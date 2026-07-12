Papa León XIV felicita a músicos peruanos por tema oficial de su visita al Perú en noviembre: “¡Muy bonita la canción!”

03/06/2026 León XIV COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA VALENCIA SOCIEDAD À PUNT

A pocos meses de la llegada del papa León XIV al Perú, un tema musical con inspiración andina se convirtió en una de las expresiones que acompañarán esta histórica visita apostólica. “León, hermano del camino”, la canción oficial que estará presente durante el recorrido del Santo Padre, llegó hasta el Vaticano y recibió el reconocimiento del pontífice, quien felicitó a sus creadores a través de una carta enviada al cardenal Carlos Castillo.

“¡Felicidades a los ganadores!“, fueron las primeras palabras de León XIV después de conocer y escuchar la composición elegida en el concurso nacional “León de la Esperanza”. El Santo Padre también destacó la calidad del tema con una breve expresión: «¡Muy bonita la canción!».

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La obra fue seleccionada entre 394 propuestas presentadas por músicos peruanos en una convocatoria organizada por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), la Conferencia Episcopal Peruana y el Arzobispado de Lima. La canción ganadora, compuesta por el peruano Jaime Montoya Ayala e interpretada por el coro Aguchita, acompañará las actividades oficiales que el pontífice realizará durante su visita prevista para noviembre.

El papa León XIV saluda al salir de su audiencia general seminal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 27 de mayo de 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

Papa León XIV felicita a los ganadores de “León de la Esperanza” tras escuchar la canción oficial

La reacción del papa León XIV llegó luego de la elección final del concurso “León de la Esperanza”, una iniciativa que buscó reunir el talento musical peruano en torno a la llegada del Santo Padre. Del total de composiciones recibidas, diez llegaron a la etapa final y fueron evaluadas durante una gala de interpretación.

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Desde Ciudad del Vaticano, el pontífice envió un mensaje al cardenal Carlos Castillo en el que expresó sus felicitaciones por la canción elegida y reconoció el esfuerzo de los participantes. La comunicación destacó la creatividad de los peruanos que respondieron a esta convocatoria con propuestas inspiradas en la fe y la identidad cultural del país.

“¡Muy bonita la canción!”, expresó el Sumo Pontífice en la misiva enviada al cardenal Carlos Castillo, donde felicitó a los ganadores del concurso nacional.

Durante la ceremonia de premiación, el cardenal Carlos Castillo resaltó que el concurso nació con el propósito de unir a los peruanos a través de la música y preparar el camino para la visita apostólica. “Una de las cosas que más me ha sorprendido de nuestro papa León XIV es que nos escucha y nos quiere comprender”, señaló.

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Por su parte, la jefa institucional del IRTP, Cinthia Ramírez, indicó que la canción ganadora acompañará los momentos oficiales de la estadía del Papa en las cuatro ciudades que formarán parte de su recorrido. Además, explicó que los ganadores tendrán la oportunidad de interpretar la obra ante el Santo Padre.

“León, hermano del camino”: la canción que acompañará al Papa en Perú

La canción oficial de la visita del papa León XIV al Perú tiene como autor a Jaime Montoya Ayala, compositor peruano que creó una obra inspirada en ritmos andinos y con un mensaje centrado en la fraternidad, la unidad y la esperanza.

La interpretación está a cargo del coro Aguchita, agrupación que rinde homenaje a la beata peruana María Agustina Rivas López, conocida cariñosamente como “Aguchita”. La religiosa fue asesinada en septiembre de 1990 por integrantes de Sendero Luminoso en la región Junín, debido a su labor pastoral junto a comunidades vulnerables.

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El grupo musical ganador de la canción oficial para la visita apostólica del Papa León XIV al Perú posa con sus premios junto a autoridades eclesiásticas y organizadores del evento. (Foto: Andina)

El nombre del coro recuerda la vida y servicio de la misionera peruana. Durante su beatificación en mayo de 2022, el papa Francisco destacó su cercanía con los pobres, especialmente con mujeres indígenas y campesinas, y resaltó su testimonio de fe y entrega.

La letra de “León, hermano del camino” recoge referencias al camino como símbolo de encuentro y acompañamiento. Sus versos transmiten un mensaje de fraternidad y paz, en sintonía con el espíritu que busca marcar la llegada del pontífice al Perú.

Letra de la canción “León, hermano del camino”

“León, hermano del camino” es la canción oficial que acompañará la visita apostólica del papa León XIV al Perú en noviembre. La composición, creada por el peruano Jaime Montoya Ayala e interpretada por el coro Aguchita, fue elegida entre 394 propuestas del concurso nacional “León de la Esperanza” y recibió el reconocimiento del Santo Padre desde el Vaticano. Fuente: X / Arzobispado de Lima @arzolima

Hubo una voz clamando en el desierto,hubo una voz sembrando claridad,hubo un hermano guardando en el silenciolas huellas vivas de la fraternidad.

Como Juan preparando los caminos,y Fray León junto al pobre de Asís,hoy nos encuentras yendo en el caminopara que el Reino vuelva a germinar.

[Coro]

Papa León, hermano del caminoPapa León, sembrador de fraternidad,nos convocas a una misma mesa,nos invitas a vivir la unidad.

Somos semilla buscando buena tierra,somos un río queriendo despertar,somos Iglesia testigo y misionera,con la alegría de anunciar la paz.

Desde las plazas hasta los hogares,desde la escuela hasta el hospital,un corazón late fuerte entre los puebloscomo una espiga creciendo junto al pan.

[Coro]

Papa León, hermano del caminoPapa León, sembrador de fraternidad,nos convocas a una misma mesa,nos invitas a vivir la unidad.

Y cantamos la buena nueva,y cantamos sencillez y verdad.Que el amor de Cristo sigue vivocomo fuego que nadie apagará.

Que brote la paz como brota el agua,que brote la paz como brota el trigalque brote la paz en todos los puebloscomo una canción de fraternidad.

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El papa León XIV saluda a la gente en la plaza de San Pedro en el Vaticano durante la audiencia semanal el miércoles 24 de junio del 2026. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

La histórica visita del papa León XIV al Perú: ciudades confirmadas y preparativos

La elección de la canción oficial ocurre mientras avanzan los preparativos para la histórica llegada del papa León XIV al Perú. La visita apostólica, prevista para noviembre, incluirá actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, ciudades definidas tras las evaluaciones realizadas por representantes de la Santa Sede.

De acuerdo con información difundida por la Cancillería del Perú, la organización del viaje involucra coordinaciones entre instituciones del Estado, autoridades locales y representantes de la Iglesia Católica para garantizar el desarrollo de las actividades oficiales del pontífice.

Un equipo enviado por la Santa Sede recorrió recintos religiosos, museos y posibles escenarios para las actividades oficiales, en una visita que genera gran expectativa por el vínculo del pontífice con Lambayeque. // Video: Exitosa Noticias

Una delegación de 14 representantes del Vaticano recorrió diferentes puntos del país para evaluar aspectos relacionados con seguridad, infraestructura, accesibilidad y logística. El equipo revisó templos, espacios públicos y posibles escenarios donde León XIV se reunirá con miles de fieles.

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Chiclayo tendrá un papel especial dentro del recorrido debido al vínculo que el Papa mantiene con esa región. Antes de asumir el pontificado, León XIV fue obispo de la diócesis entre 2015 y 2023, etapa en la que fortaleció su relación con las comunidades peruanas.