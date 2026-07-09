Perú

RENIEC responde al MEF y asegura que presupuesto institucional está comprometido y solicita fondos para realizar ERM 2026

La entidad explicó que de los S/ 545 millones asignados, S/ 511 millones ya están comprometidos en servicios operativos, mantenimiento, tecnología y obligaciones institucionales

Guardar
Google icon
RENIEC advierte que no cuenta con recursos para financiar las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
RENIEC advierte que no cuenta con recursos para financiar las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) respondió a las recientes declaraciones de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y aseguró que su presupuesto institucional no cuenta con recursos disponibles para financiar las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

A través de un comunicado, la entidad precisó que cuenta con un presupuesto institucional de S/ 545 millones, de los cuales S/ 511 millones (96 %) ya se encuentran certificados, es decir, comprometidos para garantizar la continuidad de sus servicios. Por ello, sostuvo que requiere una asignación adicional para cumplir con las funciones relacionadas al próximo proceso electoral.

PUBLICIDAD

RENIEC explicó que el saldo restante de su presupuesto corresponde principalmente a partidas destinadas a obligaciones operativas que no pueden ser utilizadas para otros fines, como vigilancia, alquiler de locales, seguridad, tecnología, mantenimiento de equipos, pago de personal y proyectos de inversión.

Vista exterior de una oficina de RENIEC con personas esperando en fila y sentadas en un banco. Un hombre sostiene un DNI azul. Se ve un guardia de seguridad.
Ciudadanos esperan afuera de una oficina de RENIEC en Perú, mientras algunos DNI permanecen sin ser recogidos, reflejando una baja afluencia para este trámite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recursos del Reniec están comprometidos

La institución también aclaró que los S/ 4 millones transferidos recientemente corresponden al cumplimiento de metas vinculadas a la identificación oportuna de más de 85 mil recién nacidos durante el primer semestre del año.

Según RENIEC, estos recursos tienen un uso específico: continuar con la identificación de menores desde sus primeros días de vida en los propios establecimientos de salud. Por esa razón, señaló que no pueden ser redirigidos para financiar las actividades relacionadas con las ERM 2026.

PUBLICIDAD

La entidad indicó que la transferencia recibida no representa un presupuesto adicional de libre disponibilidad y reiteró que su finalidad está vinculada exclusivamente a garantizar el derecho a la identidad de los recién nacidos.

RENIEC pide al MEF presupuesto adicional para garantizar las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: RENIEC)
RENIEC pide al MEF presupuesto adicional para garantizar las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: RENIEC)

Solicitud de fondos para las ERM 2026

RENIEC señaló que espera que el MEF evalúe de manera técnica y objetiva la solicitud adicional presentada por la entidad para atender las necesidades del proceso electoral del próximo año.

Asimismo, sostuvo que estos recursos son necesarios para asegurar la actualización permanente del padrón electoral, una función clave para el desarrollo de las ERM 2026 y para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto.

La institución remarcó que contar con el financiamiento requerido permitirá cumplir oportunamente con sus responsabilidades electorales y mantener la adecuada prestación de los servicios de identificación ciudadana antes y durante los próximos comicios.

MEF advierte que leyes aprobadas por el Congreso carecen de sostenibilidad fiscal y pide aplicarlas de forma gradual. (Foto: Infobae Perú)
MEF advierte que leyes aprobadas por el Congreso carecen de sostenibilidad fiscal y pide aplicarlas de forma gradual. (Foto: Infobae Perú)

¿Qué dijo el MEF?

El viceministro de Hacienda, José Calderón, señaló que el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se encuentra garantizado financieramente y expresó su sorpresa ante las advertencias realizadas por los organismos electorales sobre una posible falta de presupuesto. En declaraciones a Canal N, sostuvo que el Ejecutivo ha destinado los recursos necesarios para el proceso electoral.

Calderón explicó que el presupuesto asignado a los organismos electorales para el presente año asciende a S/ 2,271 millones. Según los registros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), hasta la fecha se han ejecutado S/ 1,187 millones, por lo que existiría un saldo disponible de aproximadamente S/ 1,085 millones en las cuentas de estas entidades.

El funcionario indicó que dichos recursos fueron otorgados específicamente para financiar las actividades electorales y consideró que pueden ser utilizados para atender las necesidades logísticas y operativas de los comicios de 2026. Además, afirmó que el déficit de S/ 589 millones advertido por las autoridades electorales podría ser cubierto con los fondos disponibles y descartó que exista un riesgo de suspensión del proceso electoral.

