Delegación del Vaticano llegó al Perú para preparar la ruta del papa León XIV durante su visita en noviembre

Hasta el momento solo se confirmó la presencia de León XIV en cinco ciudades del país. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

Una delegación de 14 personas del Vaticano llegó a Chiclayo para inspeccionar la ruta y los escenarios previstos para la visita del papa León XIV a Lambayeque este noviembre. La inspección incluyó recintos religiosos, espacios culturales, instalaciones militares y un terreno considerado para la ceremonia principal.

Según informó RPP, la comitiva ya recorrió algunos de los puntos incluidos en el itinerario vinculado a la visita del papa y a la ruta turística asociada a ese trayecto. La inspección alcanza tanto lugares de la ciudad como espacios que podrían ser utilizados durante las actividades centrales en la región Lambayeque, donde León XIV pasó la mayor parte de su vida en el Perú.

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Entre los primeros sitios visitados figuran la iglesia Santa María Catedral y el museo Tumbas Reales de Sipán. De acuerdo con el medio, en este último lugar fueron guiados por el propio descubridor del museo.

La ‘Sombra’ del Papa llegó a Chiclayo

Por la tarde, el grupo se trasladó al Grupo Aéreo Número 6 de la Fuerza Aérea del Perú. Allí recogieron a monseñor José Nahum Jairo Salas, diplomático de la Santa Sede que coordina los viajes internacionales del santo padre.

Hasta el momento solo se confirmó la presencia de León XIV en cinco ciudades del país. EFE/EPA/ANGELO CARCONI

Salas es identificado por la publicación como la llamada “sombra” del papa León XIV por el papel que cumple en cada gira apostólica. Su presencia en el recorrido confirma que la visita tuvo carácter preparatorio y que se evaluaron de manera directa los espacios previstos para la agenda papal.

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La avanzada también se dirigió al preseminario ubicado en el santuario Virgen de la Paz. Después fue al terreno del Parque Industrial, uno de los espacios que el Vaticano evalúa como posible sede de la misa central de noviembre.

Ese dato responde al punto principal de la visita: la comisión no solo revisa la ruta de desplazamiento del pontífice, sino también los lugares concretos donde podrían realizarse los actos más multitudinarios en Lambayeque.

Las visitas en Chiclayo se producen después de que esta misma delegación estuvo en Pucallpa para evaluar los preparativos de la visita del papa León XIV a la región Ucayali.

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Hasta el momento solo se confirmó la presencia de León XIV en cinco ciudades del país

Visita de León XIV incluiría 5 ciudades del Perú

El pasado 18 de junio, el presidente José María Balcázar confirmó que el papa León XIV visitará Perú durante la primera quincena de noviembre y podría llegar al país aproximadamente el martes 10 de ese mes en lo que podría ser una visita que podría durar entre ocho y 10 días. Según el mandatario, durante este tiempo, el sumo pontífice visitará cinco ciudades.

Balcázar afirmó en RPP que el papa León XIV confirmó su presencia en Piura, Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Lima, con un itinerario que todavía se encuentra en fase de definición. Aunque el mandatario indicó que se ha estimado que la estancia del pontífice será de hasta 10 días, desde el Ejecutivo buscan que esta se extienda y que el recorrido incluya a la ciudad de Sullana, en la región Piura.

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El jefe de Estado detalló que el papa llegará a Lima y que Chiclayo será una de las escalas centrales de su recorrido por el Perú. Desde esa ciudad, el Gobierno ofreció un traslado en helicóptero para que León XIV se desplace a las zonas altoandinas de Incahuasi y Cañaris, donde viven comunidades quechuahablantes.

En la misma entrevista, Balcázar señaló que existe la posibilidad de incluir a Puno e Iquitos como parte del recorrido del Papa en Perú, aunque la decisión quedará supeditada a las evaluaciones logísticas y de seguridad de la oficina del Vaticano que se encarga de la programación.

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