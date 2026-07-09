Mundial 2026: Minsa advierte aumento de emergencias cardíacas durante los partidos de fútbol

En la celebración por el día del corazón se muestra algunas indicaciones de cómo realizar una reanimación| Créditos: BBC

La emoción, la ansiedad y la euforia que acompañan a cada partido de la Copa Mundial 2026 pueden tener consecuencias negativas para la salud. El Ministerio de Salud (Minsa) informó que durante los duelos decisivos se ha registrado un aumento en las emergencias cardíacas, principalmente en quienes ya presentan factores de riesgo.

“Durante un partido de fútbol, las personas pueden experimentar euforia, estrés, ansiedad, cólera, ira o tristeza, dependiendo del resultado de su selección. Estas emociones generan una mayor demanda para el corazón y pueden desencadenar eventos cardiovasculares en personas con condiciones no diagnosticadas o con factores de riesgo”, señaló el doctor Rubén Azañero, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Nacional Dos de Mayo.

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La advertencia cobra relevancia en un país donde la hipertensión arterial afecta a entre 7 y 8 millones de personas, es decir, casi una cuarta parte de la población, según datos del Minsa. Azañero recomendó realizarse un chequeo médico anual, ya que “esta enfermedad suele ser silenciosa”.

Estudios internacionales respaldan la preocupación de las autoridades. Según el doctor Juan Pablo Costabel, jefe de la Unidad Coronaria e Internación del ICBA Instituto Cardiovascular, “diversos estudios realizados durante los Mundiales de fútbol y otros eventos deportivos de gran repercusión han mostrado un aumento de los eventos cardiovasculares durante los partidos de mayor carga emocional”, informó.

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“Uno de los trabajos más conocidos, realizado durante el Mundial de Alemania 2006 y publicado en The New England Journal of Medicine, observó que el riesgo de una emergencia cardíaca fue aproximadamente 2,7 veces mayor durante los partidos de la Selección alemana respecto de los períodos de control”.

Paro cardíaco.

Estrés, hábitos y síntomas

Durante los 39 días que se extiende el Mundial 2026, la intensidad emocional se potencia. El calendario incluye apenas una semana sin partidos y la participación de más selecciones incrementa el número de encuentros.

“Las emociones intensas producen una activación del sistema nervioso simpático con liberación de catecolaminas, como la adrenalina. Esto aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el consumo de oxígeno por parte del miocardio”, explicó Costabel.

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El especialista advirtió que las personas con enfermedad coronaria enfrentan un mayor riesgo. “En personas con enfermedad coronaria, este estrés hemodinámico puede favorecer la ruptura o erosión de placas ateroscleróticas vulnerables y desencadenar la formación de un trombo, mecanismo responsable de la mayoría de los infartos agudos de miocardio. Además, puede facilitar la aparición de arritmias en pacientes predispuestos”.

No solo el estrés emocional representa un riesgo. Los especialistas del ICBA Instituto Cardiovascular señalan que los hábitos poco saludables frecuentes durante el torneo —comidas copiosas, consumo de alcohol, tabaquismo y falta de descanso— aumentan la presión arterial y favorecen complicaciones cardíacas.

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“La mayoría de las personas pueden disfrutar del fútbol sin problemas, pero es importante evitar los excesos. Las principales recomendaciones son mantener la medicación habitual, evitar el consumo excesivo de alcohol, no fumar, moderar las comidas abundantes y procurar un buen descanso”, agregó el jefe de la Unidad Coronaria del ICBA.

Reconocer los síntomas a tiempo es clave. “Es normal que durante una situación de gran emoción el corazón lata más rápido o con más fuerza, porque aumenta transitoriamente la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los niveles de adrenalina. Sin embargo, síntomas como dolor u opresión en el pecho, falta de aire, desmayos, palpitaciones sostenidas o síntomas neurológicos repentinos requieren una consulta médica inmediata“, advierte Costabel.

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