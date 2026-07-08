Sigue el vía crucis de peruanos enviados con engaños a la guerra en Ucrania: tres familias exigen pruebas sobre su presunta muerte

Tres familias peruanas solicitaron apoyo urgente a las autoridades luego de recibir la noticia de la presunta muerte de sus parientes, quienes viajaron a Rusia tras aceptar ofertas de trabajo que, según sus testimonios, prometían labores de seguridad. Los familiares sostienen que, al llegar a ese país, los ciudadanos fueron incorporados al conflicto armado en Ucrania bajo condiciones distintas a las ofrecidas inicialmente.
La denuncia comprende los casos de Carlos Daniel Flores Muñoz, Frank Edison Abad Jiménez y Emerson Balki Vargas. Sus allegados afirman que durante varios meses mantuvieron comunicación esporádica con ellos, pero el contacto se interrumpió por completo. Tiempo después, una persona identificada por las familias como responsable del pelotón donde permanecían les informó que los tres habrían fallecido. Sin embargo, hasta el momento, aseguran que no recibieron pruebas ni documentación que confirme esa versión.
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Familias cuestionan la falta de información sobre los presuntos fallecimientos
Los familiares señalaron que la única respuesta obtenida consiste en la indicación de acudir a la embajada para solicitar información. No obstante, sostienen que esa gestión no resolvió sus dudas debido a la ausencia de evidencias sobre lo ocurrido.
Una familiar de Frank Edison Abad Jiménez explicó que no aceptan la versión recibida mientras no existan pruebas. “Que vayamos a la embajada a pedir nuestro cuerpo, pero nosotros no creemos hasta que nos manden pruebas de nuestros familiares, que nos manden pruebas, fotos. Dicen que nos van a enviar, pero no nos envían nada. Hasta allí estamos esperando y nada, nada. Dicen que solamente están muertos y nada más”, expresó.
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La misma familiar pidió la intervención de las autoridades peruanas para facilitar el retorno de su ser querido. “Pedimos ayuda, por favor, la presidenta, que la presidenta que nos ayude para traerlos”, manifestó durante su declaración.
Los últimos mensajes antes de perder contacto
Según los testimonios, la última comunicación con Frank Edison Abad Jiménez ocurrió el 8 de junio. Desde esa fecha, su familia asegura que no volvió a recibir llamadas ni mensajes.
Su familiar recordó que, durante esa conversación, él relató la situación que enfrentaba en la zona de combate. “Que los estaban mandando a primera fila allá a la guerra y ellos no sabían nada. Ellos fueron con engaño”, indicó entre lágrimas.
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También relató otro mensaje atribuido a Abad Jiménez. “Acá me tratan mal, me pegan, todo. No nos dan que comida, nada, nos están amenazando. Si no vamos a primera fila, nos están amenazando, nos van a meter presos si no vamos a primera fila”, afirmó.
Emerson Balki Vargas dejó de comunicarse tras ingresar a la línea de combate
La familia de Emerson Balki Vargas informó que la última conversación por WhatsApp ocurrió el 19 de junio. Según su pareja, él explicó que dejaría de comunicarse porque sería enviado a la primera línea del frente.
De acuerdo con su testimonio, Vargas manifestó su intención de regresar al Perú por sus hijos y por sus padres, quienes dependían económicamente de él. La familia recordó que es padre de tres menores de edad y que viajó con la expectativa de conseguir ingresos para sostener a sus seres queridos.
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La familiar también señaló que posteriormente recibieron una llamada de quien identificó como su superior, quien comunicó que Vargas había fallecido. Sin embargo, aseguró que tampoco recibieron fotografías, documentos u otra evidencia. “Le pedimos, pero no nos quieren mandar. Nos han dicho que en tres días nos va a mandar, pero nada, nada”, declaró.
La familia de Carlos Daniel Flores Muñoz también solicita evidencias
La hermana de Carlos Daniel Flores Muñoz indicó que la última comunicación ocurrió en junio. Según su relato, él comentó que sería trasladado hacia una zona de combate y que dejaría de comunicarse porque no existían las condiciones para hacerlo.
Posteriormente, relató que un joven se comunicó con la familia para informar que Flores Muñoz habría fallecido el día 27. También afirmó que recibieron la promesa de obtener pruebas en un plazo de tres días, situación que, según dijo, nunca se cumplió.
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“¿Cómo certifican que él está muerto? ¿Cómo nos dicen a cada familia que está muerto si no nos quieren mandar las evidencias?”, preguntó durante su intervención. Además, insistió en el pedido de apoyo para recuperar a su familiar. “Ellos prometieron regresar. Se fueron a trabajar de seguridad, no a la guerra”, expresó.
Denuncian reclutamiento mediante ofertas laborales falsas
Durante la reunión con los familiares, otro de los voceros sostuvo que los tres peruanos aceptaron viajar porque recibieron la propuesta de desempeñarse como personal de vigilancia y no como combatientes.
Según su versión, al llegar a Rusia les presentaron un contrato escrito en ruso por un año, idioma que no comprendían. También afirmó que, cuando intentaron desistir, recibieron amenazas para impedir su salida.
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“Ellos iban a ir como guardias de seguridad, a trabajar de vigilancia, no a la guerra. Cuando llegaron allá, las cosas cambiaron”, señaló. Añadió que, de acuerdo con la información recibida por las familias, también les retiraron sus pertenencias, redujeron el acceso a alimentos y los sometieron a entrenamiento militar.
Mientras esperan información oficial sobre el paradero y la situación de Carlos Daniel Flores Muñoz, Frank Edison Abad Jiménez y Emerson Balki Vargas, los familiares solicitaron la intervención del Estado peruano y de la representación diplomática para esclarecer los hechos y obtener una respuesta documentada sobre el destino de sus parientes.
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