Perú

Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 9 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión bursátil

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,89 soles, manteniéndose sin cambios respecto al precio previo de 3,89, con una ligera variación negativa de -0,04% en comparación con la jornada anterior. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un ligero descenso del 0,02%, mientras que su variación interanual muestra una caída del 5,31%.

El euro ha mostrado una tendencia negativa frente al sol peruano en los últimos días, reflejando una pérdida de valor sostenida. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 4,39%, considerablemente por debajo de la volatilidad de referencia del 7,21%, indicando una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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