Minedu emplaza al MEF para dar reglamento de la Ley que da pensión de S/3.500 a maestros

Jorge Marticorena es el nuevo ministro de Educación, y ya está actuando con respecto a la Ley de pensión digna. - Crédito Congreso

La llamada Ley de pensions dignas, Ley 32581,que otorgaría pensiones de S/3.500,70 a maestros jubilados y cesantes del Perú, se promulgó en el país en abril sigue esperando su aplicación con el reglamento que se planteó aprobar en esta misma norma.

Este tendría que resolver cómo se darán estas pensiones, que irían tanto para los que aportan a la ONP como los de la AFP —a pesar que definir un monto sea incompatible con el modelo del Sistema Privado de Pensiones—. El plazo dado se cumple este martes 14 de julio.

Ante esto, el nuevo ministro de Educación, Jorge Marticorena Mendoza, congresista de Alianza Para el Progreso —quien entró tras la renuncia de María Esther Cuadros al Minedu— como una de sus primeras acciones ha mandado un oficio al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que esta entidad promulgue el reglamento a la brevedad, dado que el plazo acabaría pronto.

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La Ley de "pensión digna" para maestros fue promulgada, ¿qué sigue ahora?. - Crédito Andina

Nuevo Minedu emplaza al MEF

El congresista Jorge Marticorena, ahora como ministro de Educación, ha emplazado al ministro de Economía, Rodolfo Acuña Namihas, a implementar la Ley 32518.

“Solicitar a vuestro despacho una reunión de trabajo para tratar sobre la implementación de la Ley N° 32581, Ley que garantiza el pago de la pensión para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes del Perú," señala su oficio.

Tal como señala el documento, “conforme lo señala el artículo 1 de la referida Ley, su objeto es disponer el pago de la pensión para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes de la carrera pública magisterial, mediante el otorgamiento de una pensión equivalente a la remuneración integra mensual correspondiente a la primera escala magisterial”. Como se sabe, este valor, a, 2026, es de S/3.500,70.

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La Ley se aprobó en el Pleno del Congreso por insitencia. - Crédito Congreso TV

“El artículo 3 de la Ley ha establecido una pensión para los maestros jubilados y cesantes comprendidos en los Decretos Ley N° 19990 y 20530, y en la Ley N° 29944, así como para los afiliados al Sistema Privado de Pensiones", recuerda el oficio.

Frente a esto, el ministro recuerda al MEF que “dichas pensiones serán equivalentes al monto de la remuneración integra mensual correspondiente a la primera escala magisterial, y serán establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con el Ministerio de Educación”.

“Por lo anterior, resulta necesario se nos informe, a la mayor brevedad posible, sobre los avances y/o las acciones adoptadas respecto de la implementación de la Ley N.° 32581, Ley que garantiza el pago de la pensión para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes del Perú, teniendo en cuenta que está próximo a vencerse el plazo establecido para su reglamentación", recuerda Marticorena.

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Los maestros celebraron con la aprobación de su Ley de pensión digna. Sin embargo, el BCRP, el MEF y otras entidades han alertado sobre su impacto. - Crédito Waldermar Cerrón

Pensión de S/3.500,70

Cabe recordar que la Ley aprobó que la pensión de los maestros jubilados y cesantes de la carrera pública magisterial, sea equivalente a la remuneración íntegra mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial

Lo que se busca es que estos servidores públicos “obtengan una pensión adecuada que cubra sus necesidades básicas y les permita mantener un nivel de vida decente”. Como se sabe, la RIM de la primera escala magisterial equivale actualmente a S/3.500,70.

Así, ahora los maestros jubilados y cesantes de la CPM tendrán que recibir un monto de este valor como mínimo mensualmente, al jubilarse. Como se sabe, la pensión máxima de la ONP es de S/1.000. Esta nueva pensión para los maestros equivale a más de 300% de ese monto.

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