Joven estudiante salva vidas: Familiares donan sus órganos y tejidos para salvar a cinco pacientes en lista de espera

La historia de una joven estudiante de enfermería, de 26 años, movilizó a la comunidad médica y a cientos de familias en lista de espera. Tras su fallecimiento, la familia decidió autorizar la donación de órganos y tejidos, permitiendo que el operativo número 25 del año, coordinado por el Ministerio de Salud (Minsa) a través de la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre (DIGDOT), se convierta en esperanza tangible para quienes aguardan una segunda oportunidad.
El gesto altruista permitió la extracción de hígado, riñones y córneas. Gracias a la decisión, cinco pacientes recibirán trasplantes que mejorarán o restablecerán su salud.
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“Expresamos nuestro más profundo agradecimiento a la joven donante y a su familia. Su decisión altruista no solo ha transformado la vida de cinco personas, sino que constituye un mensaje de esperanza y amor al prójimo”, destacó Mary Díaz, directora general de la DIGDOT.
El proceso, realizado bajo estrictos protocolos de seguridad y rapidez, incluyó la movilización de equipos especializados y el traslado de los órganos a centros trasplantadores acreditados.
El Minsa enfatiza la importancia de inscribir la voluntad de donar en el DNI y mantener el diálogo con los familiares, dado que la decisión final suele recaer en ellos al momento de afrontar una situación de emergencia.
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Órgano más requerido
El caso de la joven estudiante evidencia el impacto de la falta de donantes registrados en el país. Durante 2025, el trasplante de riñón fue el procedimiento más frecuente, con 112 intervenciones, la mayoría provenientes de donantes cadavéricos, según la DIGDOT. El crecimiento de la lista de espera responde, en parte, a la prevalencia de enfermedades como insuficiencia renal crónica, diabetes e hipertensión.
Los hospitales públicos con programas de trasplante renal incluyen el Dos de Mayo, Arzobispo Loayza y Cayetano Heredia en Lima, así como el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja.
También participan establecimientos de EsSalud en Lima, Arequipa, Chiclayo y Trujillo, y el Centro Médico Naval. Para trasplante de córnea, más de 5.000 personas esperan una intervención, según registros oficiales.
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La falta de disponibilidad de órganos y tejidos se relaciona principalmente con la baja inscripción de voluntad de donación en el DNI. “Incrementar este registro voluntario es un componente clave para revertir la brecha y dar respuesta a quienes esperan una segunda oportunidad para vivir”, afirmó el Dr. Luis Alberto Atuncar Ramos, director general de la DIGDOT.
El MINSA impulsa campañas de sensibilización y alianzas estratégicas con instituciones públicas para fortalecer la cultura de donación. En 2025, la publicación del reglamento de la Ley n.° 31756 sentó las bases para el Plan Multisectorial de Promoción de la Donación 2026-2030. El objetivo es ampliar la base de donantes y acelerar el acceso a trasplantes vitales en todo el territorio nacional.
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El Ministerio recuerda la importancia de marcar la opción “sí” en el DNI y de difundir la decisión en el círculo familiar y social. La experiencia de la joven estudiante deja una huella en quienes reciben una nueva oportunidad y refuerza la necesidad de sumar nuevos donantes para transformar la vida de cientos de pacientes en espera.
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