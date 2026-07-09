RENIEC responde al MEF y asegura que presupuesto institucional está comprometido y solicita fondos para realizar ERM 2026

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) respondió a las recientes declaraciones de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y aseguró que su presupuesto institucional no cuenta con recursos disponibles para financiar las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.
A través de un comunicado, la entidad precisó que cuenta con un presupuesto institucional de S/ 545 millones, de los cuales S/ 511 millones (96 %) ya se encuentran certificados, es decir, comprometidos para garantizar la continuidad de sus servicios. Por ello, sostuvo que requiere una asignación adicional para cumplir con las funciones relacionadas al próximo proceso electoral.
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RENIEC explicó que el saldo restante de su presupuesto corresponde principalmente a partidas destinadas a obligaciones operativas que no pueden ser utilizadas para otros fines, como vigilancia, alquiler de locales, seguridad, tecnología, mantenimiento de equipos, pago de personal y proyectos de inversión.
Recursos del Reniec están comprometidos
La institución también aclaró que los S/ 4 millones transferidos recientemente corresponden al cumplimiento de metas vinculadas a la identificación oportuna de más de 85 mil recién nacidos durante el primer semestre del año.
Según RENIEC, estos recursos tienen un uso específico: continuar con la identificación de menores desde sus primeros días de vida en los propios establecimientos de salud. Por esa razón, señaló que no pueden ser redirigidos para financiar las actividades relacionadas con las ERM 2026.
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La entidad indicó que la transferencia recibida no representa un presupuesto adicional de libre disponibilidad y reiteró que su finalidad está vinculada exclusivamente a garantizar el derecho a la identidad de los recién nacidos.
Solicitud de fondos para las ERM 2026
RENIEC señaló que espera que el MEF evalúe de manera técnica y objetiva la solicitud adicional presentada por la entidad para atender las necesidades del proceso electoral del próximo año.
Asimismo, sostuvo que estos recursos son necesarios para asegurar la actualización permanente del padrón electoral, una función clave para el desarrollo de las ERM 2026 y para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto.
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La institución remarcó que contar con el financiamiento requerido permitirá cumplir oportunamente con sus responsabilidades electorales y mantener la adecuada prestación de los servicios de identificación ciudadana antes y durante los próximos comicios.
¿Qué dijo el MEF?
El viceministro de Hacienda, José Calderón, señaló que el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se encuentra garantizado financieramente y expresó su sorpresa ante las advertencias realizadas por los organismos electorales sobre una posible falta de presupuesto. En declaraciones a Canal N, sostuvo que el Ejecutivo ha destinado los recursos necesarios para el proceso electoral.
Calderón explicó que el presupuesto asignado a los organismos electorales para el presente año asciende a S/ 2,271 millones. Según los registros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), hasta la fecha se han ejecutado S/ 1,187 millones, por lo que existiría un saldo disponible de aproximadamente S/ 1,085 millones en las cuentas de estas entidades.
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El funcionario indicó que dichos recursos fueron otorgados específicamente para financiar las actividades electorales y consideró que pueden ser utilizados para atender las necesidades logísticas y operativas de los comicios de 2026. Además, afirmó que el déficit de S/ 589 millones advertido por las autoridades electorales podría ser cubierto con los fondos disponibles y descartó que exista un riesgo de suspensión del proceso electoral.
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