El Congreso de Perú debate crédito suplementario a Gobierno por 2.800 millones de dólares

Lima, 9 jul (EFE).- La comisión permanente del Congreso de Perú debatió este jueves el proyecto de ley que plantea aprobar un crédito suplementario por 9.596 millones de soles (2.800 millones de dólares) para darle continuidad a una serie de obras de infraestructura, a pesar de las críticas de diversos sectores sobre el riesgo para la caja fiscal y de estar cerca al final de su mandato.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Alejandro Soto, pidió una pausa en el debate hasta las 21:00 hora local, para elaborar un nuevo texto que incluya las nuevas solicitudes presentadas por los congresistas durante la sesión.

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El actual Congreso peruano (2021-2026) ya terminó la legislatura formalmente, pero sigue en funciones la comisión permanente con el debate de una serie de temas controvertidos, como la aprobación del crédito suplementario, que ha sido criticado por la Contraloría General de la República (Tribunal de Cuentas) por falta de sustento técnico, así como el Consejo Fiscal por el riesgo por el incremento de gastos para el Tesoro Público.

Soto afirmó, durante el debate, que el crédito suplementario busca asegurar la continuidad de obras a nivel nacional a fin de evitar más paralizaciones, y garantizar el soporte logístico necesario para la realización de las elecciones regionales y municipales en octubre próximo.

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La fundamentación del crédito se sustenta en un déficit operativo que impacta la infraestructura de salud, la operatividad del sistema de justicia, la seguridad ciudadana y la educación, apuntó el legislador del partido derechista Alianza para el Progreso (APP).

Explicó que la propuesta incorpora una medida de descentralización financiera que autoriza a los gobiernos regionales y locales a incorporar en sus presupuestos 5.435 millones de soles (1.600 millones de dólares) provenientes de mayores ingresos por canon, sobre canon y regalías.

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Además, Soto detalló que los restantes 4.160 millones de soles (1.200 millones de dólares) del crédito suplementario se financian con recursos ordinarios (850 millones de dólares) y emisión interna de bonos soberanos (370 millones de dólares).

"La verdadera responsabilidad fiscal no radica en congelar el presupuesto ante la realidad, sino en gestionar los recursos con eficiencia", afirmó el titular de la Comisión de Presupuesto.

Durante el debate parlamentario, el congresista Flavio Cruz, de la bancada izquierdista Perú Libre, pidió obras de mejoramiento de colegios en la suradina región de Puno, tras saludar que el financiamiento incluya decisiones descentralizadas.

Igualmente, la parlamentaria Maricarmen Alva, del derechista Acción Popular, solicitó destinar recursos para la beca Generación del Bicentenario que permitirá que 150 peruanos accedan a estudios de posgrado en el extranjero, precisamente un presupuesto que fue suspendido este año y provocó la indignación de los becarios seleccionados.

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A su vez, los legisladores Roberto Kamiche (APP) y Luis Aragón (Acción Popular) indicaron la necesidad de financiamiento para el mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en la provincia de Vilcashuamán, en la surandina Ayacucho; el distrito de Singa en la central Huánuco; y la provincia de Jaén, en la norteña Cajamarca.EFE