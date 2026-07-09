¿Tus hijos se resfrían con frecuencia? Estas son las recomendaciones médicas para protegerlos

Una madre peruana cuida a su hijo con síntomas de resfriado en su casa durante el invierno, en una escena que ilustra la prevención de enfermedades respiratorias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el invierno, los casos de infecciones respiratorias suelen incrementarse entre los niños debido a la mayor exposición a cambios de clima y espacios donde existe contacto cercano con otras personas. Ante esta situación, especialistas del Ministerio de Salud (Minsa) brindaron recomendaciones para reducir el riesgo de contagios y proteger la salud de los menores durante el invierno.

La médica pediatra Alexandra Pizarro Marcelo, del Hospital Nacional Sergio E. Bernales del Minsa, explicó que muchas enfermedades respiratorias pueden prevenirse mediante hábitos sencillos que deben reforzarse tanto dentro del hogar como en las actividades diarias de los niños.

Según informó Andina Noticias, mantener ambientes saludables, fortalecer las prácticas de higiene y prestar atención a los primeros síntomas son acciones importantes para evitar resfríos recurrentes y disminuir la propagación de virus entre los integrantes de la familia.

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Hospital Nacional Sergio E. Bernales.

Hábitos para reducir riesgo de contagio

Entre las principales medidas recomendadas por la especialista se encuentra mantener una adecuada ventilación en los espacios del hogar, ya que la renovación del aire contribuye a disminuir la concentración de microorganismos que pueden afectar las vías respiratorias.

Asimismo, resaltó la importancia del lavado frecuente de manos con agua y jabón, especialmente después de estar en contacto con superficies de uso común o al regresar de lugares públicos. Esta práctica permite reducir la transmisión de virus responsables de diversas infecciones respiratorias.

La pediatra también aconsejó evitar que los niños permanezcan en espacios cerrados y con gran concentración de personas cuando presenten síntomas respiratorios. Lugares como centros comerciales, fiestas infantiles o el transporte público pueden favorecer la propagación de enfermedades cuando existe contacto cercano.

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Un niño se lava las manos con agua y jabón en su casa de Perú, mientras un hombre ventila la habitación y una mujer con mascarilla limpia la superficie, mostrando hábitos saludables de prevención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descanso, hidratación y cuidado

Cuando un menor presenta síntomas de resfrío, la especialista recomendó mantenerlo en casa para favorecer su recuperación y reducir el riesgo de contagio hacia otros niños. Además, señaló que es importante asegurar una adecuada hidratación, permitir que descanse lo suficiente y vestirlo con ropa cómoda, evitando abrigarlo de manera excesiva.

Asimismo, recordó que durante episodios de tos o estornudos se deben reforzar las medidas de higiene, como cubrirse la boca y nariz con el antebrazo, utilizar mascarilla cuando sea necesario y recurrir al alcohol en gel cuando no se disponga de agua y jabón.

Finalmente, destacó que el sueño y la alimentación saludable contribuyen al fortalecimiento de las defensas de los menores. Por ello, recomendó que los niños duerman al menos ocho horas cada noche y mantengan una dieta equilibrada. Según informó Andina Noticias, el Minsa busca promover estos hábitos para reducir las infecciones respiratorias y proteger a los menores durante la temporada de mayor circulación de virus.

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Un adulto ofrece agua a un niño en cama mientras revisa su frente, durante un episodio de enfermedad respiratoria en invierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frazadas guardadas pueden provocar alergias

Durante los meses de invierno, el uso de frazadas que han permanecido guardadas durante largos periodos puede representar un riesgo para la salud respiratoria. Según especialistas del Hospital Nacional Cayetano Heredia, estos textiles suelen acumular ácaros y microorganismos en condiciones de poca ventilación y humedad. La exposición a los residuos de estos organismos puede provocar reacciones alérgicas, especialmente en personas con mayor sensibilidad, como quienes padecen asma o rinitis.

Los síntomas asociados a la inhalación de partículas provenientes de ácaros incluyen estornudos frecuentes, congestión nasal, picazón ocular, tos persistente y dificultad para respirar. Los expertos advierten que no solo las frazadas concentran estos agentes alérgenos; alfombras, peluches, libros y ambientes cerrados también pueden favorecer la acumulación de polvo y microorganismos, incrementando el riesgo de alergias y problemas pulmonares.

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Las frazadas guardadas pueden acumular ácaros y provocar alergias respiratorias e infecciones pulmonares

Para prevenir estos efectos, el Ministerio de Salud recomienda ventilar y limpiar las frazadas antes de volver a usarlas, exponiéndolas al sol y lavándolas si es posible. También se aconseja mantener ventilados los espacios del hogar y limpiar las superficies con paños húmedos. Niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias forman parte de los grupos más vulnerables, por lo que es fundamental adoptar medidas preventivas antes de reutilizar prendas almacenadas durante meses.