Temas Relacionados

Elecciones Regionales y Municipales 2026ReniecMinisterio de EconomíaJNEperu-noticias

Más Noticias

Reunidos: López Aliaga pide a Fujimori S/ 5.000 millones para seguridad y que el 50% del impuesto minero financie obras en el sur

La solicitud se planteó en el primer encuentro entre ambos líderes tras las elecciones, donde López Aliaga propuso redirigir recursos estatales hacia tecnología para combatir el delito y destinar fondos mineros a infraestructura educativa y sanitaria en el sur del país

Reunidos: López Aliaga pide a Fujimori S/ 5.000 millones para seguridad y que el 50% del impuesto minero financie obras en el sur

Línea 1 del Metro de Lima restablece su servicio luego de concluir las diligencias por el fallecimiento de una persona a la vía férrea

Tras varias horas de interrupción parcial, se reanudó la circulación de trenes en toda la red y pidió a los usuarios seguir las indicaciones de los agentes de estación

Línea 1 del Metro de Lima restablece su servicio luego de concluir las diligencias por el fallecimiento de una persona a la vía férrea

Sigue el vía crucis de peruanos enviados con engaños a la guerra en Ucrania: tres familias exigen pruebas sobre su presunta muerte

Los allegados sostienen que perdieron contacto con los peruanos tras ser enviados a la primera línea de combate y cuestionan la falta de información oficial sobre su situación

Sigue el vía crucis de peruanos enviados con engaños a la guerra en Ucrania: tres familias exigen pruebas sobre su presunta muerte

Magaly Medina explota contra ATV y acusa a ‘Día D’ de “lavarle la cara” a Alejandra Baigorria: “Una falta de respeto”

La conductora de 'Magaly TV La Firme' calificó de "falta de respeto" que otro espacio del mismo canal emitiera una entrevista a la empresaria sin contrastar la versión con el ampay que su equipo investigó y difundió meses atrás

Magaly Medina explota contra ATV y acusa a ‘Día D’ de “lavarle la cara” a Alejandra Baigorria: “Una falta de respeto”

Proponen que SBS tenga facultades de investigación penal para combatir las finanzas del crimen organizado

La propuesta incluye conectar las bases de datos de la Policía, Fiscalía, Poder Judicial, INPE y Reniec para mejorar la respuesta frente a las organizaciones delictivas

Proponen que SBS tenga facultades de investigación penal para combatir las finanzas del crimen organizado
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Reunidos: López Aliaga pide a Fujimori S/ 5.000 millones para seguridad y que el 50% del impuesto minero financie obras en el sur

Reunidos: López Aliaga pide a Fujimori S/ 5.000 millones para seguridad y que el 50% del impuesto minero financie obras en el sur

Somos Perú pide no entregar medalla de Gran Cruz a Jerí por archivada denuncia de violación y “conducta clandestina”

Primera ministra de Japón felicita a Keiko Fujimori tras ganar elección presidencial y destaca relación entre ambos países

Alcaldes de Puno y Juliaca se reúnen con Keiko Fujimori: piden justicia para muertes en protestas contra Dina Boluarte

Recurso de Roberto Sánchez ante la CIDH contra el triunfo de Keiko Fujimori ya tiene posible fecha de audiencia

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina explota contra ATV y acusa a ‘Día D’ de “lavarle la cara” a Alejandra Baigorria: “Una falta de respeto”

Magaly Medina explota contra ATV y acusa a ‘Día D’ de “lavarle la cara” a Alejandra Baigorria: “Una falta de respeto”

Yahaira Plasencia admite que fue infiel y se viraliza en TikTok: “Todos nos equivocamos, ya cambié”

Ethel Pozo asegura que Karla Tarazona la odia desde ‘El Gran Show’: “Mi mamá conversó con ‘Chabelita’ y Christian”

José María Barraza fue condenado a pena privativa por agresión a Andrea Muñoz, con orden de alejamiento y pagos en cuotas

Ariel Fefer busca descubrir quién mató a su madre, expresa el rechazo que siente hacia su padre y se refiere a Eva: “No me arrepiento de haberla culpado, pero sí de la forma”

DEPORTES

“Nadie ha hecho más que Claudio Pizarro”: Mr Chip eleva el legado del ‘Bombardero de los Andes’ por encima de otras leyendas de Perú

“Nadie ha hecho más que Claudio Pizarro”: Mr Chip eleva el legado del ‘Bombardero de los Andes’ por encima de otras leyendas de Perú

Daniel ‘Soncora’ Marcos debuta en la PFL con un desafiante combate ante el ruso Magomed Magomedov en Tampa

El homenaje de Universitario de Deportes a sus hinchas con discapacidad visual: presentó camiseta con detalles en braille

Alejandro Pósito deja Sporting Cristal y se suma a préstamo al FC Cajamarca por el resto de la temporada 2026

Novak Djokovic vs Jannik Sinner: día, hora y canal TV en Perú de la gran semifinal de Wimbledon 2026