Perú

Poder Judicial ordena 15 meses de prisión preventiva contra Jackson Mora por presunto fraude informático

La expareja de Tilsa Lozano y otros siete investigados permanecerán en prisión mientras avanza la investigación por un presunto esquema de fraude informático que habría afectado a una municipalidad de Chincha y al Estado

Guardar
Google icon
Un juez de la Corte Superior de Justicia de Lima Este lee la resolución que declara fundado en parte el requerimiento de prisión preventiva para ocho investigados por los delitos de fraude informático y banda criminal en agravio de la Municipalidad de Pueblo Nuevo, Chincha, y el Estado.

Tras una audiencia realizada este sábado, el juez Valery Raúl Romero Palacios, del V Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de La Molina, dispuso el internamiento preventivo de Jackson Mora Rodríguez y otros siete investigados mientras continúa la investigación por su presunta participación en una organización criminal vinculada a un caso de fraude informático.

La resolución declara fundado en parte el requerimiento presentado por el Ministerio Público y establece que los imputados permanecerán privados de su libertad durante 15 meses, periodo en el que se desarrollarán las diligencias del proceso penal.

La medida también alcanza a César Antonio Nepo Soya, Daniel Jesús Mesones Massini, Giovanni Jeremy Torrico Mugaburu, Fabia Carolina Reyes Salas, Roy Luis Chauca Tantaleán, Fiorella Milagros Gallo Roncaya y Máximo Salomón Ojeda Cisneros, quienes son investigados en el caso ‘Los Arquitectos del Fraude’.

PUBLICIDAD

Poder Judicial dicta 15 meses de prisición preventiva contra Jackson Mora. (Foto composición: Infoabe Perú/Difusión)
Poder Judicial dicta 15 meses de prisición preventiva contra Jackson Mora. (Foto composición: Infoabe Perú/Difusión)

¿De qué delitos son investigados los implicados?

De acuerdo con la resolución judicial, los investigados afrontan una investigación por los presuntos delitos contra el patrimonio, fraude informático y banda criminal, en agravio de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha, así como del Estado.

El caso, conocido como ‘Los Arquitectos del Fraude’, es investigado por el IV Despacho de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de La Molina, que sostiene que los implicados habrían integrado una organización dedicada a la comisión de estos ilícitos.

En la misma resolución, el Poder Judicial dispuso que Álvaro Andrés Vacacela Guerrero afronte el proceso con comparecencia restringida. Además, deberá acreditar su domicilio, presentarse cada 15 días al control biométrico, abstenerse de comunicarse con los demás investigados y pagar una caución económica de S/ 2.000. El Ministerio Público había solicitado 18 meses de prisión preventiva, pero el juez declaró fundado en parte el requerimiento y fijó el plazo en 15 meses.

PUBLICIDAD

Un hombre con camiseta negra que dice "POLICIA ESTAFAS DETENIDO" es escoltado por policías, un agente con chaleco "CIA", un perro y un camarógrafo
Jackson Mora, acusado de pertenecer a ‘Los Arquitectos del Fraude’, es escoltado por agentes policiales tras su detención. (América Hoy)

Niega integrar banda criminal

Durante su intervención ante el Poder Judicial, Jackson Mora rechazó los delitos que le atribuye el Ministerio Público y aseguró que su trayectoria como empresario y promotor deportivo contradice la hipótesis fiscal. Señaló que es presidente de la organización FFPC, realiza eventos en distintos países de Latinoamérica y que ingresó al rubro de las aplicaciones durante la pandemia debido a la suspensión de las actividades deportivas presenciales.

Asimismo, sostuvo que no tendría sentido involucrarse en un presunto fraude utilizando su propia identidad y exponiendo tanto su imagen pública como la de su familia. “¿Qué persona va a cometer ese delito dando su nombre, dando su imagen?”, manifestó ante el juez, al tiempo que pidió que su situación sea evaluada de manera individual y reiteró que ha colaborado con las autoridades desde el inicio de la investigación.

En una audiencia del Poder Judicial del Perú, un conocido empresario y promotor de eventos deportivos se defiende vehementemente de las acusaciones de pertenecer a una banda criminal y cometer delitos informáticos. Expone su trayectoria en el mundo del deporte, explica sus relaciones comerciales y justifica sus constantes viajes. - Justicia TV

Pidió afrontar proceso en libertad

Mora afirmó que entregó voluntariamente su teléfono celular y las claves de acceso a la Policía, además de explicar el contenido de las conversaciones incluidas en la investigación. También negó que su relación con Daniel Mesones respondiera a actividades ilícitas y aseguró que ambos mantienen un vínculo comercial desde 2023, debido a que la empresa de este último patrocinaba los eventos deportivos organizados por FFPC.

