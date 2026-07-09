Papa León XIV se presentaría en el estadio Monumental de Universitario en su visita al Perú: “Les encantó”

Papa León XIV se presentaría en el estadio Monumental de Universitario en su visita al Perú.

La visita del Papa León XIV a Perú, prevista para noviembre, se encuentra en la etapa final de preparación. Ya se confirmaron algunas de las ciudades que formarán parte de su recorrido. Uno de los aspectos que ha generado mayor interés es la posibilidad de que el sumo pontífice asista a un escenario relacionado con el fútbol durante su estadía.

La periodista deportiva Carolina Salvatore informó en la última edición de su programa de YouTube, Juego en Corto, que representantes del Vaticano visitaron las instalaciones del estadio Monumental de Universitario de Deportes como posible sede para una ceremonia religiosa.

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“La información que tengo respecto de la visita del papa es que efectivamente han visitado el estadio Monumental. Esto ha sido durante el fin de semana, no tengo bien las fechas”, señaló Salvatore.

La periodista precisó que aún no existe una decisión final, aunque los miembros de la Santa Sede manifestaron su interés por el escenario deportivo.

“No hay nada cerrado. Entiendo que es uno de los lugares que se ha visitado. Ha habido otras sedes, toda esta recorrida ha estado durante el fin de semana. Les encantó el estadio Monumental, pero va a depender de la decisión que puedan tomar una vez que terminen de analizar cada una de las sedes que han estado visitando. La reunión existió, fue durante el fin de semana, les gustó, quedaron encantados”, concluyó.

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Un equipo enviado por la Santa Sede recorrió recintos religiosos, museos y posibles escenarios para las actividades oficiales, en una visita que genera gran expectativa por el vínculo del pontífice con Lambayeque. // Video: Exitosa Noticias

Su relación con Alianza Lima: clásico rival

La figura de Robert Prevost, actual papa León XIV, ha captado la atención tanto en el ámbito deportivo como religioso tras conocerse su vínculo con Alianza Lima, uno de los clubes más representativos del fútbol peruano. Diversos reportes señalan que el pontífice mantiene un lazo especial con la institución blanquiazul, generando interés en círculos eclesiásticos y deportivos.

El periodista Renzo Gómez Vega explicó que la identificación de Prevost con la tragedia aliancista de 1987 aporta una dimensión solidaria a su imagen, mostrando un liderazgo cercano a las realidades sociales del Perú. “Ese fervor obedece a cómo él se identificó con la tragedia que ocurrió en 1987, con el accidente del Fokker”, detalló.

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Gómez Vega también destacó que varios testimonios coinciden en que la afición de Robert Prevost por el fútbol y su simpatía por Alianza Lima tienen relación con su contacto directo con la cultura popular peruana. Además del fútbol, el papa León XIV muestra interés por otros deportes como el tenis, lo que refuerza su cercanía con las actividades deportivas y sociales.

Aunque el propio pontífice no ha hecho pública su preferencia futbolística, el periodista Oslar Lescano, quien compartió experiencias con Robert Prevost en Chiclayo, relató en TV Perú: “Yo recuerdo haberlo visto en el 2018 en la festividad de la Cruz de Motupe. Es cercano a la juventud, a las parroquias, al deporte. Él tiene inclinación a Alianza Lima junto con el obispo Daniel Turley Murphy, que son de la misma orden de San Agustín”.

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Alianza Lima presumió hinchaje del papa León XIV mediante redes sociales.

Los lugares que Papa León XIV visitará en Perú

El Papa León XIV incluirá en su visita al Perú las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, seleccionadas tras una evaluación técnica realizada por una delegación de 14 representantes del Vaticano. El equipo inspeccionó templos, espacios culturales y escenarios para ceremonias religiosas, asegurando que cada lugar cumpla con criterios de organización, seguridad y capacidad.

Chiclayo tendrá un papel central en el itinerario, dado el vínculo del pontífice con la ciudad como exobispo de la diócesis de esta ciudad entre 2015 y 2023. En esta parte del Perú, la delegación visitó la Catedral Santa María, el Museo Tumbas Reales de Sipán, el Santuario Virgen de la Paz y un terreno en el Parque Industrial de Chiclayo, considerado como posible sede de la misa principal.

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Una imagen compuesta muestra al Papa León XIV superpuesto sobre una vista aérea de la Basílica Catedral Santa María de Chiclayo en Lambayeque, Perú. (Infobae)

En Lima, Cusco y Pucallpa, los especialistas recorrieron diferentes espacios que podrían albergar las principales actividades pastorales del Papa. La visita también contó con la presencia de monseñor José Nahum Jairo Salas, responsable de coordinar los viajes internacionales del pontífice, quien supervisó personalmente los aspectos logísticos y verificó que cada escenario cumpla con los estándares requeridos por la Santa Sede.