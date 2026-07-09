Estos son los árbitros que la Conar designó para de los octavos de final de la Copa de la Liga 2026

El listado oficial confirmó las designaciones para la ronda que se inicia este jueves 09 e incluye los ocho cruces del fin de semana, con sedes y horarios definidos en todo el país (Copa de la Liga)

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) anunció la nómina de jueces para los octavos de final de la Copa de la Liga, instancia que se pone en marcha este jueves 09. Entre las designaciones, Jordi Espinoza quedó a cargo del encuentro entre Sporting Cristal y Bentín Tacna Heroica, programado para el sábado 11 en el estadio Alberto Gallardo.

La relación difundida también confirmó a Bruno Pérez para el compromiso entre Cienciano y ADT, a disputarse en Cusco, y a Diego Haro como responsable del choque entre CD Moquegua y Deportivo Garcilaso. La agenda del fin de semana contempla ocho partidos, distribuidos entre jueves y domingo, con horarios y escenarios ya definidos.

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El inicio de la llave: Atlético Grau–Mannucci abre el jueves 09

El primer compromiso de los octavos de final enfrentará a Atlético Grau y Carlos A. Mannucci este jueves 9. La Conar confirmó a Augusto Menéndez como juez principal del encuentro. (Copa de la Liga)

La fase arrancó este jueves 09 a las 3:00 pm en el Estadio Municipal de La Matanza (en la siempre calurosa Piura), con el cruce entre Atlético Grau y Carlos A. Mannucci. Para ese duelo fue designado Augusto Menéndez, quien tendrá la conducción arbitral del primer partido de la ronda.

Ese encuentro marcará el comienzo del calendario de octavos, que luego continuará el viernes 10 con tres compromisos en distintas plazas. La programación oficial establece días y horas específicas para cada llave, con un árbitro principal asignado por partido.

Cabe recordar que la fase de octavos y cuartos de final, se jugarán a un solo partido. Sin embargo, para las semifinales será de ida y vuelta. Para el partido definitivo, solo se jugará en un solo choque en cancha neutral.

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Triple jornada del viernes 10: Cusco, Talara y Callao en el mismo día

Cusco, Talara y Callao albergarán tres encuentros de los octavos de final este viernes. La Conar oficializó a Bruno Pérez, Daniell Ureta y Jesús Cartagena para esos compromisos. (Copa de la Liga)

El viernes 10 a la 1:00 pm, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cienciano recibirá a ADT con Bruno Pérez como árbitro del encuentro. Ese compromiso en Cusco integra una de las llaves más tempranas de la fecha, en una sede ya confirmada por la organización.

Más tarde, a las 3:30 pm, Alianza Atlético se medirá con Pirata FC en el Estadio Campeones del 36. La designación arbitral para ese partido recayó en Daniell Ureta, responsable de impartir justicia en el choque de la tarde.

El cierre del viernes está fijado para las 8:00 pm en el Estadio Miguel Grau, donde Sport Boys enfrentará a Comerciantes FC. El juez principal para ese compromiso será Jesús Cartagena, según la programación oficial de los octavos.

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Sábado 11 y domingo 12: Huancayo, el Gallardo, Moquegua y Cajamarca completan los octavos

La programación de los octavos concluirá con partidos en Huancayo, Lima, Moquegua y Cajamarca. Jordi Espinoza, Diego Haro, Micke Palomino y Junior Rivera impartirán justicia. (Copa de la Liga)

El sábado 11 tendrá dos partidos. A la 1:00 pm, en el Estadio IPD Huancayo, Sport Huancayo jugará ante Los Chankas con Micke Palomino como árbitro central. La jornada sabatina seguirá a las 3:30 pm en el Estadio Alberto Gallardo, escenario del duelo Sporting Cristal vs. Bentín Tacna Heroica, cuyo arbitraje estará a cargo de Jordi Espinoza.

La serie de octavos se completará el domingo 12 con dos encuentros. A la 1:00 pm, en el Estadio 25 de Noviembre, CD Moquegua se enfrentará a D. Garcilaso con Diego Haro como juez del partido. Más tarde, a las 3:30 pm, UTC jugará contra ADA Jaén en el Estadio Héroes de San Ramón, bajo el arbitraje de Junior Rivera.

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