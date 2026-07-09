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Universitario respondió tras la intervención en Campo Mar y contó qué pasó con sus sedes: “Fue una decisión arbitraria”

La institución ‘crema’ se pronunció mediante un comunicado oficial y dejó clara su postura tras la situación que generó sorpresa en sus instalaciones de Lurín

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Universitario se pronunció tras disposición de Lurín y confirmó normalidad en Campo Mar.
Universitario se pronunció tras disposición de Lurín y confirmó normalidad en Campo Mar. Crédito: prensa club

Universitario de Deportes se pronunció tras la clausura temporal de sus sedes de Campo Mar U y la Villa Deportiva Universitaria (VIDU). Mediante un comunicado oficial, el club informó que la Municipalidad de Lurín levantó la medida luego de revisar la situación administrativa correspondiente, por lo que las actividades en sus instalaciones continuarán con normalidad.

La institución de Ate calificó la decisión inicial como “arbitraria” y precisó que la restricción solo estuvo vigente durante algunas horas. Según explicó la directiva ‘merengue’, la autoridad municipal verificó la existencia de un procedimiento administrativo de reclamo en trámite, de carácter tributario.

“Universitario de Deportes informa que la Municipalidad de Lurín levantó la clausura temporal de las sedes de Campo Mar U y VIDU, decisión que nuestra institución consideró arbitraria”, señaló el club en su pronunciamiento difundido este jueves 9 de julio mediante sus redes sociales.

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La explicación de Universitario sobre la clausura temporal

Según la versión presentada por Universitario, la Municipalidad de Lurín decidió dejar sin efecto la medida luego de verificar que existe un procedimiento administrativo de reclamo que actualmente continúa en trámite.

La institución ‘crema’ explicó que dicho proceso tiene carácter tributario y que, por ello, la situación debe seguir su curso a través de los canales administrativos correspondientes. En ese sentido, el club señaló que la revisión del caso permitió aclarar el panorama y evitar que una controversia de este tipo afecte el desarrollo habitual de sus actividades.

Campo Mar fue clausurado por unas horas por la Municipalidad de Lurín.
Campo Mar fue clausurado por unas horas por la Municipalidad de Lurín. Crédito: @TiempoCrema1924

Asimismo, Universitario buscó precisar que lo ocurrido no estuvo relacionado con una sanción deportiva ni implicó una suspensión de sus labores institucionales. Según el comunicado, se trató de un asunto administrativo que fue evaluado entre el club y la autoridad municipal, llegando finalmente a un acuerdo para mantener la continuidad de sus operaciones.

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Campo Mar representa una de las sedes más importantes para el funcionamiento de la institución ‘merengue’, ya que allí el primer equipo realiza sus entrenamientos y se desarrollan diversas actividades vinculadas a la planificación deportiva del club. Por ello, cualquier medida que limite temporalmente el acceso o uso de sus instalaciones genera atención dentro de la institución y entre sus aficionados.

Universitario y Municipalidad de Lurín acordaron mantener diálogo permanente

En su pronunciamiento, Universitario de Deportes informó que tanto el club como la Municipalidad de Lurín acordaron mantener una comunicación constante para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse en el futuro.

La institución crema remarcó que este diálogo deberá desarrollarse siempre respetando la legalidad y el debido procedimiento, con el objetivo de resolver cualquier diferencia mediante los mecanismos establecidos.

Asimismo, el club reafirmó su disposición para colaborar con las labores de fiscalización municipal y aseguró que continuará brindando todas las facilidades necesarias para el cumplimiento de las normativas vigentes.

Universitario de Deportes reafirma su compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente y continuará brindando todas las facilidades para las labores de fiscalización municipal”, señaló la institución en el comunicado.

Las actividades continúan con normalidad en Campo Mar.
Las actividades continúan con normalidad en Campo Mar. Crédito: Universitario

Las actividades en Campo Mar U y VIDU continuarán con normalidad

Finalmente, Universitario confirmó que, tras el levantamiento de la clausura temporal, todas las actividades programadas en sus sedes de Lurín seguirán realizándose con total normalidad. El club evitó mayores detalles sobre el procedimiento administrativo que originó la medida inicial, pero dejó claro que la situación fue encauzada mediante el diálogo con la autoridad municipal.

Así, la ‘U’ cerró el episodio asegurando que sus instalaciones volverán a operar sin restricciones y que continuará trabajando bajo el cumplimiento de las disposiciones correspondientes.

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