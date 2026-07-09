Perú

Apuestas en el Mundial 2026: cómo reconocer si tienes una adicción y qué hacer para evitarlo

La facilidad para apostar desde el celular durante el Mundial puede poner en riesgo la estabilidad emocional y financiera de muchas personas. Especialistas en salud mental advierten sobre señales tempranas de dependencia y ofrecen herramientas para pedir ayuda a tiempo

Guardar
Google icon
Grupo de hombres de espaldas frente a un televisor que muestra un partido de fútbol, con billetes de dinero en las manos, en la entrada de una casa de apuestas.
Numerosos hombres observan con tensión un partido del Mundial de fútbol entre Francia y Argentina en el televisor de una casa de apuestas en un barrio popular de Perú, con billetes en la mano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiebre por el Mundial de Fútbol 2026 ha disparado el uso de plataformas de apuestas deportivas en línea. Frente a este fenómeno, el Ministerio de Salud (Minsa) de Perú advierte sobre el riesgo de que el juego se transforme en una adicción y detalla cómo identificar los primeros signos de la ludopatía.

El auge de las apuestas y los riesgos de la ludopatía

El acceso inmediato a aplicaciones de apuestas desde cualquier teléfono móvil ha incrementado los casos de adicción en los últimos años, según explicó Leandro Iván Lizárraga Ramos, jefe del Departamento de Psicología del Hospital Nacional Víctor Larco Herrera. Lizárraga Ramos precisó que la ludopatía es una adicción conductual reconocida internacionalmente y que no todas las personas que apuestan desarrollan dependencia, aunque la facilidad para jugar de manera frecuente aumenta el riesgo.

PUBLICIDAD

El especialista resaltó que la adicción suele presentarse cuando el juego deja de ser una actividad ocasional y comienza a afectar la rutina diaria, causando impacto en la vida personal, familiar y laboral.

Hombre con gafas mira un teléfono inteligente con aplicación de apuestas deportivas, marcadores, probabilidades, vaso de agua y recibos en una mesa.
Un hombre con gafas utiliza un teléfono inteligente con una aplicación de apuestas deportivas abierta en una habitación oscura, mostrando los marcadores de partidos en vivo y las probabilidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de alerta: cuándo el juego deja de ser diversión

Dedicar una parte importante del día a las apuestas en línea y descuidar obligaciones laborales, académicas o familiares puede indicar el inicio de una adicción, advirtió Lizárraga Ramos. Entre los síntomas más frecuentes también se encuentran la creciente frecuencia de las apuestas, la utilización de dinero destinado a necesidades básicas y la aparición de problemas económicos.

Otro foco de alerta es la presencia de pensamientos recurrentes sobre las apuestas, así como la ansiedad, irritabilidad o malestar cuando la persona no puede participar en juegos, lo que evidencia una conducta adictiva. Según el experto, estos patrones suelen pasar desapercibidos en un primer momento, pero pueden evolucionar rápidamente si no se interviene.

PUBLICIDAD

Impacto en la salud mental y la economía familiar

Cuando la ludopatía no recibe tratamiento, pueden surgir consecuencias graves como el abandono de estudios o trabajo, conflictos dentro del núcleo familiar, deterioro de las relaciones personales y un incremento de las deudas. “Muchas personas comienzan apostando pequeñas cantidades de dinero; pero conforme aumenta la necesidad de seguir jugando, pueden recurrir a préstamos o créditos, comprometiendo su estabilidad económica y la de su familia”, advirtió Lizárraga Ramos.

El especialista del Hospital Nacional Víctor Larco Herrera enfatizó la importancia de identificar a tiempo estos comportamientos y buscar ayuda profesional si la situación lo amerita.

Tres jóvenes adultos con teléfonos móviles muestran interfaces de apuestas deportivas, estadísticas de partidos y cuotas, en una calle urbana de noche.
Jóvenes adultos serios examinan pantallas de teléfonos móviles con interfaces de apuestas deportivas, estadísticas de partidos y cuotas en un ambiente urbano nocturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para disfrutar el Mundial sin caer en excesos

El Ministerio de Salud recomienda vivir la emoción del Mundial compartiendo los partidos con familiares y amigos, evitando que las apuestas se conviertan en el centro de la experiencia. “El fútbol debe ser una oportunidad para disfrutar y compartir. Si una persona siente que necesita apostar cada vez con mayor frecuencia o no puede dejar de hacerlo, es importante buscar ayuda profesional de manera oportuna”, subrayó Lizárraga Ramos.

