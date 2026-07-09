Apuestas en el Mundial 2026: cómo reconocer si tienes una adicción y qué hacer para evitarlo

Numerosos hombres observan con tensión un partido del Mundial de fútbol entre Francia y Argentina en el televisor de una casa de apuestas en un barrio popular de Perú, con billetes en la mano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiebre por el Mundial de Fútbol 2026 ha disparado el uso de plataformas de apuestas deportivas en línea. Frente a este fenómeno, el Ministerio de Salud (Minsa) de Perú advierte sobre el riesgo de que el juego se transforme en una adicción y detalla cómo identificar los primeros signos de la ludopatía.

El auge de las apuestas y los riesgos de la ludopatía

El acceso inmediato a aplicaciones de apuestas desde cualquier teléfono móvil ha incrementado los casos de adicción en los últimos años, según explicó Leandro Iván Lizárraga Ramos, jefe del Departamento de Psicología del Hospital Nacional Víctor Larco Herrera. Lizárraga Ramos precisó que la ludopatía es una adicción conductual reconocida internacionalmente y que no todas las personas que apuestan desarrollan dependencia, aunque la facilidad para jugar de manera frecuente aumenta el riesgo.

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El especialista resaltó que la adicción suele presentarse cuando el juego deja de ser una actividad ocasional y comienza a afectar la rutina diaria, causando impacto en la vida personal, familiar y laboral.

Un hombre con gafas utiliza un teléfono inteligente con una aplicación de apuestas deportivas abierta en una habitación oscura, mostrando los marcadores de partidos en vivo y las probabilidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de alerta: cuándo el juego deja de ser diversión

Dedicar una parte importante del día a las apuestas en línea y descuidar obligaciones laborales, académicas o familiares puede indicar el inicio de una adicción, advirtió Lizárraga Ramos. Entre los síntomas más frecuentes también se encuentran la creciente frecuencia de las apuestas, la utilización de dinero destinado a necesidades básicas y la aparición de problemas económicos.

Otro foco de alerta es la presencia de pensamientos recurrentes sobre las apuestas, así como la ansiedad, irritabilidad o malestar cuando la persona no puede participar en juegos, lo que evidencia una conducta adictiva. Según el experto, estos patrones suelen pasar desapercibidos en un primer momento, pero pueden evolucionar rápidamente si no se interviene.

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Impacto en la salud mental y la economía familiar

Cuando la ludopatía no recibe tratamiento, pueden surgir consecuencias graves como el abandono de estudios o trabajo, conflictos dentro del núcleo familiar, deterioro de las relaciones personales y un incremento de las deudas. “Muchas personas comienzan apostando pequeñas cantidades de dinero; pero conforme aumenta la necesidad de seguir jugando, pueden recurrir a préstamos o créditos, comprometiendo su estabilidad económica y la de su familia”, advirtió Lizárraga Ramos.

El especialista del Hospital Nacional Víctor Larco Herrera enfatizó la importancia de identificar a tiempo estos comportamientos y buscar ayuda profesional si la situación lo amerita.

Jóvenes adultos serios examinan pantallas de teléfonos móviles con interfaces de apuestas deportivas, estadísticas de partidos y cuotas en un ambiente urbano nocturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para disfrutar el Mundial sin caer en excesos

El Ministerio de Salud recomienda vivir la emoción del Mundial compartiendo los partidos con familiares y amigos, evitando que las apuestas se conviertan en el centro de la experiencia. “El fútbol debe ser una oportunidad para disfrutar y compartir. Si una persona siente que necesita apostar cada vez con mayor frecuencia o no puede dejar de hacerlo, es importante buscar ayuda profesional de manera oportuna”, subrayó Lizárraga Ramos.

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Los establecimientos de salud cuentan con profesionales capacitados para orientar y atender problemas relacionados con las adicciones conductuales, con el objetivo de prevenir complicaciones y favorecer una recuperación integral. El llamado de las autoridades es a disfrutar del deporte con responsabilidad y a estar atentos a cualquier señal de alarma que pueda poner en riesgo la salud mental y el bienestar familiar.