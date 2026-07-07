Papa León XIV incluiría Santa Cruz, en Cajamarca, en su visita al Perú por su vínculo con la devoción al Señor del Costado

El papa León XIV incluiría una visita a la provincia de Santa Cruz (Cajamarca) durante su viaje al Perú previsto para noviembre. Composición: Infobae

Los preparativos para la visita del papa León XIV al Perú continúan con nuevas definiciones sobre el recorrido que cumpliría durante su permanencia en el país, prevista para la quincena de noviembre. Mientras las coordinaciones entre las autoridades peruanas y la delegación del Vaticano avanzan, también se conocen nuevos destinos que formarían parte de la agenda del sumo pontífice.

Fuentes de RPP confirmaron que el itinerario incluiría la provincia de Santa Cruz, en la región Cajamarca, un destino que inicialmente no figuraba entre las localidades consideradas para la visita. La incorporación de este lugar responde a un vínculo religioso que el pontífice mantuvo durante los años en los que ejerció funciones pastorales como obispo de la diócesis de Chiclayo.

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La planificación también comprende la organización de los actos centrales en Lambayeque. En esa región, representantes del Vaticano ya revisaron los espacios destinados para la celebración de la misa multitudinaria, uno de los eventos con mayor expectativa dentro del recorrido previsto.

Santa Cruz se incorpora al recorrido previsto

De acuerdo con información confirmada por fuentes de RPP, el papa León XIV incluiría una visita a la provincia de Santa Cruz debido a su devoción por el Señor del Costado, considerado santo patrono de esta jurisdicción cajamarquina. Durante el tiempo en que estuvo al frente de la diócesis de Chiclayo, el ahora pontífice acudía con frecuencia a esa provincia para participar en actividades religiosas relacionadas con esta advocación.

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La posibilidad de incorporar Santa Cruz representa un cambio respecto a las primeras versiones del itinerario, que no contemplaban este destino. Aunque la programación definitiva todavía requiere oficialización, las coordinaciones permiten anticipar que la provincia formaría parte del desplazamiento pastoral previsto para noviembre.

La visita también tendría un significado especial para los fieles de Santa Cruz, cuya celebración religiosa dedicada al Señor del Costado reúne cada año a numerosos devotos de distintas zonas de Cajamarca.

El Vaticano aprueba el terreno para la misa en Lambayeque

Una imagen compuesta muestra al Papa León XIV superpuesto sobre una vista aérea de la Basílica Catedral Santa María de Chiclayo en Lambayeque, Perú. (Infobae)

El medio también informó que la delegación del Vaticano evaluó y aprobó el terreno destinado al parque industrial del terminal de Puerto Eten como escenario para la misa multitudinaria que encabezará León XIV durante su permanencia en Lambayeque.

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La revisión del lugar formó parte de las actividades desarrolladas por los representantes enviados para verificar las condiciones logísticas y operativas necesarias antes de confirmar los espacios que recibirán las actividades oficiales del pontífice.

La elección del área permite avanzar con la planificación de uno de los actos religiosos que concentrará la mayor asistencia de fieles durante la visita papal. Las autoridades responsables continúan con las coordinaciones relacionadas con seguridad, accesos y organización del evento.

Los lugares considerados dentro de la agenda

El recorrido del papa León XIV también comprendería la catedral de Chiclayo, el santuario Nuestra Señora de la Paz, la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo y la capilla Santo Toribio de Mogrovejo, ubicada en el distrito de Zaña.

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Estos espacios mantienen una relación con la labor pastoral que el pontífice desarrolló durante los años en que permaneció en la región Lambayeque, motivo por el cual forman parte de la propuesta de itinerario evaluada entre las autoridades eclesiásticas y la delegación del Vaticano.

Las mismas fuentes indicaron que, por el momento, se descartó una visita a las regiones de Trujillo y Piura. La razón responde al recorrido que la delegación realizó hasta ahora, limitado a Pucallpa, Chiclayo y Santa Cruz. No obstante, la programación definitiva aún permanece pendiente de confirmación oficial.

El Señor del Costado y su importancia para Santa Cruz

El papa León XIV incluiría una visita a la provincia de Santa Cruz (Cajamarca) durante su viaje al Perú previsto para noviembre. Facebook: Hermandad del Señor del Costado

El Señor del Costado constituye la principal imagen religiosa de la provincia de Santa Cruz y representa una de las expresiones de fe con mayor tradición en esa parte de Cajamarca. Cada celebración reúne a numerosos fieles que participan en la procesión por las calles principales de la ciudad.

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Una imagen registrada en 1988 muestra una de estas manifestaciones religiosas. Durante la procesión, la imagen recorre las calles tradicionales de Santa Cruz acompañada por cargadores, autoridades y devotos que participan en el acto religioso.

La representación del Señor del Costado destaca por su larga cabellera, una corona y vestiduras preparadas para la festividad. A su paso, los asistentes acompañan el recorrido entre arreglos florales y expresiones de respeto propias de esta celebración.

Las viviendas tradicionales y los balcones del centro de Santa Cruz forman parte del recorrido procesional que cada año convoca a habitantes y visitantes. Con el paso del tiempo, esta festividad mantiene su presencia dentro del calendario religioso de la provincia y continúa como una de las principales celebraciones de la zona.

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La eventual presencia del papa León XIV en Santa Cruz otorgaría un significado especial a esta devoción, debido al vínculo religioso que el pontífice mantiene con el Señor del Costado desde su etapa como obispo de la diócesis de Chiclayo, según la información confirmada por fuentes de RPP.