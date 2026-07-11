Indecopi advierte a aerolíneas: podrían recibir multas de hasta 450 UIT por pérdida o daño de equipajes

Frente al mayor movimiento de viajeros por estas fechas, la entidad recomendó a los pasajeros tomar precauciones antes de entregar su equipaje para el vuelo. Foto: difusión

Las aerolíneas que incumplan con sus obligaciones respecto al manejo del equipaje de los pasajeros podrían enfrentar sanciones de hasta 450 UIT, recordó el Indecopi en el marco de la campaña por Fiestas Patrias, periodo en el que suele incrementarse el flujo de viajeros en los aeropuertos del país. La entidad enfatizó que las empresas de transporte aéreo deben responder por la pérdida, robo, deterioro o cualquier daño que sufran las maletas mientras permanezcan bajo su custodia.

Ante el aumento de desplazamientos durante estas fechas, el organismo también exhortó a los pasajeros a adoptar medidas preventivas antes de embarcar sus pertenencias. Entre ellas, recomendó conservar el comprobante de registro del equipaje, documentar su estado con fotografías y comunicar previamente a la aerolínea si se transportan objetos de alto valor.

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Aerolíneas deben garantizar la entrega del equipaje

El Indecopi recordó que la responsabilidad de las aerolíneas comienza desde el momento en que reciben el equipaje para su traslado y se mantiene hasta que este es entregado a su propietario en el destino final. En ese sentido, insistió en que las maletas deben arribar en la misma fecha y horario que el pasajero, salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas.

La entidad advirtió que, si durante una investigación se determina que una empresa vulneró las normas de protección al consumidor por hechos relacionados con el equipaje, podrá imponerse una multa de hasta 450 UIT. Esta sanción aplica cuando se comprueba responsabilidad por pérdidas, robos, daños u otras afectaciones atribuibles al proveedor del servicio.

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El Indecopi recordó que las aerolíneas responden por el equipaje desde que lo reciben hasta su entrega en el destino final. Foto: La Sexta

Reclamos por pérdida y falta de entrega encabezan los casos

Entre 2025 y los primeros meses de 2026 se registraron 241 reclamos vinculados con el equipaje en el transporte aéreo. De ese total, 104 correspondieron a pérdidas de maletas, 100 a casos en los que el equipaje no fue entregado y 37 estuvieron relacionados con la sustracción de objetos.

Cuando una aerolínea no brinda una solución o rechaza asumir la responsabilidad por los daños ocasionados, los pasajeros pueden presentar un reclamo en el Libro de Reclamaciones de la empresa. El proveedor tiene un plazo máximo de 15 días hábiles para responder a la solicitud del consumidor.

Canales para acudir al Indecopi

Si la respuesta de la aerolínea no resulta satisfactoria, el usuario puede solicitar la intervención del Indecopi mediante diversos canales de atención. Entre ellos figuran el WhatsApp Aeropuerto (+51 985 197 624), la plataforma Reclama Virtual, el correo electrónico sacreclamo@indecopi.gob.pe y las líneas telefónicas 224-7777 para Lima y 0800-4-4040 para las regiones.

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El organismo recordó que contar con el ticket de registro del equipaje facilita la presentación del reclamo, ya que permite acreditar que la maleta fue entregada a la empresa para su transporte. Asimismo, una fotografía tomada antes del embarque puede servir como evidencia sobre las condiciones en las que se encontraba el equipaje antes del viaje.

Entre 2025 y los primeros meses de 2026 se reportaron 241 reclamos relacionados con el equipaje en vuelos comerciales, de los cuales 104 estuvieron asociados a la pérdida de maletas. Foto: El Mundo

Caso reciente terminó con sanción a una aerolínea

Como antecedente, el Indecopi informó que su Sala Especializada en Protección al Consumidor ratificó recientemente una sanción contra una aerolínea por brindar un servicio inadecuado a una pasajera. Durante el procedimiento se comprobó que la empresa permitió que las pertenencias de otro viajero fueran colocadas en un compartimiento exclusivo que la consumidora había adquirido.

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Además, se determinó que el equipaje de mano de la pasajera fue reubicado en un espacio distinto, lo que ocasionó que resultara dañado. Por estos hechos, la aerolínea recibió una multa total de 4 UIT y se dispuso, como medida correctiva, la devolución del monto pagado por el equipaje afectado.