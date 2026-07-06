Papa León XIV saluda al Perú en audiencia con el cardenal Carlos Castillo: “Él nos conoce muy bien, nos va a pulsar”

El Papa León XIV envió un saludo al Perú, país del que posee la nacionalidad y que visitará en noviembre próximo, durante la audiencia privada realizada el último viernes con el cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y Primado del Perú.
“Nos recuerda con un cariño enorme y manda a todos saludos. Para el Papa, el Dios solidario y de los pobres vive en el Perú”, expresó el purpurado en una nota publicada por el arzobispado de Lima en su sitio oficial.
El encuentro se realizó en Roma, duró una hora y permitió avanzar en los preparativos para la próxima visita del pontífice al país sudamericano.
Castillo señaló que León XIV se mostró “muy alegre” durante la audiencia y añadió que su próximo viaje al Perú implicará “un enorme trabajo” tras la reciente gira a España, pues exigirá definir prioridades sociales y proponer respuestas a las urgencias nacionales.
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“Vamos a tener que elegir los problemas principales que estamos viviendo en el Perú, las riquezas y las cosas bellas que él ya conoce, pero también hay que proponerle porque tenemos muchas urgencias para mejorar, corregir y afianzar”, indicó.
Consideró que la visita representa una oportunidad para reafirmar la identidad nacional y rechazar prácticas excluyentes, porque “se ha querido ‘sepultar’ la diversidad que tenemos”.
“‘Sepultamos’ cuando ‘choleamos’, cuando ‘negreamos’, cuando ‘gringueamos’… eso está mal. ¡Todos somos importantes! (...) Qué lindo será poder escucharlo con toda la experiencia misionera que tiene siendo Papa y habiendo pasado por este país. Él nos conoce muy bien, nos va a pulsar y, de repente, ha encontrado algo más especial para decirnos”, afirmó, según la nota oficial.
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León XIV arribará al Perú durante la primera quincena de noviembre, con paradas en Chiclayo —diócesis de la que fue obispo—, Lima, Piura y Pucallpa. La visita, según informó el presidente interino José María Balcázar, se extenderá entre ocho y diez días.
El pontífice mantiene una relación cercana con el país, donde vivió dos décadas y desarrolló gran parte de su labor pastoral como misionero agustino y obispo de Chiclayo. De hecho, Robert Prevost, nacido en Chicago, obtuvo la nacionalidad peruana en 2015.
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