene un vínculo activo y cercano fuera del trabajo, sin que la salida del canal haya generado ninguna tensión entre ellas.

Pozo no ahondó en los detalles de esa amistad, pero la mencionó como el resultado más positivo de los años que pasó en ‘América Hoy’. Con Dávila, el panorama es más ambiguo. Pozo reconoció que se escriben y que él ha tenido gestos de afecto a lo largo del año: le escribió cuando ella salió al aire con ‘La Granja VIP’ en Panamericana TV, cuando dio conferencias públicas y también por el Día de la Madre.

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“Hemos quedado por supuesto en comer”, dijo, aunque aclaró que no son de salir juntos. La amistad existe, pero opera a distancia y sin la cotidianidad que tenían en el set. Lo que complica ese vínculo es lo que Pozo reveló también en la entrevista: Dávila sabía que ella era la única que no continuaría en el canal al menos dos días antes de su último programa en vivo, el 19 de diciembre de 2025, y no se lo dijo.

Ethel Pozo se sincera y cuenta los detalles de sus últimos días en América TV. Revela cómo intuía que no continuaría, el tenso ambiente laboral y la propuesta de GV Producciones para que todo el equipo se mudara de canal. Video: YouTube QTV / Sin más que decir

El 17 de diciembre, cuando el equipo de producción fue a grabar el spot navideño de América TV, Dávila y Janet Barboza ya tenían certeza de que se quedaban. Pozo no. “Ellos sí sabían que se quedaban”, afirmó. Pese a ello, no lo descarta como amigo. “Tomó una mala decisión, debió ser honesto conmigo, pero eso no lo tacha como buen amigo”, señaló.

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Con Janet Barboza, el silencio desde el 19 de diciembre

Con Barboza el corte fue definitivo. “Janet y yo no volvimos a hablar desde que me fui el 19 de diciembre”, dijo Pozo. Ante la pregunta de si podría llamarla amiga hoy, fue tajante: “Sería mentirles. Los amigos se hablan”. La conductora reconoció que Barboza es “superchamba” y que cuando había que remar en el programa, “vamos todos”. Pero aclaró que lealtad y amistad son cosas distintas, y que en este caso particular las cosas “sucedieron así”.

Copello, quien también trabajó en América TV durante el año pasado en ‘Mande quien mande’, coincidió con el diagnóstico de Pozo. “Lo que se condena no es que ellos se hayan quedado. Por supuesto, cada quien es libre de tomar la decisión que mejor le parece. El tema es no haberte comentado”, dijo. Abner, productor de ‘Sin más que decir’, lo resumió con precisión: “Haber ocultado, esa es la traición”.

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Sale a la luz lo que realmente ocurrió detrás de cámaras en 'América Hoy'. Se comenta la jugada de Edson Dávila y la presunta rivalidad entre Ethel Pozo y Janet Barboza por liderar el programa matutino. Video: YouTube QTV / Sin más que decir

Barboza no ha hecho declaraciones públicas sobre su relación actual con Pozo. Sí salió en defensa de Dávila en junio de 2026, cuando Magaly Medina cuestionó el nivel de producción del nuevo programa de Giselo. “Hay una desubicada que siempre anda rajando de mi compañero Edson… En cambio tú arrasas con un sol y es tu talento el que brilla”, le dijo directamente a Dávila en el set de ‘América Hoy’.

Dávila, entre la lealtad pública y el costo personal

Dávila protagonizó por cuatro fechas, desde el 13 de junio de 2026, el programa ‘Edson pa’ qué más’ en América TV, en el horario estelar de los sábados. Es su primer proyecto en señal abierta tras años en el entorno digital y en ‘América Hoy’. El programa mezcla entrevistas, humor y retos con figuras populares, y busca mantener la espontaneidad que hizo conocido a su conductor en las plataformas digitales.

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En junio de 2026, Dávila explicó públicamente por qué tomó la decisión de no seguir a Gisela Valcárcel a Panamericana TV, pese a los años que trabajaron juntos. “No había nada seguro… Te decían: ‘Vente conmigo, pero ya’. Pero ¿qué hay? No hay todavía nada”, declaró. La frase que resumió su postura circuló ampliamente: “Prefiero ser Judas con plata y con trabajo”.

Valcárcel, por su parte, marcó distancia en declaraciones posteriores: “Yo nunca he tenido una amistad directa con él”, dijo, diferenciándolo de Ethel. Pozo, por su parte, forma parte de La Meta, la agencia de gestión de talento fundada por el exproductor Armando Tafur, como primera figura firmada, luego de su paso como conductora de ‘La Granja VIP’ en Panamericana TV.

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