Poder Judicial ordena 15 meses de prisión preventiva contra Jackson Mora por presunto fraude informático

Tras una audiencia realizada este sábado, el juez Valery Raúl Romero Palacios, del V Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de La Molina, dispuso el internamiento preventivo de Jackson Mora Rodríguez y otros siete investigados mientras continúa la investigación por su presunta participación en una organización criminal vinculada a un caso de fraude informático.
La resolución declara fundado en parte el requerimiento presentado por el Ministerio Público y establece que los imputados permanecerán privados de su libertad durante 15 meses, periodo en el que se desarrollarán las diligencias del proceso penal.
La medida también alcanza a César Antonio Nepo Soya, Daniel Jesús Mesones Massini, Giovanni Jeremy Torrico Mugaburu, Fabia Carolina Reyes Salas, Roy Luis Chauca Tantaleán, Fiorella Milagros Gallo Roncaya y Máximo Salomón Ojeda Cisneros, quienes son investigados en el caso ‘Los Arquitectos del Fraude’.
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¿De qué delitos son investigados los implicados?
De acuerdo con la resolución judicial, los investigados afrontan una investigación por los presuntos delitos contra el patrimonio, fraude informático y banda criminal, en agravio de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha, así como del Estado.
El caso, conocido como ‘Los Arquitectos del Fraude’, es investigado por el IV Despacho de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de La Molina, que sostiene que los implicados habrían integrado una organización dedicada a la comisión de estos ilícitos.
En la misma resolución, el Poder Judicial dispuso que Álvaro Andrés Vacacela Guerrero afronte el proceso con comparecencia restringida. Además, deberá acreditar su domicilio, presentarse cada 15 días al control biométrico, abstenerse de comunicarse con los demás investigados y pagar una caución económica de S/ 2.000. El Ministerio Público había solicitado 18 meses de prisión preventiva, pero el juez declaró fundado en parte el requerimiento y fijó el plazo en 15 meses.
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Niega integrar banda criminal
Durante su intervención ante el Poder Judicial, Jackson Mora rechazó los delitos que le atribuye el Ministerio Público y aseguró que su trayectoria como empresario y promotor deportivo contradice la hipótesis fiscal. Señaló que es presidente de la organización FFPC, realiza eventos en distintos países de Latinoamérica y que ingresó al rubro de las aplicaciones durante la pandemia debido a la suspensión de las actividades deportivas presenciales.
Asimismo, sostuvo que no tendría sentido involucrarse en un presunto fraude utilizando su propia identidad y exponiendo tanto su imagen pública como la de su familia. “¿Qué persona va a cometer ese delito dando su nombre, dando su imagen?”, manifestó ante el juez, al tiempo que pidió que su situación sea evaluada de manera individual y reiteró que ha colaborado con las autoridades desde el inicio de la investigación.
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Pidió afrontar proceso en libertad
Mora afirmó que entregó voluntariamente su teléfono celular y las claves de acceso a la Policía, además de explicar el contenido de las conversaciones incluidas en la investigación. También negó que su relación con Daniel Mesones respondiera a actividades ilícitas y aseguró que ambos mantienen un vínculo comercial desde 2023, debido a que la empresa de este último patrocinaba los eventos deportivos organizados por FFPC.
En otro momento de su declaración, indicó que continúa trabajando pese al bloqueo de sus cuentas bancarias, para lo cual obtuvo un RUC como persona natural con negocio y siguió facturando sus actividades. También defendió su arraigo domiciliario y explicó que sus constantes viajes responden a la organización de eventos en países como Argentina, Chile, México, Ecuador, Colombia y España. Finalmente, pidió afrontar la investigación en libertad, ofreció entregar su pasaporte y afirmó que solo conoce a tres de los investigados, por lo que negó integrar una presunta banda criminal.
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