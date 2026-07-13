Farmacéuticas peruanas apuntan a Centroamérica ante caída de sus exportaciones en 2026

Manos de un trabajador preparan un envío de medicamentos genéricos en una caja de cartón con un mapa de Centroamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una misión comercial de empresas farmacéuticas peruanas prepara su desembarco en Centroamérica con el objetivo de expandir mercados en la región. Según informó la agencia de noticias EFE, representantes del sector visitarán Costa Rica y Honduras entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre próximos, bajo la organización del Comité de Productos Farmacéuticos de la Asociación de Exportadores del Perú (ADEX).

Según EFE, Costa Rica importa cada año medicamentos e insumos para la salud valorados en USD 1,369 millones, mientras que Honduras supera los USD 750 millones en compras similares. Esta dinámica convierte a Centroamérica en un destino para las firmas peruanas, que buscan diversificarse y responder a la creciente demanda de productos a precios competitivos, sobre todo en el segmento de venta libre (OTC).

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Durante la misión, las compañías presentarán un portafolio que abarca especialidades como neuropsiquiatría, anestesiología, salud respiratoria, oncología, dermatología, dermocosmética, reumatología, cardiología, genitourinaria, infectología, radiología, gastroenterología, hematología, inmunología y suplementos alimenticios. Según destacó ADEX, este abanico responde a la necesidad de los mercados centroamericanos por ampliar su acceso a tratamientos asequibles.

La agencia EFE informó que las exportaciones peruanas de medicamentos de uso humano alcanzaron en 2025 los USD 42 millones, lo que supuso un incremento del 2.4% respecto a 2024. Pese a esta tendencia, los envíos durante los primeros cuatro meses de 2026 sumaron solo 13 millones de dólares, con una contracción interanual del 7.4%. Esta variación ha generado inquietud en el sector, que busca nuevas oportunidades comerciales para revertir la caída.

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Una cinta transportadora industrial traslada cajas de medicamentos genéricos frente a un mapa estilizado de Centroamérica con íconos farmacéuticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las exportaciones de Perú sumaron USD 45,128 millones entre enero y mayo de 2026 y crecieron 36,7% frente al mismo período del año anterior, impulsadas por la minería y por la recuperación de parte de la oferta no tradicional, según el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores, CIEN-ADEX. El avance consolidó el dinamismo del comercio exterior peruano, aunque el propio gremio advirtió que todavía persisten retos estructurales para ampliar la base exportadora y sostener ese ritmo.

China fue el principal destino de los despachos con USD 17,390 millones y concentró el 38,5% del total. Detrás quedaron India con 10,6%, Estados Unidos con 9,5%, la Unión Europea con 8,8%, Canadá con 5,3%, Suiza con 3,4% y Japón con 3,2%.

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Los reclamos regulatorios del sector farmacéutico

El Comité de Productos Farmacéuticos de ADEX subrayó que una de las prioridades actuales es dar seguimiento a la implementación de la Agencia Peruana de Medicamentos (Apemed), anunciada por el Gobierno en abril del año pasado. El gremio considera fundamental que esta entidad opere con autonomía, establezca reglas claras y garantice seguridad normativa, además de aplicar criterios proporcionales en la fiscalización y sanción de actividades.

EFE detalló que otro desafío en la agenda del sector farmacéutico peruano es la supervisión de los establecimientos autorizados. Según datos oficiales, el número de droguerías en Perú pasó de 2,847 en 2016 a 6,199 en 2024, lo que ha incrementado la demanda por un sistema de vigilancia más eficiente y basado en criterios de riesgo. El gremio sostiene que la homologación de las certificaciones de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) con autoridades sanitarias internacionales reconocidas agilizaría el ingreso de productos peruanos a otros países latinoamericanos y elevaría la competitividad del sector.

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