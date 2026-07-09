¿Quién es Flavio Cruz, el nuevo ministro de Trabajo de José María Balcázar? El excongresista que asumirá el MTPE por 19 días

Parlamentario Flavio Cruz dio detalles sobre la moción a Vicente Romero, titular del Mininter. | Canal N

El presidente José María Balcázar renovó una vez más su Gabinete Ministerial con la designación de Flavio Cruz Mamani como nuevo titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). El abogado y excongresista asume el cargo en reemplazo de Freddy Solano, cuya salida se produjo tras los cuestionamientos que enfrentó en las últimas semanas.

La llegada de Flavio Cruz al Ejecutivo también vuelve a poner bajo la lupa su trayectoria política, profesional y judicial. Además de haber presidido la Comisión de Justicia del Congreso y mantener un vínculo con Perú Libre, el nuevo ministro declaró en su momento una sentencia vinculada a un proceso de alimentos, caso que continúa registrando movimientos judiciales relacionados con el pago de la pensión de su hijo.

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¿Quién es Flavio Cruz Mamani, el nuevo ministro de Trabajo?

Flavio Cruz es congresista por Perú Libre. Reemplaza a Freddy Solano, quien renunció tras revelarse que habría usado un certificado falso para acceder a puestos en el Estado. Foto: Presidencia

Flavio Cruz Mamani es abogado de profesión y cuenta con una carrera vinculada tanto al ámbito académico como a la política. Estudió Derecho en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno y posteriormente obtuvo el grado de maestro en la Universidad Alas Peruanas. Además, cursó estudios en Educación con especialidad en Lengua y Literatura en un instituto superior pedagógico de Puno.

Antes de ingresar a la política nacional, desarrolló labores como docente universitario en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Altiplano, donde enseñó durante varios años. También ocupó el cargo de decano del Colegio de Profesores del Perú – Región Puno, desempeñando funciones de representación gremial.

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Su salto a la política nacional llegó como integrante de Perú Libre, organización política en la que figuró como militante durante el año 2020 y con la que posteriormente obtuvo una curul en el Congreso de la República.

Durante el periodo parlamentario 2025-2026 presidió la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, desde donde participó en el análisis de proyectos de ley relacionados con el sistema judicial, reformas legislativas y normas vinculadas a los derechos fundamentales.

En marzo de este año recibió un reconocimiento como Miembro Honorario del Colegio de Abogados de Lima Este, distinción otorgada por dicha institución en mérito a su trayectoria profesional y desempeño en temas relacionados con el Estado de derecho.

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El proceso por alimentos que declaró y las retenciones a su sueldo como congresista

Sentencia donde consta la conciliación entre Flavio Cruz y la madre de su hijo.

Tras su nombramiento como titular del Ministerio de Trabajo, también volvió a cobrar atención un proceso judicial por alimentos que el propio Flavio Cruz declaró cuando postuló al Congreso en las Elecciones Generales de 2021.

El expediente judicial se remonta al año 2001, cuando la madre de su hijo presentó una demanda ante el Juzgado de Paz Letrado de Puno. En el documento señaló que, luego del nacimiento del menor en 1999, el hoy ministro habría dejado de cumplir adecuadamente con sus responsabilidades como padre y solicitó que se fijara una pensión equivalente al 40% de sus ingresos.

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En la demanda también sostuvo que atravesó una situación de abandono material y moral tras el parto, además de afirmar que tuvo que insistir en reiteradas oportunidades para que el entonces abogado contribuyera económicamente con la manutención del menor.

Por su parte, Flavio Cruz Mamani rechazó esas afirmaciones al responder la demanda. Señaló que nunca abandonó a su hijo y sostuvo que siempre cumplió con sus obligaciones de acuerdo con sus posibilidades económicas. En ese momento indicó que realizaba aportes mensuales, además de cubrir otros gastos relacionados con alimentación, ropa y necesidades del menor.

Asimismo, argumentó que no estaba en condiciones de asumir el monto solicitado por la demandante debido a que sus ingresos mensuales bordeaban entre 350 y 400 soles, de los cuales debía descontar obligaciones financieras y otros compromisos económicos.

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Finalmente, el Poder Judicial no emitió una sentencia sobre el fondo del caso porque ambas partes alcanzaron un acuerdo conciliatorio. Como resultado de esa conciliación, se estableció que Flavio Cruz entregaría una pensión equivalente al 17,5% de sus ingresos para la manutención de su hijo.

La obligación continuó vigente durante los años siguientes. Cuando asumió funciones como congresista, el Congreso de la República efectuaba una retención mensual de aproximadamente S/ 2.750, monto correspondiente al porcentaje fijado en la conciliación judicial.

De acuerdo con resoluciones incorporadas al expediente, en octubre de 2023 el Juzgado de Paz Letrado de Puno dejó constancia de nuevos depósitos efectuados con cargo a la remuneración parlamentaria de Cruz Mamani. Ese mismo documento señaló que el hijo del entonces congresista ya había alcanzado la mayoría de edad, motivo por el cual fue requerido para apersonarse al proceso y ejercer directamente sus derechos como alimentista. Sin embargo, según el expediente judicial, este no llegó a presentarse dentro del procedimiento.

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Con su incorporación al Gabinete Ministerial, Flavio Cruz Mamani queda al frente del MTPE, entidad responsable de las políticas nacionales de empleo, inspección laboral, promoción del trabajo formal y protección de los derechos de los trabajadores en el país. Su designación se produce durante la etapa de transición del Gobierno de José María Balcázar y tras la salida de Freddy Solano, quien dejó el cargo luego de los cuestionamientos surgidos por la presunta utilización de un certificado falso para acceder a puestos en el Estado.