En otro momento de su declaración, indicó que continúa trabajando pese al bloqueo de sus cuentas bancarias, para lo cual obtuvo un RUC como persona natural con negocio y siguió facturando sus actividades. También defendió su arraigo domiciliario y explicó que sus constantes viajes responden a la organización de eventos en países como Argentina, Chile, México, Ecuador, Colombia y España. Finalmente, pidió afrontar la investigación en libertad, ofreció entregar su pasaporte y afirmó que solo conoce a tres de los investigados, por lo que negó integrar una presunta banda criminal.

Vence detención preliminar de presuntos integrantes de 'Los Arquitectos del Fraude': ¿qué pasará con Jackson Mora? Captura: Latina.
Vence detención preliminar de presuntos integrantes de 'Los Arquitectos del Fraude': ¿qué pasará con Jackson Mora? Captura: Latina.

Temas Relacionados

Jackson MoraPoder JudicialTilsa Lozanoperu-noticias

Más Noticias

Rodrigo Ureña apuntó contra la directiva de Universitario tras amistoso: “Me amenazaron para que me vaya del club”

El jugador chileno reveló todo lo que pasó previo a su salida de la ‘U’ luego del amistoso con Millonarios

Rodrigo Ureña apuntó contra la directiva de Universitario tras amistoso: “Me amenazaron para que me vaya del club”

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel

El precio de las gasolinas se define por una serie de factores, tanto nacionales como internacionales

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel

Crédito hipotecario acelera su crecimiento en Perú y avanza 7,5%

El mayor dinamismo del financiamiento para vivienda estuvo impulsado por los préstamos en moneda nacional, mientras que el uso del dólar siguió perdiendo participación dentro del mercado hipotecario

Crédito hipotecario acelera su crecimiento en Perú y avanza 7,5%

El polémico gesto de Rodrigo Ureña a los hinchas en Universitario vs Millonarios: ¿Qué quiso decir?

El chileno se dirigió a los aficionados ‘cremas’ en el estadio Monumental tras ser cambiado en amistoso

El polémico gesto de Rodrigo Ureña a los hinchas en Universitario vs Millonarios: ¿Qué quiso decir?

Sheyla Rojas confirma su ruptura con Sir Winston tras larga permanencia en Perú: “Terminamos”

La influencer respondió a una seguidora que le consultó por el empresario mexicano y por su prolongada estadía en Lima: “Terminamos, gracias por preguntar”.

Sheyla Rojas confirma su ruptura con Sir Winston tras larga permanencia en Perú: “Terminamos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Cancillería aclara el alcance del informe de la ONU sobre Pedro Castillo: “No modifican las decisiones que adopten las autoridades”

Cancillería aclara el alcance del informe de la ONU sobre Pedro Castillo: “No modifican las decisiones que adopten las autoridades”

Pedro Castillo solicitará al PJ suspender su condena por informe de expertos de la ONU

Tomás Gálvez reincorpora a Víctor Rodríguez Monteza al Ministerio Público: Estos son los casos que asumirá

Javier Milei confirma que asistirá a toma de mando de Keiko Fujimori: “El 28 de julio voy a estar en Perú”

JNE decidirá este lunes 13 si Rafael López Aliaga podrá postular a teniente alcalde de Lima

ENTRETENIMIENTO

Sheyla Rojas confirma su ruptura con Sir Winston tras larga permanencia en Perú: “Terminamos”

Sheyla Rojas confirma su ruptura con Sir Winston tras larga permanencia en Perú: “Terminamos”

‘La Noche Dorada 2′: Así fue la presentación de los influencers y streamers en el evento de pelea de El Zeein

‘La Tigresa del Oriente’ dedica insólito video a Erling Haaland y se vuelve viral: “Es de otro planeta”

Mario León, actor de ‘Mil oficios’, denuncia intento de desalojo, agresión y presunta homofobia en Lince

Verónica Linares habla sobre los rumores de una supuesta relación con Federico Salazar tras separarse de Katia Condos

DEPORTES

El polémico gesto de Rodrigo Ureña a los hinchas en Universitario vs Millonarios: ¿Qué quiso decir?

El polémico gesto de Rodrigo Ureña a los hinchas en Universitario vs Millonarios: ¿Qué quiso decir?

Rodrigo Ureña apuntó contra la directiva de Universitario tras amistoso: “Me amenazaron para que me vaya del club”

Conor McGregor vs Max Holloway 2 HOY: horarios y dónde ver el combate por la UFC 329

Los cruces confirmados de cuartos de final en Copa de la Liga 2026

Equipos clasificados a cuartos de final de la Copa Caliente de la Liga 2026: así avanza el torneo