Los establecimientos de salud cuentan con profesionales capacitados para orientar y atender problemas relacionados con las adicciones conductuales, con el objetivo de prevenir complicaciones y favorecer una recuperación integral. El llamado de las autoridades es a disfrutar del deporte con responsabilidad y a estar atentos a cualquier señal de alarma que pueda poner en riesgo la salud mental y el bienestar familiar.

Temas Relacionados

Mundial 2026ApuestasMinsaperu-noticias

Más Noticias

Caries infantil: 5 de cada 10 menores con dientes de leche la padecen y alertan sobre diagnóstico tardío

Aunque la caries infantil puede prevenirse, los especialistas advierten que el diagnóstico suele llegar tarde porque la mayoría de los padres consulta solo ante síntomas avanzados, lo que lleva a tratamientos más complejos

Caries infantil: 5 de cada 10 menores con dientes de leche la padecen y alertan sobre diagnóstico tardío

Lima: este es el precio de la gasolina este jueves 9 de julio

El precio de las gasolinas cambia diariamente en la capital peruana

Lima: este es el precio de la gasolina este jueves 9 de julio

Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 10 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión bursátil

Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 10 de julio

Temperaturas en Piura: prepárate antes de salir de casa

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Temperaturas en Piura: prepárate antes de salir de casa

Erick Noriega pasa a ser negociable en Gremio por un dilema: puertas abiertas para establecer tratativas con clubes europeos

El ‘Samurái’ dio un salto tan inesperado como inmediato al consolidarse como titular con el ‘tricolor’. Sin embargo, su historia presenta un giro total por una cuestión futbolística advertida desde Brasil

Erick Noriega pasa a ser negociable en Gremio por un dilema: puertas abiertas para establecer tratativas con clubes europeos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Balcázar sobre Pedro Castillo: “Yo podría indultar a cualquier condenado y no habría ninguna objeción que hacer”

Balcázar sobre Pedro Castillo: “Yo podría indultar a cualquier condenado y no habría ninguna objeción que hacer”

¿Quién es Flavio Cruz, el nuevo ministro de Trabajo de José María Balcázar? El excongresista que asumirá el MTPE por 19 días

Keiko Fujimori informa que ya prepara decretos de urgencia para ser emitidos al inicio de su gestión

Susel Paredes ironiza sobre plan de otorgar medalla de Gran Cruz a José Jerí: “¿Lo van a condecorar por lechero?"

Delia Espinoza: PJ admite demanda para anular segunda inhabitación de exfiscal de la Nación

ENTRETENIMIENTO

Ethel Pozo y su actual relación con Brunella Horna, Edson Dávila y Janet Barboza: “Una es mi genuina amiga y con otra no volvimos a hablar”

Ethel Pozo y su actual relación con Brunella Horna, Edson Dávila y Janet Barboza: “Una es mi genuina amiga y con otra no volvimos a hablar”

Ethel Pozo revela la traición de Edson Dávila y Janet Barboza al dejar América TV: "Supuestamente éramos amigos"

Camilo manda saludo a Perú antes de sus conciertos en Lima y Arequipa

Óscar de León sorprende con halago para Gisela Valcárcel: “Es un referente del arte peruano”

Daniela Darcourt captada con cantante de Zaperoko: pasaron el día juntos y los vieron dándose un beso

DEPORTES

Erick Noriega pasa a ser negociable en Gremio por un dilema: puertas abiertas para establecer tratativas con clubes europeos

Erick Noriega pasa a ser negociable en Gremio por un dilema: puertas abiertas para establecer tratativas con clubes europeos

A qué hora juega España vs Bélgica en Perú: partido por cuartos de final del Mundial 2026

Resultados del Mundial 2026 HOY, jueves 9 de julio EN VIVO: partidos, clasificación, horarios y canal TV en Perú

Universitario respondió tras la intervención en Campo Mar y contó qué pasó con sus sedes: “Fue una decisión arbitraria”

Estos son los árbitros que la Conar designó para de los octavos de final de la Copa de la Liga 2026